B2Ê¡²¬¡ÃB¥êー¥°»Ë¾åºÇÇ¯¾¯½Ð¾ì¡ª¥æー¥¹°éÀ®ÆÃÊÌÏÈ¤Î#15 ·ªËÜÉÙÈþÌé¤â½Ð¾ì¤·¡¢GAME2¤Ç²÷¾¡
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û81-51¡ÚÊ¡Åç¡Û
1Q 26-9
2Q 19-7
3Q 16-21
4Q 20-14
¡ÚÀïÉ¾¡Û
2025Ç¯¾ÈÍÕ³«ºÅ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬¤Ï¡¢#7À¾Àî¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â#1ÃæÂ¼¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò·è¤á¤Æ½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¡£Ê¡²¬¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÊ¡Åç¤ÏÅÓÃæ¤Ç4¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¸òÂå¤µ¤»Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GAME1¤«¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¤·¤¿Ê¡²¬¤òÁ°¤Ë¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬Â³¤¯¡£Ê¡²¬¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬¤Þ¤ÇÊ¡Åç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢26-9¤ÎÂçÎÌ¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢#8¥¹¥ß¥¹¤ä#25¥Ðー¥ì¥ë¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤òÀ©°µ¡¢Ê¡²¬¤Î·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÊ¡Åç¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç15¸Ä¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ò¤ª¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¡Åç#15¥ï¥óÁª¼ê¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤êÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¡²¬¤¬45-16¤È¥êー¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤âÊ¡²¬¤Ï¥Üー¥ë¤¬¤è¤¯²ó¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Á°È¾¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤Ê¡²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÊ¡Åç¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¡Åç¤Ï#5¥Û¥×¥¥ó¥¹Áª¼ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥×¥ìー¤È3P¥·¥åー¥È¤Ç²ÃÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡²¬¤Ï¥¬ー¥É¿Ø¤¬¥²ー¥à¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥Ðー¥ì¥ë¤¬Ãå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Ê¡Åç¤Ë¥Úー¥¹¤òÅÏ¤µ¤º¤ËÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Ê¡Åç¤Ï#78ÅÄÅÏÁª¼ê¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤áÈ¿·â¤Îµ¡²ñ¤ò»Ç¤¦¤¬¡¢¥é¥ó¥À¥ë¤¬°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¡¢#23Â¼¾å¤¬£³P¥·¥åー¥È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤½¤Î»å¸ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÉÍ¸ýHC¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢GAME1¤«¤é¹¶¼é¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤¿5Áª¼ê¤¬Æó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Ê¡Åç¤ò51ÅÀ¤ËÍÞ¤¨2025Ç¯¾ÈÍÕ³«ºÅ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ë¤Ï¥æー¥¹°éÀ®ÆÃÊÌÏÈ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿#15·ªËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢B¥êー¥°ºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ÆÀÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÉÍ¸ý±ê HC¡Û
ºòÆü¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÏºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀä¹¥Ä´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ò2¸Ä¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Æü¤ÏÁ°È¾¤«¤é15¸Ä¤âÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Áª¼êÃ£¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼ê¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÈùÄ´À°¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÆü¤â¥Õ¥¡¥¤¥È¥ªー¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë3P¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¼ê¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï·ªËÜÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ªËÜÁª¼ê¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸ü¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤â¡¢Èà¤°¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹¤Î»Ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àþ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î·ªËÜÁª¼ê¤ÎÂÎ³Ê¤À¤È¡¢¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î2ÈÖ¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã¤Ê¶¯¤µ¤äÂç¤¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥×¥í¸þ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¾å¼ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¥àー¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ3P¥·¥åー¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Èà¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ªËÜÉÙÈþÌéÁª¼ê¡Û
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤éÂç¤¤Êº¹¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÇ¯¾¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äá²æ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ì¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼êÁê¼ê¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤Î·Á¤Î¥·¥åー¥È¤Ï¥æー¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤Ï¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤ÊB¥êー¥¬ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=L4I20UAdCtQ ]
¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¡Û
https://basketball.mb.softbank.jp/lives/503665?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_010(https://basketball.mb.softbank.jp/lives/503665?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_010)