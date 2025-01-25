²ÃÆ£ÌÃ »á °û¿©Å¹Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î³×Ì¿¤Ç Ãæ¾®´ë¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥ó¥¯¥¹¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È
º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È(¶¨¶È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤ÏÃæ¾®´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¤è¤ê³èÀ²½¤·¡¢¹ñÏ¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹SDGs¼Ò²ñ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ò¤è¤êÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°û¿©Å¹Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î³×Ì¿²È ²ÃÆ£ÌÃ »á¤È¶ÈÌ³Äó·È(¶¨¶È)¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó (¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤«¤éÈ´¿è)
2025Ç¯1·î¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤ê¹þ¤ß¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂçÊ¬¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬·ÐºÑ¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¶õ¹Á¤Î¹âµé¤ÊÏÂ¿©Å¹¤Î8³ä¤¬³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê°û¿©Å¹À®¸ù¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ö°û¿©Å¹Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î³×Ì¿¡×²ÃÆ£ÌÃ»á¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©¶È³¦¤Ï¡¢1～3Ç¯¤ÇÊÄÅ¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ëー¥º¤äÆ°¸þ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¶È³¦Æâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ô¾ìÄ´ºº¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¸ÜµÒÁØ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î¸«Ä¾¤·¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£»á¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£»á¤ÏÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÂçÊ¬¤È¤ÎÏ¢·È¤â½Å»ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ä¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°û¿©¶È³¦¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£»á¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤¬¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£