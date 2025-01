ファイナルシーズン 北九州ラウンド 3日目 出場停止選手のお知らせ｜湘南ベルマーレ・シュライカー大阪【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン１ファイナルシーズン】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

2025年1月26日、Fリーグ2024-2025 ディビジョン1ファイナルシーズン 北九州ラウンド 3日目の出場停止選手についてお知らせいたします。

■F1|出場停止選手

<湘南ベルマーレ>

対象選手:#4 高橋 広大

出場停止試合数:f 警告の累積による1試合停止

出場停止対象試合:

2025年1月26日(日)第24節「しながわシティ vs 湘南ベルマーレ」

<シュライカー大阪>

対象選手:#11 清水 寛治

出場停止試合数:f 警告の累積による1試合停止

出場停止対象試合:

2025年1月26日(日)第24節「ヴォスクオーレ仙台 vs シュライカー大阪」

■北九州ラウンド チケット情報(第23節・第24節)

【試合スケジュール】

<2025年1月26日(日)>

- 9:30 待機列作成開始

- 9:45 クラウドファンディング リターン品「ファイナルシーズン全試合特別入場パス」お渡し開始

- 10:00 開場(予定)

・当日券販売開始

・サッカー後援会/北九州市民 招待引き換え開始

・エキサイティングシート 第1試合の申し込み開始

(以降の試合は前試合のハーフタイムに申し込み開始)

- 11:00「ヴォスクオーレ仙台 vs シュライカー大阪」

- 13:30「しながわシティ vs 湘南ベルマーレ」

- 16:00「ボルクバレット北九州 vs Y.S.C.C.横浜」

- 18:30「バルドラール浦安 vs 立川アスレティックFC」

※一部、ホーム&アウェイを変更しています

※スケジュールは変更の可能性があります

<販売価格|自由席>

- 先行販売:大人 2,500円/小・中・高 1,500円

- 一般販売:大人 3,000円/小・中・高 1,500円

- 当日販売:大人 3,500円/小・中・高 1,500円

※先行販売:2024年12月28日(土)12時00分 ~ 2025年1月17日(金)23時59分[レギュラーシーズン最終節前]まで販売

※一般販売:2025年1月18日(土)00時00分[先行販売終了後] ~ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売:先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

【協力・関係団体】

<主催>

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

<共催>

北九州市

<主管>

日本フットサルリーグ(Fリーグ)、公益社団法人福岡県サッカー協会/福岡県フットサル連盟、一般社団法人 UBUNTU FSプロモーション

<後援>

一般財団法人日本フットサル連盟、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、一般社団法人北九州中小企業経営者協会 ※1月17日更新

<協賛>

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

■放送情報

公式動画配信サービス「FリーグTV」

──全試合ライブ配信&ストリーミング配信──

価格:月額2,200円(税込)

