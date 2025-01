株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、Prime VideoのK-POP専門チャンネル“Music K”(ミュージックK)オリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ!」の新エピソード“POW編”を、本日1月24日(金)よりミュージックKの会員を対象に配信いたします。

「Music Kへようこそ!」配信ページはこちら(https://amzn.to/4gcsAJx)

●「Music Kへようこそ!」新エピソード“POW”編が配信スタート!

ずば抜けたパフォーマンススキルや多様なコンセプトで多くの人々の心を掴んで離さないK-POPアイドルたち。「Music Kへようこそ!」では、長い練習生生活を終えて待望のデビューを迎えた新人アイドルたちに焦点を当て、彼ら・彼女たちが普段どのような生活を送っているのか、練習室での様子を中心に知られざる姿をお届け。

果てしない可能性を秘め、K-POP界に新たな風を吹かせることが期待される“ルーキー”たちを中心に密着し、毎月2アーティスト分の新エピソードを更新している、今最も注目を集めている話題のコンテンツにおいて、本日最新話EP.6の配信を開始いたしました。

2023年にGRID Entertainmentからデビューし、全員がボーカルポジションを務めるほどの優れた実力を兼ね備えていることでも話題の多国籍グループPOW。昨年12月には、アメリカで開催される年末の大型フェスティバル「Jingle Ball Tour」への初出演や日本公式ファンクラブの開設など、グローバルに活躍している彼らが、なんと「Music Kへようこそ!」に登場。

番組内では、お気に入りの日本の楽曲紹介や試作中の振付を披露する姿、SNS用動画を撮影する様子など普段は中々見ることのできない貴重な裏側をお届けいたします。さらには日本語での愛嬌や、タイ出身のメンバーがタイ語を話す姿などファンはもちろん、K-POP好きの皆さまも思わず虜になってしまうような、POWの魅力がたっぷりと詰まった内容となっています。

▼「Music Kへようこそ!」

エピソード6.【POW編】Boyfriend感溢れるPOWのギャップをお届け!

●“POW”の豪華グッズプレゼント企画も開催!

詳細を見る :https://amzn.to/4gcsAJx(C) IMX

「Music Kへようこそ!」最新話更新を記念して、POWの直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら:https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、チャ・ウヌ(ASTRO)やツゥイ、サナ(TWICE)をはじめとする豪華K-POPアイドル出演のトークバラエティ「ハッピートゥゲザー」やウィンウィン(NCT/ WayV )が初主演を飾った胸キュン必至のラブコメディ「25時間恋愛」など“Music K”では K-POPファン必見の様々なジャンルのコンテンツを配信中。

ぜひMusic Kで充実した推し生活をお楽しみください。

●概要

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・2024年11月13日(水)オープン

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)