森崎ウィン、初の洋楽カバーアルバムの収録内容やダイジェストトレーラー公開！

森崎ウィンが、2月19日(水)にリリースする、映画音楽に焦点をあてたカバーアルバム「Win’s Film Songs」の収録曲順、ビジュアルの発表に加え、楽曲が試聴できるダイジェストトレーラーも公開された。

本作品では、ステージやテレビなどで歌唱経験のある映画主題歌を中心に有名な洋楽の数々をカバー。

アルバム冒頭より、ピアノとストリングスのシンプルなアレンジで歌声が染み入る「Singin’ in the Rain」、ハイブリッドなサウンドとコーラスワークで魅了する「Waving Through A Window」、デジタルサウンドによる斬新なアレンジとなった「Stand By Me」など、オリジナルにリスペクトを込めながらも森崎ウィンらしさが伝わるアレンジがされた楽曲達が収録される。尚、収録曲の「Waving Through A Window」は2月5日(水)にシングル曲として先行配信され、LINE MUSICでは、メッセージ動画がプレゼントされる再生回数キャンペーンの実施も決定している。

4月25日(金)には、東京・浜離宮朝日ホールで開催される「MORISAKI WIN Classic Concert ~Warmth Of Wood~」では、ピアノとストリングスによる編成でオリジナルに加え、カバーアルバムに収録される楽曲も披露が予定されているので、是非ご注目いただきたい。

◆リリース情報

2025年2月19日(水)

タイトル:「Win’s Film Songs」

品番:COCB-54376

価格:\3,500 (税込)

M1.「Singin’ in the Rain」/映画『雨に唄えば』より/ アレンジ:村井一帆

M2.「Waving Through A Window」/映画『ディア・エヴァン・ハンセン』より/アレンジ:村井一帆/プログラミング:LASTorder ※2/5 先行配信

M3.「Stand By Me」/映画『スタンド・バイ・ミー』より/アレンジ:KOSEN

M4.「St. Elmo‘s Fire」/映画『セント・エルモス・ファイアー』より/アレンジ:KOSEN

M5. 「Footloose」/映画『フットルース』より/アレンジ:宮野弦士

M6.「My Heart Will Go On」/映画『タイタニック』より/アレンジ:LASTorder

M7.「Rocket Man」/映画『ロケットマン』より/アレンジ:LASTorder

M8. 「Shallow」/映画『アリー/ スター誕生』より/アレンジ:LASTorder

M9. 「Close to you」/映画『パパが遺した物語』より/アレンジ:村井一帆

M10.「I Don‘t Want To Miss A Thing」/映画『アルマゲドン』より/アレンジ:村井一帆

M11.「What A Wonderful World」/映画『グッドモーニング,ベトナム』より/アレンジ:村井一帆

https://columbia.jp/artist-info/morisakiwin/discography/COCB-54376.html

2025年2月5日(水)

「Waving Through A Window」先行配信シングル

LINE MUSIC 再生CP詳細

https://columbia.jp/artist-info/morisakiwin/info/89723.html

「Win’s Film Songs」ダイジェストトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=TGWKdL3C9Rs

アルバム予約用URL

https://MORISAKIWIN-nc.lnk.to/WFScd

封入特典:シリアルナンバー付きサイン会応募券

※サイン会は、都内某所にて4月20日(日)、27日(日)夕方より開催予定 (各250名様招待)

サイン会詳細

https://columbia.jp/artist-info/morisakiwin/info/89357.html

◆ライブ情報

2025年4月25日(金)

「MORISAKI WIN Classic Concert ~Warmth Of Wood~」

会場:浜離宮朝日ホール

開場18:15/開演 19:00

チケット:10,000円 (税込)

HP先行: https://w.pia.jp/s/morisakiwin25hps/

受付期間 2025/1/16(木) 18:00~2025/1/26(日) 23:59

◆プロフィール

俳優・アーティスト

森崎ウィン/MORISAKI WIN

生年月日:1990年8月20日

ミャンマーで生まれ育ち、小学校4年生の時に来日、その後中学2年生より芸能活動を開始。

2020年にアジアから世界に発信するエンターテイナー“MORISAKI WIN”として7月1日に「パレード - PARADE」でメジャーデビュー。 「パレード - PARADE」はスズキソリオバンディットCMソングに起用され、音楽配信チャート1位を獲得、1stアルバム「Flight」では、5つの音楽配信サービスで1位を獲得した。以降、海外作家を起用したシングルのリリースを重ねる中、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の主題歌やアニメ作品の主題歌も数多く担当。アメリカやアジアでのライブも開催しており、国内外問わずアーティストとして幅広い活躍を魅せている。

俳優としては、2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の映画「レディ・プレイヤー1」で主要キャストに抜擢されハリウッドデビュー。2020年に映画「蜜蜂と遠雷」で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。主演を務めた連続ドラマ『本気のしるし』では釜山国際映画祭2021のASIA CONTENTS AWARDSにてBest Newcomer-Actor賞を受賞。その劇場版は第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection2020」作品に選出。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』では二代将軍の徳川秀忠を演じ、2024年公開の劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』では新キャラクターのグリフィン・アルバレストのCVを担当。 WOWOWの「アクターズ・ショート・フィルム4」で監督、出演をつとめた「せん」が「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024」でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞。 また、ミュージカルの世界でも映画版『キャッツ』(20年日本公開)ではミストフェリーズ役の吹替えを担当。2020年ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2で主演トニー役、21年ミュージカル『ジェイミー』で主演ジェイミー役、22年にミュージカル「ピピン」では単独主演、23年には、ミュージカル『SPY×FAMILY』で主演のロイド役を務めるなど舞台でも活躍中。

25年はDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』では人気キャラクターの園田夢二として出演。 TOKYO MXで主演ドラマ『ふたりソロキャンプ』、TBSドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』、待機作としてミュージカル『ウェイトレス』、『SPY×FAMILY』再演、映画『(LOVE SONG)』などがある。 母国ミャンマーでも2018年より観光大使を務め、現地でもドラマの主演やCMに数多く出演し圧倒的な知名度を誇る。

