RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」大阪公演 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、

1月25日(土)にZepp Osaka Baysideにて開催いたしました、

RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」大阪公演についてご報告いたします。

2025年1月25日(土) Zepp Osaka Baysideにて、RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」大阪公演(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。

ツアーファイナルとなる本公演のチケットは、前回の東京公演同様、立ち見エリアを含め早々にソールドアウト。満員の観客で埋まり、熱気あふれるなか幕を開けました。

公演では1月8日(水)にリリースされた12th Single「Bad Kids All Bet」より、表題曲と本ツアーテーマソングの新曲「WELCOME TO PANDEMONIUM」を含む、全17曲を演奏。終始高い熱量のまま、全国5都市を回るZEPP TOURは幕を下ろしました。

RAISE A SUILENの単独公演としては、6月14日(土)に有明アリーナでのライブが決定しています。

3年ぶりの全国ツアー完走し、さらに勢いを増すRAISE A SUILENの活動に、今後も是非ご注目ください。

<公演概要>

◆公演名:RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」大阪公演

◆日程 :2025年1月25日(土) 開場17:00/開演18:00

◆会場 :Zepp Osaka Bayside

◆出演 :RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/ras-tour2024-2025

◆セットリスト

・RAISE A SUILEN

M1. HELL! or HELL?

M2. UNSTOPPABLE

M3. EXIST

M4. Takin’ my Heart

M5. Beautiful Birthday

M6. Life on the Lotus

M7. CORUSCATE -DNA-

M8. DRIVE US CRAZY

M9. Bad Kids All Bet

M10. JUST THE WAY I AM

M11. V.I.P MONSTER

M12. 灼熱 Bonfire!

M13. EXPOSE 'Burn out!!!'

M14. Light a fire

M15. WELCOME TO PANDEMONIUM

EN1. Apocalypse

EN2. !NVADE SHOW!

- セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにて、RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」大阪公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/ras-tour2024-2025-osakapr

- 東京公演のアーカイブ配信が受付中

1月19日(日)に開催された本ツアーの東京公演では、1月26日(日)までアーカイブ配信を実施しています。

ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

<公演概要>

◆公演名:RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」東京公演

◆日程 :2025年1月19日(日)

◆会場 :Zepp DiverCity (TOKYO)

◆出演 :RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)

オープニングアクト:夢限大みゅーたいぷ

【チケット】

視聴価格:5,500円(税込)

販売期間:~2025年1月26日(日) 21:00まで

配信期間:~2025年1月26日(日) 23:59まで

受付URL :https://eplus.jp/ras_20250119/st/

海外配信受付URL:https://ib.eplus.jp/ras_20250119_st

※オープニングアクトは定点での配信となります。

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/ras-tour2024-2025

- RAISE A SUILEN LIVE 2025 チケット最速先行抽選が受付中

6月14日(土)に有明アリーナにて、RAISE A SUILEN LIVE 2025が開催予定です。

オープニングアクトには、第4回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校の、「近畿大学附属高等学校 E.S.S.S」が出演します。

チケットの最速先行抽選が受付中です。申込券はRAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」の初回生産分に封入されています。

<公演概要>

◆公演名:RAISE A SUILEN LIVE 2025

◆日程:2025年6月14日(土) 開場16:30/開演18:00(予定)

◆会場:有明アリーナ

◆出演:RAISE A SUILEN

オープニングアクト:近畿大学附属高等学校 E.S.S.S.

(第4回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校)

◆チケット最速先行抽選

受付期間:~2025年2月17日(月) 23:59

※RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」初回生産分に申込券が封入。

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/ras_2025

- RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」好評発売中

RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」が好評発売中です。

本公演でも披露された新曲2曲に加えて、Blu-ray付生産限定盤には、昨年6月に開催されたRAISE A SUILEN LIVE 2024「ESSENTIALS」2DAYSのライブ映像を収録しています。

また初回生産分には、6月14日(土)に有明アリーナにて開催予定のRAISE A SUILEN LIVE 2025の最速先行抽選申込券が封入されています。

【商品概要】

RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」

発売日:2025年1月8日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤:11,000円(税込)

通常盤:1,540円(税込)

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3882

- BanG Dream!新春オーディオ・ビジュアルフェアが開催中

フェア開催対象店舗にて「BanG Dream!」関連CD・Blu-ray(新譜・旧譜含む)を1枚ご購入毎に、「告知ポスターデザインカード」(全2種)をランダムで1枚プレゼント。

さらに、「お年玉キャンペーン」として、裏面に記載のシリアルコードを使用して専用フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で、豪華賞品を合計30名様にプレゼントいたします。シリアルコードの受付期間は、1月26日(日) 23:59までとなっています。

◆対象商品

「BanG Dream!」関連CD・Blu-ray全タイトル

◆期間

1月7日(火)~特典が無くなり次第終了

◆特典

告知ポスターデザインカード(全2種)

・告知ポスターデザインカード (RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」ver.)

・告知ポスターデザインカード (Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」ver.)

※特典のお渡し絵柄はランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫・開催期間に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

◆シリアルコード受付期間

1月7日(火) 12:00~1月26日(日) 23:59まで

◆賞品

・RAISE A SUILEN賞:

RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」キャストサイン入りB2告知ポスター 5名

・Ave Mujica賞:

Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」キャストサイン入りB2告知ポスター 5名

・ポスター賞:B2告知ポスターセット

(RAISE A SUILEN 12th Single「Bad Kids All Bet」+ Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」) 20名

フェア開催対象店舗等の詳細はこちら:https://bang-dream.com/news/1985

- 【新情報】「ガルパ」にて、ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加!

スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」内、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。

- 【新情報】「ガルパ」にて、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中!

本ライブ開催を記念して、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。RAISE A SUILENメンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。

さらに、有償スター限定の★5RAISE A SUILENメンバー1人確定ガチャも同時開催中です。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

- 「BanG Dream!(バンドリ!)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 7.5周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。また2025年2月28日(金)にはバンドリ!プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト:https://bang-dream.com/

公式X:https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ