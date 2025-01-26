金堂焼損壁画の一般公開を目指す「法隆寺みらいプロジェクト」を、文化財防火デーに始動

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長：角田克）と聖徳宗総本山法隆寺（管長：古谷正覚）は、1949年の火災で焼損した金堂壁画の一般公開を目指す「法隆寺みらいプロジェクト」を、文化財防火デーの1月26日に立ち上げ、法隆寺境内の防災設備の更新事業にも取り組みます。

金堂と五重塔（法隆寺提供）

「東アジア仏教美術の至宝」とも称される金堂焼損壁画は、焼損後も法隆寺の一角にある収蔵庫で、炭化した金堂の柱などとともに保管されています。この火災がきっかけとなり、文化財保護法が制定されるなど、まさに我が国の「文化財防災」の原点とも言える存在。朝日新聞社は長年、壁画の再現事業をはじめ、その保存活用を有識者らが調査・研究をする「金堂壁画保存活用委員会」の活動を支援。金堂焼損壁画を、文化財防災の大切さを「みらい」に伝えるモニュメントにしたいと考えています。

プロジェクトでは、朝日新聞社がパートナー企業を募ったり、クラウドファンディングを実施したりして、広く一般の方々にも支援を呼びかける予定です。近年、自然災害の頻発による文化財の被災が相次ぎ、文化財「保護」だけでなく、「防災」の側面からの取り組みも求められています。今後、文化庁とも連携し、シンポジウムや企業フェアを企画するなど、文化財防災への関心をさらに高めてもらう取り組みを展開していきます。

＜法隆寺の金堂壁画＞ 7世紀後半～8世紀前半、金堂の外陣の12面に描かれました。大壁4面に釈迦、阿弥陀、弥勒、薬師の浄土、小壁8面に菩薩（ぼさつ）などを表し、仏教美術の至宝とされています。1949年、金堂の火災で焼損。翌50年に文化財保護法ができ、55年には火災のあった1月26日が文化財防火デーに制定されました。

プロジェクト進捗については、 以下のリンク先にあるニュースサイト「朝日新聞デジタル」の「法隆寺の最新ニュース」ページのほか、関連のSNSで発信していきます。なお、本件は朝日新聞の１月26日付朝刊でもご紹介しました。

朝日新聞デジタル「法隆寺の最新ニュース」

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Instagram

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■関連イベント開催のお知らせ

法隆寺シンポジウム「法隆寺金堂壁画と『文化財写真』 -メディアとしての活用と可能性」

【開催日時】 2025年2月23日（日・祝）午後１時～３時40分

【会場】 東京・有楽町朝日ホール （東京都千代田区有楽町２-５-１ 有楽町マリオン11階）

【主催】 法隆寺金堂壁画保存活用委員会、法隆寺、朝日新聞社

【共催】 文化庁、朝日新聞文化財団

【参加申し込みリンク】 https://www.asahi-family.com/horyuji

※聴講無料、定員700人（応募多数の場合抽選）

【プログラム】

開会挨拶（法隆寺管長 古谷正覚）

主催者挨拶（朝日新聞社 代表取締役社長 角田克）

《第１部：講演会》

●青柳憲昌・立命館大学理工学部建築都市デザイン学科准教授

「アーカイブWGの取り組みと金堂壁画撮影-『文化財写真』に何が可能か？」

●宮崎幹子・奈良国立博物館学芸部資料室長

「金堂壁画写真ガラス原板をめぐって-歴史的意義と現代における活用」

●中村一郎・奈良文化財研究所企画調整部写真室専門職員

「令和の金堂壁画撮影に挑む-90年の時を超えた技術の融合」

《第２部：座談会》

コーディネーター：地主智彦・文化庁文化財第一課地方展開企画調整官

パネラー：青柳憲昌氏、宮崎幹子氏、中村一郎氏