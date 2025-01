¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»þÂå¤Ø

株式会社エポック社

株式会社エポック社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:前田 道裕)は、トレーディングカードサイズで手軽に楽しめるジグソーパズル「トレーディングパズル」シリーズを新発売いたします。第一弾として、「名探偵コナン」「葬送のフリーレン」「サンリオキャラクターズ」「シルバニアファミリー」の4種を2025年4月19日(土)から販売いたします。

パズルを組んで、ステッカーを貼って、コレクション!

「トレーディングパズル」はトレーディングカードサイズのジグソーパズルで、「パズル本体」と、完成図となるパズルと同じ柄の「見本ステッカー」、完成したパズルを固定できる「透明シール」がセットになっています。

中身が見えないランダムタイプのBOXパッケージとなっており、どの絵柄が出るかのドキドキ感が味わえるほか、ピースサイズも3種類あるので、パズルの難易度も開けてみてのお楽しみとなっています。

トレーディングカードとほぼ同じサイズなので、市販のカードスリーブに入れて保管したり、カードバインダーに入れてコレクションできるほか、ケースに入れて持ち歩いたり、飾ったりすることができます。今後も続々とシリーズ展開してまいります。

1.名探偵コナン

【商品名】トレーディングパズル 名探偵コナン

【価格】\900(税込)

【商品サイズ】6×8.6cm(完成時)

【パッケージサイズ】W8×H13.5×D2.5cm

【ピース数】24or35or63ピース

【種類】全12種類

【コピーライト】

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

2.葬送のフリーレン

【商品名】トレーディングパズル 葬送のフリーレン

【価格】\900(税込)

【商品サイズ】6×8.6cm(完成時)

【パッケージサイズ】W8×H13.5×D2.5cm

【ピース数】24or35or63ピース

【種類】全12種類

【コピーライト】

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

3.サンリオキャラクターズ

【商品名】トレーディングパズル サンリオキャラクターズ

【価格】\900(税込)

【商品サイズ】6×8.6cm(完成時)

【パッケージサイズ】W8×H13.5×D2.5cm

【ピース数】24or35or63ピース

【種類】全8種類

【コピーライト】(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656625

4.シルバニアファミリー

【商品名】トレーディングパズル シルバニアファミリー

【価格】\900(税込)

【商品サイズ】6×8.6cm(完成時)

【パッケージサイズ】W8×H13.5×D2.5cm

【ピース数】24or35or63ピース

【種類】全8種類

【コピーライト】(C) EPOCH

■エポック社 ジグソーパズル公式WEBサイト https://puzzle.epoch.jp/

※実用新案登録済

※本リリースの画像は一部開発中の画像を使用しており、実際の商品とは異なる場合があります。