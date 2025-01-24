Jackson¡¢Gretsch¡¢EVH¡¢Charvel¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½

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LIMITED EDITION X SERIES KVX/SLX BLOOD RED
- Limited Edition KVX HT King V(TM)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§148,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Limited Edition X Series SLX HT Soloist(TM) ¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§137,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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X SERIES LIMITED EDITION GRAPHICS
- X Series Dinky(R) DK1A, Amaranth Fingerboard, Illuminati¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§90,200±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- X Series Soloist(TM) SLX DX - Bullseye¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§132,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- X Series Dinky(R) DK1A, Warhol¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§97,900±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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PRO PLUS PURE METAL
- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Rhoads RR1A, Ebony Fingerboard, Gloss Black¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§242,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Soloist(TM) SL1A ¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§209,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Kelly(TM) KE1A¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§231,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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X SERIES/JS SERIES SURFCASTER(TM)
- JS Series Surfcaster(TM) JS22 HT¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§44,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- X Series Surfcaster(TM) SC HT6, Laurel Fingerboard, Satin Black¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§99,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- X Series Surfcaster(TM) SC HT7, Laurel Fingerboard, Metallic Black¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§99,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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PROFESSIONAL COLLECTION
- Broadkaster(R) Jr. LX Center Block with String-Thru Bigsby(R) and Gold Hardware¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§462,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Broadkaster(R) LX Center Block with String-Thru Bigsby(R) and Gold Hardware¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§462,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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ELECTROMATIC(R) COLLECTION
- G5230T Electromatic(R) Sparkle Jet(R) FT Single-Cut with Bigsby(R) ¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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- Electromatic(TM) LTD Flame Okoume Broadkaster(R) Jr. Single-Cut with Bigsby(R)¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§229,900±ß /ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯5·îÍ½Äê
STREAMLINER(TM) COLLECTION
- G2420TG Streamliner(TM) Hollow Body with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Broad'Tron(TM) BT-3S Pickups, Cadillac Green¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§141,900±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- G2622TG Streamliner(TM) Center Block Double-Cut with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Broad¡ÇTron(TM) BT-3S Pickups, Midnight Sapphire¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§141,900±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- G2655TG Streamliner(TM) Center Block Jr. Double-Cut with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Riviera Blue¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§141,900±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯3·îÍ½Äê
JIM DANDY(TM) SERIES
- Limited Edition Jim Dandy(TM) Parlor Solid Top¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§49,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Limited Edition Jim Dandy(TM) Concert Solid Top¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§49,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯4·îÍ½Äê
RESONATORS
- G9202 Honey Dipper(TM) Special, Round-Neck, Padauk Fingerboard, Bell Bronze¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§132,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯4·îÍ½Äê
ÅÁÀâÅª¤Ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤ÎÉÔµà¤Î°ä»º¤ò¾Î¤¨¡¢FMIC¤ÏEVH(R)¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÈà¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³×¿·À¤È²»³ÚÅªÂî±ÛÀ¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ì¥ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Èà¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Fender¤ÈEVH¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¶¦¤Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¤Î°ä»º¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢Èà¤Î¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SA-126 STANDARD
- EVH(R) SA-126 Standard ¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§180,400±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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WOLFGANG(R) SPECIAL T.O.M.
- Wolfgang(R) Special T.O.M.¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§209,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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WOLFGANG(R) STANDARD
- Wolfgang(R) WG Standard T.O.M.¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§100,100±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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5150(R) ICONIC(R) SERIES
- 5150(R) Iconic(R) Series 15W EL34 1X10 Combo¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§121,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯ »þ´üÌ¤Äê
SUPER-STOCK SERIES
- Super-Stock So-Cal Style 1 HH FR RW¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§330,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯3·îÍ½Äê
PRO-MOD SERIES
- Pro-Mod San Dimas(R) Style 1 HH FR. MPL ¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§170,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Pro-Mod San Dimas(R) Style 1 HH FR. RW¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§170,500±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Pro-Mod Plus San Dimas(R) Style 1 HH FR E¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§209,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
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- Pro-Mod Plus SRS SD1 HH HT EB¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§198,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
- Pro-Mod Plus SRS SD1Q HH FR CM¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§220,000±ß/ÀÇ¹þ¡Ë¹ñÆâÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯5·î²¼½ÜÍ½Äê