¿Íµ¤¥²ー¥àPARAVOX±¿±Ä¤Î81 RAVENS¤¬²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë»ÏÆ°¡ªËÜÆüÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¦Á SEASON 5¡×ÁÞÆþ²Î OZworld ¡ß FOUX ¡ÉSUPER NOVA¡É ¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
OZworld ¡ß FOUX¡ÖSUPER NOVA¡×¥¢ー¥È¥ïー¥¯
ºòÇ¯Ëö¡¢³¤³°¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤ò¾·¤¾Þ¶âÁí³Û1,000Ëü±ß¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖPARAVOX CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL 2024 ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò¹ñÆâ³«ºÅ¤·¡¢¶áÆüSteamÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥²ー¥à¤ÎPARAVOX¡£
PARAVOX¤ò±¿±Ä¤¹¤ë81 RAVENS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇHIP HOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Á°²óÂç²ñ¡ÖPARAVOX GOLD RUSH TOURNAMENT¡×¤Ç¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥²ー¥à¼ÂÁõ²»³Ú¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ê¤ÉÁá¤¯¤«¤éHIP HOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥²ー¥à¼ÂÁõ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹Ô¤¦²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¤¬»ÏÆ°¤·¡¢ËÜÆüÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëOZworld ¡ß FOUX¡ÖSUPER NOVA¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¦ÁSEASON 5¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ª¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2·î¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ëDJ CHARI¡ÖW feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â4s4ki ¡ß NUU¡ðHI ¡ß ¿ûÇÈ±É½ã¡¢COE Choppa Capone¡¢audiot909¡¢Street¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PARAVOX¤Ï¥²ー¥à¥·ー¥ó¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ëー¥ë¤ò²õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¼«Ê¬¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¸åÇÚ¤¬ºî¤Ã¤¿¥²ー¥à¡ÉPARAVOX¡É¤ËÄó¶¡¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¥²ー¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤â²¶¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÈà¤âº£¤Þ¤µ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢
¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÀï¤¤¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OZworld
¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FOUX
¢£ºîÉÊ³µÍ×
³Ú¶ÊÌ¾¡§SUPER NOVA
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§OZworld ¡ß FOUX
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯1·î24Æü
È¯Çä¸µ¡§81 RAVENS
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/SUPER_NOVA
¡ãPARAVOX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
PARAVOX¤Ï¡¢3vs3¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ð¥È¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¹¥¥ë¹½À®¤ä¹¶·âÊýË¡¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤Ó¡¢¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¤¤Ø¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡×¤¬¥Ùー¥¹¤ÇÌÀ²÷¡£¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥¯¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤¬¶¦ÄÌ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àï¶·¤¬¹âÂ®¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤ÀïÆ®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë : PARAVOX (¥Ñ¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹)
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë : ¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥Ée¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥åー¥¿ー
¡¦²Á³Ê : ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ
¡¦¸ø¼°HP : https://paravox.games
¡¦¸ø¼°X : https://x.com/PARAVOX_jp
¡ÚPARAVOX¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Û
¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ : https://paravox.games/jp/guidelines
¡¦±Ñ¸ìÈÇ : https://paravox.games/en/guidelines
¡ÚSteamÈÇ PARAVOX¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
¡¦https://store.steampowered.com/app/2072610/PARAVOX/
¡ãOZworld¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
²ÆìÀ¸¤Þ¤ì²Æì°é¤Á¡£
¥Õ¥åー¥Á¥ã¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
2019Ç¯¤Ë1st Album ¡ÖOZWORLD¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¼ýÏ¿¶Ê¡ÈNINOKUNI feat. ÂÃ´ñ¡É¤Ï¡¢YouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬2,800Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÉ½¶Ê¤Ç¡¢°áÁõ¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ËÍ³Èþ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëYumi Katsura¤è¤êÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëÎí -zero- Album¡ÖOZKNEEZ FXXKED UP¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¼ýÏ¿¶Ê¡ÈVivide feat. ½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤È¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¤µ¤»ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¼ê´¬¤¥¿¥Ð¥³ÍÑ´¬»æ¥áー¥«ー¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥ÉRAW¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°¡ÈÎ¶ ～RAW ～¡É¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2022Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¹â¹»¤Ç¤¢¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¹âÅù³Ø±¡¤ÎTVCM¥½¥ó¥°¡ÈOver Zenith -Zero-¡É¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆHIP HOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢FENNEL¤ÎÀµ¼°¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏRedbull¤¬À©ºî¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ìーÆ°²è´ë²è¡ÖRASEN¡×¤ËÆ±¶¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAwich¡¢ÂÃ´ñ¡¢Chico Carlito¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤¦¤Á¤Êー¤°¤Á¡Ê²Æì¤ÎÊý¸À¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤ÊRAP¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥¿¥ë¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉVOiCE¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢3rd Album¡ÖSUN NO KUNI¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢¹ñÆâHIP HOP¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃøºî¤È¤Ê¤ë¼«ÅÁËÜ¡ÖLive Your Adventure. ËÁ¸±¤òÀ¸¤¤í¡×¤ÎÈ¯Çä¡¢±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥° ¿·¤¿¤Ê¤ëÄë¹ñ¡ÙÆüËÜÈÇ¼çÂê²Î¡ÖRISE TOGETHER feat. OZworld / Yaffle ¡ß AI¡×¤Ø¤Î»²²Ã¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ëHIP HOP/R&B¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×XG¤ÎREMIX³Ú¶Ê¡ÖWOKE UP REMIXX¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë²¾ÁÛÀ¤³¦¡ÖNiLLAND¡×¤Ç¤ÎNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¡¢¥é¥¤¥ÖÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¡ÖUTAGE3.0¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢HIP HOP¤ÎÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤Àè¿ÊÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢þOfficial Site: https://www.ozworld-rkuma.com/
¢þX: https://x.com/OverZenith369
¢þInstagram: https://www.instagram.com/ozworld_official/
¡ãFOUX¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ýー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤Ç³èÆ°¡£
10Âå¤Îº¢¤«¤é¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤éÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢BAD HOP, OZworld, LEX, TYV ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿ー¤Ç±éÁÕ¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤ë¡£