『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』主題歌CDの発売が3月19日に決定!
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スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、2月16日から毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始予定の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主題歌CDの発売日が2025年3月19日(水)に決定しました。
オープニング・テーマ「WINNER！ゴジュウジャー！」を担当するのは、銀河系パンクバンドWienners。
そして、エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」を担当するのは、先日メジャーデビューを果たした金子みゆに決定いたしました。
■商品情報
【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌
【発売日】2025/3/19(水)
◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌【50th Anniversary Limited Edition】
COCC-18271 税込：\5,280
（Disc-1）OPテーマ、EDテーマ収録の主題歌CD
（Disc-2）歴代スーパー戦隊 TVサイズ オープニング・テーマ集
（Disc-3）歴代スーパー戦隊 TVサイズ エンディング・テーマ集
同梱特典：センタイリング ゴジュウジャー ～ダンダンス 獲ったれナンバーワン Ver.～
◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌【通常盤】
COCC-18272 税込：\1,430
（Disc）OPテーマ、EDテーマ収録の主題歌CD️
◆オーニング・テーマ
◆プロフィール
2008年、玉屋2060％（Vo/Gt）を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。
メンバーは、玉屋2060%（Vo/Gt）、アサミサエ（Vo/Key/Sampler）、∴560∵（Ba/Cho）。
予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに、
人懐っこい男女ツインボーカルが絡み合う、類を見ない独自の音楽で、子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。
Wienners https://wienners.net/
公式X https://x.com/wienners_wns
Official YouTube https://www.youtube.com/c/Wienners_ch
◆エンディング・テーマ
金子みゆ
◆プロフィール
俳優 2003年8月13日生まれ 出身：福岡県
九州・福岡を拠点とするアイドルグループLinQのメンバーとして5年間活動し、2023年9月に卒業。
アイドル卒業と20歳の節目を機に上京し、モデル・女優業を中心に活動の幅を広げている。
ファンとの交流の場を作りたいという想いでコロナ禍に始めたTikTokでは、フォロワー数が230万人を突破。
ダンス動画やコスプレ動画が反響を呼び、「日本一フォロワーの多いアイドル」として注目の存在に。
2024年にソロアーティストとして始動。 2025年1月22日にメジャーデビューデジタルシングル「アタシのハートに降参ね」をリリース。今後、ますますの活躍が期待されている。
金子みゆ https://columbia.jp/artist-info/kanekomiyu/
公式X https://x.com/kaneko_miyu/
公式TikTok https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu
Official YouTube https://www.youtube.com/@kaneko_miyu