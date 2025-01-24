¥Õ¥§¥ó¥Àー The 2025 NAMM Show¤Ë¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½

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- Standard Series Stratocaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§88,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Standard Series HSS Stratocaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§88,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Standard Series Telecaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§88,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Standard Series Precision Bass(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§88,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Standard Series Jazz Bass(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§88,000～99,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯2·îÍ½Äê
AMERICAN VINTAGE II ¥·¥êー¥º
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- Limited Edition American Vintage II 1951 Telecaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§374,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1960 Precision Bass(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§357,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1957 Stratocaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§357,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1965 Stratocaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§357,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1966 Jazzmaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§407,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯3·îÍ½Äê
PLAYER II LIMITED EDITION SPARKLE
¡ØPlayer II Limited Edition Sparkle¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊFender¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢±éÁÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ËºÇÅ¬¤Ê¥®¥¿ー¤Ç¤¹¡£
- Limited Edition Player II Sparkle Stratocaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Limited Edition Player II Sparkle Telecaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Limited Edition Player II Sparkle Precision Bass(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Limited Edition Player II Sparkle Jazz Bass(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯3·îÍ½Äê
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ACOUSTASONIC(R) STANDARD
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- Acoustasonic(R) Standard Telecaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§99,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Acoustasonic(R) Standard Jazzmaster(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§99,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯4·îÍ½Äê
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BLUES JR 30TH ANNIVERSARY
¡ÖBlues Junior(TM)¡×¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥×¤Ç¤¹¡£¡ÖBlues Junior(TM)¡×¤ÎÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤Î15W¥¢¥ó¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¾Î¤¨¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Blues Junior(TM) IV 30th Anniversary¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§165,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯6·îÍ½Äê
FENDER LINK I/O(TM) INTERFACE
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- Fender Link I/O Interface¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§16,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
TONE MASTER FR-212
¡ØTone Master FR-212¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥¿ー¥¢¥ó¥×¥â¥Ç¥éー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ó¥×¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥éー¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î2x12¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥ïー¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥×¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´°àú¤«¤Ä¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤¹¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖTone Master Pro¡×¤Îµæ¶Ë¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥â¥Ç¥éー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
- Tone Master FR-212¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§110,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
¡ã¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ä
PLAYER CAPOS
- Player Electric/Acoustic Capo¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§1,980±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Player Classical Capo¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§1,980±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
CONTOUR SERIES CABLES
- Contour(TM) Series Instrument Cables¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§1,760～2,200±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Contour(TM) Series Coil Instrument Cables¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§5,280±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
351 DOTTED CELLULOID PICKS
- 351 Dotted Celluloid Picks¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§990±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
ADJUSTABLE GUITAR STANDS
- Adjustable Double Cradle Guitar Stand¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§5,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Adjustable Triple Cradle Guitar Stand¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§6,600±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Adjustable Double Hanging Guitar Stand¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§7,150±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Adjustable Triple Hanging Guitar Stand¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§8,250±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
MOSAIC JACQUARD STRAPS
- Mosaic Jacquard Straps¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§4,400±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
3.5" PREMIUM LEATHER STRAPS
- 3.5¡É Premium Leather Strap¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§16,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
SUPERSOFT STRAPS
- SuperSoft Straps¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§2,750±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
WAVY CHECKER POLY STRAPS
- Wavy Checkerboard Polyester Strap¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§3,850±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
AMERICAN VINTAGE NECKS
- American Vintage II 1951 Telecaster(R) Neck, 21 Vintage Tall Frets, 7.25¡É Radius, Maple¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§93,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1957 Stratocaster(R) Neck, 21 Vintage Tall Frets, 7.25¡É Radius, Maple¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§93,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1961 Stratocaster(R) Neck, 21 Vintage Tall Frets, 7.25¡É Radius, Rosewood¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§93,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1963 Telecaster(R) Neck, 21 Vintage Tall Frets, 7.25¡É Radius, Rosewood¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§93,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- American Vintage II 1973 Stratocaster(R) Neck, 21 Vintage Tall Frets, 7.25¡É Radius¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§93,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯½Õº¢Í½Äê
¢¨Fender Flagship Tokyo¤ª¤è¤ÓFMICÀµµ¬¼è°·Å¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢½ãÀµ¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£