¿Íµ¤¥²ー¥àPARAVOX±¿±Ä¤Î81 RAVENS¤¬²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë»ÏÆ°¡ªËÜÆüÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¦Á SEASON 5¡×ÁÞÆþ²Î OZworld ¡ß FOUX ¡ÉSUPER NOVA¡É ¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社STARBASEOZworld × FOUX「SUPER NOVA」アートワーク

昨年末、海外の強豪チームを招き賞金総額1,000万円の国際大会「PARAVOX CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL 2024 グローバルステージ」を国内開催し、近日Steam版のリリースを予定している人気ゲームのPARAVOX。

PARAVOXを運営する81 RAVENSは、これまでHIP HOPアーティストとの強力なコネクションを背景に、日本ローンチイベントや、前回大会「PARAVOX GOLD RUSH TOURNAMENT」での音楽ライブ、更にはゲーム実装音楽の書き下ろしなど早くからHIP HOPアーティストと密接に関わる活動を展開してきました。

そしてこの度、ゲーム実装楽曲のリリースを行う音楽レーベルが始動し、本日第1弾シングルとなるOZworld × FOUX「SUPER NOVA」をリリースしました。

本楽曲は近日公開予定の新シーズン「αSEASON 5」に実装されることが決まっており、世界各国でプレイするゲームファンの耳に届けられます。

また2月には、第2弾シングルDJ CHARI「W feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori」のリリースが予定されており、その後も4s4ki × NUU$HI × 菅波栄純、COE Choppa Capone、audiot909、Streetなども参加したオリジナルサウンドトラックのリリースが予定されています。

PARAVOXはゲームシーンに革命をもたらすだけでなく、音楽シーンにおいても大きな存在感を示す存在となります。

<アーティストコメント>

この曲は、既存のルールを壊して新しいものを創っている、

自分の友人であり後輩が作ったゲーム”PARAVOX”に提供させて頂きました。

彼の人生を賭けたゲームに関わることが出来て本当に嬉しかったです。

リリックの内容も俺たちのリアルを歌っていて、自分も彼も今まさに戦っているからこそ、

ゲームのように遊び心を持ってクリエイティブに戦い、仲間と協力しながらクリアしていきたい、そんな曲になっています。

OZworld

この曲では、ゲームの中に入り込んで仲間と一緒に戦っているような感覚を表現したいと思いました。

FOUX

■作品概要

楽曲名:SUPER NOVA

アーティスト:OZworld × FOUX

配信日:2025年1月24日

発売元:81 RAVENS

配信リンク:https://lnk.to/SUPER_NOVA

<PARAVOXについて>

PARAVOXは、3vs3のアリーナバトルシューティングゲームです。

プレイヤーはスキル構成や攻撃方法の異なるブランドを選び、チームを組んで戦いへと臨みます。ルールは「ポイントキャプチャー」がベースで明快。「ブリンク」や「ダブルジャンプ」が共通アビリティとして存在しており、戦況が高速で変化する戦略性の高い戦闘が特徴です。

【概要】

・タイトル : PARAVOX (パラボックス)

・ジャンル : ハイスピードeスポーツシューター

・価格 : 基本プレイ無料

・公式HP : https://paravox.games

・公式X : https://x.com/PARAVOX_jp

【PARAVOXコミュニティガイドライン】

・日本語版 : https://paravox.games/jp/guidelines

・英語版 : https://paravox.games/en/guidelines

【Steam版 PARAVOXストアページ】

・https://store.steampowered.com/app/2072610/PARAVOX/

<OZworldプロフィール>

沖縄生まれ沖縄育ち。

フューチャリスティック・トライバル・ヒップホップを体現するアーティスト。

2019年に1st Album 「OZWORLD」をリリース。収録曲“NINOKUNI feat. 唾奇”は、YouTubeに公開したミュージックビデオが2,800万回を超える代表曲で、衣装は世界的ブライダルファッションデザイナー桂由美が手がけるYumi Katsuraより提供を受けている。

2020年には自身2枚目となる零 -zero- Album「OZKNEEZ FXXKED UP」をリリース。収録曲“Vivide feat. 重盛さと美”では、タレントの重盛さと美との異色コラボを実現させ話題となった。

2021年には手巻きタバコ用巻紙メーカーの世界的ブランドRAWオフィシャルソング“龍 ~RAW ~”をリリース。

2022年には日本初のeスポーツ専門高校であるeスポーツ高等学院のTVCMソング“Over Zenith -Zero-”をリリース。その後、日本で初めてHIP HOPアーティストとしてプロeスポーツチームに加入し、FENNELの正式メンバーとなった。

2023年にはRedbullが制作するマイクリレー動画企画「RASEN」に同郷アーティストのAwich、唾奇、Chico Carlitoと共に参加し、うちなーぐち(沖縄の方言)による独特なRAPスタイルが海外でも大きな反響を呼んだ。また、フィジタル・ジュエリーブランドVOiCEの立ち上げ、3rd Album「SUN NO KUNI」のリリースなど精力的に活動し、国内HIP HOPシーンにおいて不動の地位を築いた。

2024年には初の著作となる自伝本「Live Your Adventure. 冒険を生きろ」の発売、映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本版主題歌「RISE TOGETHER feat. OZworld / Yaffle × AI」への参加、TVアニメ『青のミブロ』への楽曲提供、さらには世界規模で活躍するHIP HOP/R&BガールズグループXGのREMIX楽曲「WOKE UP REMIXX」への参加など、活動の幅を広げた。

近年では、リアルとヴァーチャルがリンクする仮想世界「NiLLAND」でのNFTプロジェクト運営、ライブ来場者向けのデジタルコンテンツサービス「UTAGE3.0」の立ち上げなど、HIP HOPの枠に囚われない先進的な活動を展開している。

◯Official Site: https://www.ozworld-rkuma.com/

◯X: https://x.com/OverZenith369

◯Instagram: https://www.instagram.com/ozworld_official/

<FOUXプロフィール>

1994年生まれ。ポーランド出身の音楽プロデューサー。現在は東京で活動。

10代の頃からポーランドでプロデューサーとして活動をし、プラチナ、ダイアモンドディスクなどを受賞した。2020年から東京を拠点に活動を始め、BAD HOP, OZworld, LEX, TYV など日本の様々なアーティストの音楽を手がけている。自身の楽曲をピアノやギターで演奏しアーティストのライブに出演。様々なジャンルを融合させ、独自のスタイルで楽曲を作る。