3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」トレーラー公開！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第4回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」。本公演のトレーラーが公開されました！
うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story- // Trailer ≪ST☆RISH ver.≫
https://youtu.be/TRva6Q_NMQM
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TRva6Q_NMQM ]
うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story- // Trailer ≪QUARTET NIGHT ver.≫
https://youtu.be/Ku8QRWfaWUI
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ku8QRWfaWUI ]
うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story- // Trailer ≪HE★VENS ver.≫
https://youtu.be/bebko-h3LK0
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=bebko-h3LK0 ]
シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。
18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「Dramatic Magical Story」。
音楽が紡ぎ出す物語の世界へとお連れします。
きっと、あなたは魔法にかかる。
■公演概要
・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-」
・日程：2025年3月13日（木）～2025年3月16日（日）
・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
※☆…A公演、★…B公演
※A公演とB公演で一部MCが異なります。
※どちらの公演も全員出演します。
・出演
ST☆RISH
一十木音也
聖川真斗
四ノ宮那月
一ノ瀬トキヤ
神宮寺レン
来栖 翔
愛島セシル
QUARTET NIGHT
寿 嶺二
黒崎蘭丸
美風 藍
カミュ
HE★VENS
鳳 瑛一
皇 綺羅
帝 ナギ
鳳 瑛二
桐生院ヴァン
日向大和
天草シオン
※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。
■チケット
・SSS席 20,000円（税込）
・SS席 16,000円（税込）
・S席 12,000円（税込）
・A席 9,800円（税込）
※SSS席の販売は全日程終了しています。
チケット一般発売中
【チケットに関するお問合せ】
イープラスお客さまサポート
URL : https://support-qa.eplus.jp
営業時間：10:00～18:00（土日含む）
※年末年始は営業を停止する場合がございます。
【公演に関するお問合せ】
「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター
URL : https://supportform.jp/upsss-info
営業時間：10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）
■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会
■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.
■公式サイト：https://assdms.utapri-sss.com/
■公式SNS：https://x.com/utapri_sss #utapriASSDMS
＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞
2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツです。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語をElements Gardenが手がける魅力的な音楽と共にお届けしております。