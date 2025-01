Jackson¡¢Gretsch¡¢EVH¡¢Charvel¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(所在地:米国カリフォルニア州、CEO:アンディ・ムーニー、以下FMIC)は、米国アナハイムで開催されているThe 2025 NAMM Showに復帰を果たし、Jackson、Gretsch、EVH、Charvelといったアイコニックなブランドから、2025年上半期に発売する新製品を発表しました。音楽の旅路におけるあらゆるステージのミュージシャンをインスパイアすることを目指したこれらの製品は、革新的なデザインと各ブランド特有の特徴を融合させたものとなっています。

今年のJacksonは、X/JSシリーズ Surfcaster(TM)をはじめ、限定版となるXシリーズのモデル拡充や新しいPro Plus Pure Metalシリーズを発表し、大胆なデザインとパワフルな性能を提供し、ヘヴィメタルに最適なハイパフォーマンスギターの伝説をさらに強化します。Gretschは、限定版となるJim Dandy(TM)アコースティックギター、Electromatic(R)コレクションのアップデート、Streamliner(TM)シリーズの新ラインアップを発表し、さらなる進化を遂げています。EVHは、Wolfgang(R)StandardおよびWolfgang(R) Specialの新モデル、SA-126モデルの新ラインナップとなるSA-126 Standard、コンパクトでパワフルなIconic(R) EL34 1x10アンプを投入し、新たな基準を打ち立てます。Charvelは、Pro-Modシリーズの刷新、魅力的な新Super-Stockモデル、そして高性能ギターラインアップの継続的な強化を発表しました。これらすべての製品は、FMICの高い品質とクラフトマンシップ、そして現代のミュージシャンの進化するニーズに応える姿勢を反映しています。

PreSonus、Jackson、Charvel、EVH、Gretschのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーを務めるMax Gutnikは、「今年もNAMMで素晴らしい新製品をお披露目できることを大変嬉しく思います。Jackson、Charvel、Gretsch、そしてEVHは、革新の頂点を象徴するブランドであり、あらゆるジャンルのプレイヤーが求める高性能、優れたトーン、そして魅力的なスタイルを実現しています。2025年の展開が非常に楽しみです」とコメントしています。

2025年上半期 製品ラインナップ

各製品の詳細および画像は、PDF(こちら(https://fmic.egnyte.com/dl/is6vNvTTxX))をご覧ください。

1980年代以来、Jacksonはヘヴィメタル界における業界標準として君臨してきました。爆発的なスピードのフレーズから轟くようなパワーコードまでJacksonは、演奏性や快適さ、そしてハードロックギタリストが求めるあらゆる機能を備えた最適な楽器を作り続けています。

LIMITED EDITION X SERIES KVX/SLX BLOOD RED

- Limited Edition KVX HT King V(TM)(市場想定売価:148,500円/税込)- Limited Edition X Series SLX HT Soloist(TM) (市場想定売価:137,500円/税込)国内販売時期:2025年3月予定

X SERIES LIMITED EDITION GRAPHICS

- X Series Dinky(R) DK1A, Amaranth Fingerboard, Illuminati(市場想定売価:90,200円/税込)- X Series Soloist(TM) SLX DX - Bullseye(市場想定売価:132,000円/税込)- X Series Dinky(R) DK1A, Warhol(市場想定売価:97,900円/税込)国内販売時期:2025年6月予定

PRO PLUS PURE METAL

- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Rhoads RR1A, Ebony Fingerboard, Gloss Black(市場想定売価:242,000円/税込)- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Soloist(TM) SL1A (市場想定売価:209,000円/税込)- Pro Plus Pure Metal Limited Edition Kelly(TM) KE1A(市場想定売価:231,000円/税込)国内販売時期:2025年5月予定

X SERIES/JS SERIES SURFCASTER(TM)

- JS Series Surfcaster(TM) JS22 HT(市場想定売価:44,000円/税込)- X Series Surfcaster(TM) SC HT6, Laurel Fingerboard, Satin Black(市場想定売価:99,000円/税込)- X Series Surfcaster(TM) SC HT7, Laurel Fingerboard, Metallic Black(市場想定売価:99,000円/税込)国内販売時期:2025年6月予定

1883年創業のGretschは、その豊かで深みのあるサウンド、滑らかな演奏性、そして大胆でクラシックなビジュアルにより、音楽界の革新者たちに選ばれ続けてきました。伝説的なGretschギターの現代版からアーティストのトリビュートモデルまで、Gretschはハンドクラフトと品質へのこだわりを軸に、新しいデザインや製造技術を切り開いてきました。そして、チェット・アトキンス、エディ・コクラン、ビリー・ダフィー、ジョージ・ハリスン、オーヴィル・ペック、ブランディ・カーライルといった音楽界で高く評価されるアーティストたちから支持を得ています。

PROFESSIONAL COLLECTION

- Broadkaster(R) Jr. LX Center Block with String-Thru Bigsby(R) and Gold Hardware(市場想定売価:462,000円/税込)- Broadkaster(R) LX Center Block with String-Thru Bigsby(R) and Gold Hardware(市場想定売価:462,000円/税込)国内販売時期:2025年6月予定

ELECTROMATIC(R) COLLECTION

- G5230T Electromatic(R) Sparkle Jet(R) FT Single-Cut with Bigsby(R) (市場想定売価:121,000円/税込)国内販売時期:2025年5月予定- Electromatic(TM) LTD Flame Okoume Broadkaster(R) Jr. Single-Cut with Bigsby(R)(市場想定売価:229,900円 /税込)国内販売時期:2025年5月予定

STREAMLINER(TM) COLLECTION

- G2420TG Streamliner(TM) Hollow Body with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Broad'Tron(TM) BT-3S Pickups, Cadillac Green(市場想定売価:141,900円/税込)- G2622TG Streamliner(TM) Center Block Double-Cut with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Broad’Tron(TM) BT-3S Pickups, Midnight Sapphire(市場想定売価:141,900円/税込)- G2655TG Streamliner(TM) Center Block Jr. Double-Cut with Bigsby(R) LTD, Laurel Fingerboard, Riviera Blue(市場想定売価:141,900円/税込)国内販売時期:2025年3月予定

JIM DANDY(TM) SERIES

- Limited Edition Jim Dandy(TM) Parlor Solid Top(市場想定売価:49,500円/税込)- Limited Edition Jim Dandy(TM) Concert Solid Top(市場想定売価:49,500円/税込)国内販売時期:2025年4月予定

RESONATORS

- G9202 Honey Dipper(TM) Special, Round-Neck, Padauk Fingerboard, Bell Bronze(市場想定売価:132,000円/税込)国内販売時期:2025年4月予定

伝説的なギタリスト、エディ・ヴァン・ヘイレンの不朽の遺産を称え、FMICはEVH(R)ブランドから新たな製品コレクションを発表できることを誇りに思います。エディのビジョンを実現するという揺るぎないコミットメントのもと、これらの製品は彼の輝かしいキャリアを象徴する革新性と音楽的卓越性の精神を体現しています。エディの息子であるウルフギャング・ヴァン・ヘイレンの指導のもと、ブランドは伝統と革新を融合させた新たな方向性を打ち出し、彼の父の影響を称えるとともに独自の道を切り開いています。FenderとEVHブランドは共に、エディの遺産をさらに高め、彼の消えることのない影響がミュージシャンやファンの心に響き続けることを目指しています。

SA-126 STANDARD

- EVH(R) SA-126 Standard (市場想定売価:180,400円/税込)国内販売時期:2025年 時期未定

WOLFGANG(R) SPECIAL T.O.M.

- Wolfgang(R) Special T.O.M.(市場想定売価:209,000円/税込)国内販売時期:2025年 時期未定

WOLFGANG(R) STANDARD

- Wolfgang(R) WG Standard T.O.M.(市場想定売価:100,100円/税込)国内販売時期:2025年 時期未定



5150(R) ICONIC(R) SERIES

- 5150(R) Iconic(R) Series 15W EL34 1X10 Combo(市場想定売価:121,000円/税込)国内販売時期:2025年 時期未定

SUPER-STOCK SERIES

- Super-Stock So-Cal Style 1 HH FR RW(市場想定売価:330,000円/税込)国内販売時期:2025年3月予定

PRO-MOD SERIES

- Pro-Mod San Dimas(R) Style 1 HH FR. MPL (市場想定売価:170,500円/税込)- Pro-Mod San Dimas(R) Style 1 HH FR. RW(市場想定売価:170,500円/税込)- Pro-Mod Plus San Dimas(R) Style 1 HH FR E(市場想定売価:209,000円/税込)国内販売時期:2025年5月下旬予定- Pro-Mod Plus SRS SD1 HH HT EB(市場想定売価:198,000円/税込)- Pro-Mod Plus SRS SD1Q HH FR CM(市場想定売価:220,000円/税込)国内販売時期:2025年5月下旬予定