°ËÆ¦È¾Åç¤Î½Õ¤Ï ¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¡Ê²ÏÄÅºù¡Ë¤«¤é¡£¡¡£²·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÆî°ËÆ¦Ä®¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡¡～µÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ÈµÙ²ËÂ¼¤ò·ë¤Ö¡¢¡Öºù¥Ð¥¹¡¦Ìëºù¥Ð¥¹¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹～
¡¡
¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê
¡¡°ËÆ¦È¾Åç¤ÎºÇÆîÃ¼¤ÎÄ®¡¢Æî°ËÆ¦Ä®¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´Æî°ËÆ¦Ä®Ì«889－1¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÆóµÜÀ¿¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¡Öºù¥Ð¥¹¡×¡¦¡ÖÌëºù¥Ð¥¹¡×¤ò¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡°ËÆ¦È¾Åç¤Ë½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×
»³¡¦Àî¡¦³¤¤ÈÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æî°ËÆ¦¤Î½Õ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤¬±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ëÀÄÌîÀî±è¤¤¤Ëºé¤¯¤Î¤Ï½ÕÉ÷¤Ë¤½¤è¤°Ìó800ËÜ¤Î²ÏÄÅºù¡£¤½¤ì¤òÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¦¶ÈÅª¤ÊÆø¤ï¤¤¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÏÄÅÄ®¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤â¤É¤â°ËÆ¦È¾Åç¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö½Õ¤Î±ã¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)～3·î10Æü(·î)
¡¡¾ì½ê¡§²¼²ìÌÐ²¹Àô¼þÊÕ Æ»¤Î±Ø¡Ö²¼²ìÌÐ²¹Àô Åò¤Î²Ö¡×ÀÄÌîÀî±è¤¤
¡¡£È£Ð¡§https://www.minami-izu.jp/?p=we-page-event-entry&event=73493&cat=18736&type=event(https://www.minami-izu.jp/?p=we-page-event-entry&event=73493&cat=18736&type=event)
Ìëºù¤âÈþ¤·¤¤
¢¡ºù¡¦Ìëºù¸«Êª¤ÎµòÅÀ¤ÏµÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦¤Ç
¡¡¤Þ¤Ä¤ê´ü´Ö¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ëµÙ²ËÂ¼½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¡Öºù¥Ð¥¹¡×¡¢¡ÖÌëºù¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÆ»¤Î±Ø¡Ö²¼²ìÌÐ²¹Àô Åò¤Î²Ö¡×¤ÈµÙ²ËÂ¼¤ò¤Ä¤Ê¤°ÊØÍø¤ÊÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤»¤º»×¤¦Â¸Ê¬¡¢ºù¡¦Ìëºù¸«Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)～3·î10Æü(·î)
¡¡»þ´Ö¡§ºù¥Ð¥¹ ¡¡µÙ²ËÂ¼10¡§15È¯¡¿Æ»¤Î±Ø¡Ö²¼²ìÌÐ²¹Àô Åò¤Î²Ö¡×12¡§15È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡Ìëºù¥Ð¥¹ µÙ²ËÂ¼19¡§45È¯¡¿Æ»¤Î±Ø¡Ö²¼²ìÌÐ²¹Àô Åò¤Î²Ö¡×20¡§30È¯
¡¡È÷¹Í¡§»öÁ°Í½ÌóÉÔ²Ä¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÆü¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤òÄ´À°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌîÀî±è¤¤¤Ëºé¤¯Ìó800ËÜ¤Î²ÏÄÅºù¤È¡¢½ÕÉ÷¤Ë¤½¤è¤°ºÚ¤Î²Ö
¢¡½Õ¤ÎÀå¸Ý¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
¡¡¶âÌÜÂä¤Î¼ÑÉÕ¤±(ÀÚ¿È)¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡£Ìó50¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤ÖµÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦¼«Ëý¤ÎÍ¼¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥°¥é¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡£Ì¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¡£¶âÌÜÂä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°®¤ê¼÷»Ê¤Ë¥µ¥¶¥¨¤Î¤Ä¤Ü¾Æ¤¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅ·ÉØÍå¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ«¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Î¿´¿È¤¬À°¤¦¡ÖÂäÃãÄÒ¤±¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÆÃÀ½½Ð½Á¤ò¤«¤±°ìÇÕ¤´¤ÈÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡ÖÂäÃãÄÒ¤±¡×¤ÏÄ«¿©Ì¾Êª¡£ÉÔÆ°¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü～5·î18Æü¤Þ¤Ç ¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§1Çñ2¿©17,000±ß(ÀÇ¹þ)～¡¡¢¨Ê¿ÆüÏÂ¼¼2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þÍøÍÑ»þ¤Î1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
°®¤ê¼÷»Ê
¥°¥é¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
Ä«¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡ÖÂäÃãÄÒ¤±¡×
¢¡µÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦
¡¡°ËÆ¦È¾Åç¤ÎºÇÆîÃ¼¡¢Æî°ËÆ¦⼸¥öÉÍ¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¡£ÉÙ⼠È¢º¬°ËÆ¦¹ñÎ©¸ø±à¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ä¡¢ÅòÎÌËÉÙ¤Ê²¹Àô¤Ç¤ÏÄí±àÏªÅ·É÷Ï¤¤È¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÔäÅò¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£⼸¥öÉÍ¤Ç¤Ï³¤¿åÍá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤ä°ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡½êºßÃÏ¡¡¡§¢©415-0192¡¡ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´Æî°ËÆ¦Ä®Ì«889-1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÆóµÜ À¿
¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.qkamura.or.jp/izu/
µÙ²ËÂ¼Æî°ËÆ¦¡¡³°´Ñ
ÂçÍá¾ì¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤
µÒ¼¼¡ÊÏÂÍÎ¼¼¡Ë
ÂÅò
¢¡¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È µÙ²ËÂ¼
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÎ©¸ø±à¡¦¹ñÄê¸ø±à¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£35¤«½ê¤¢¤ëµÙ²ËÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢Îò»Ë¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤¬¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£