¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¡¢ÏÂÉ÷¥â¥À¥óÍáÁå¤Î¿·¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¤ï¤Î¤æ isshin¡×¤òÈ¯É½¡ª
¡¡ÌÚÀ½ÍáÁå¤ÎÀìÌç¥áー¥«ー¤ÎÛØÁÏ·ú¤Ï¡¢¡ÖÛØÍáÁå¡¦Íá¼¼Áí¹ç¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÛØ¡×¤È¡ÖÆþÍá¡×¤òÊ¸²½¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¼«¼Ò¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÈÁÊµá¤¹¤Ù¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¢¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢ÊÌÁñÃÏ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥óÍáÁå¡¡¤ï¤Î¤æ¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤Î¤æ isshin¡×£²¥¿¥¤¥×¡¢¡Öen-sou¡×¤È¡ÖARARE¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤òÀö¤¤Î®¤¹¤À¤±¤Î¡ÖÆþÍá¡×¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´ÖÂÎ¸³¤Ø¤È¡£ÆþÍá¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÁÇºà¡¢ÏÂ¤Î¼¼Îé¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÍáÁå¤Ë°ì¿´¡×¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿·¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏÂÉ÷¥â¥À¥óÍáÁå¡¡¤ï¤Î¤æ¡¡isshin¡Û
¡¦en-sou¡§ÀµÊý¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÎÃæ¤Ë±ß·Á¤ÎÍáÁå¤òÇÛÃÖ¡£
¡¦ARARE¡§¤¿¤Þ¤´·¿¤ÎÍáÁå¤ÎÆâ³°¤Ë¡Ö¤¤¤Ö¤·´¤¡×¤òÅ½¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë-£·Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÉÇñ¡¦³°¿©¡¦µë¿©¡¦Ãæ¿©»º¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÃÌÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡×HCJ2025¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì5¥Ûー¥ë¡¡5-D01¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ÛØÁÏ·ú³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®·ª´´Âç
¶È¡¡¼ï ¡§ÌÚÀ½ÍáÁå¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦»Ü¹©
½êºßÃÏ ¡§´ôÉì¸©ÃæÄÅÀîºä²¼305-15 (¢©509-9232)
Ï¢ÍíÀè ¡§TEL 0573-75-5400 / FAX 0573-75-4771
WEB¡¡¡§https://www.hinokisoken.jp
¤ï¤Î¤æ isshin¡¡en-sou ¥¤¥áー¥¸
¤ï¤Î¤æ isshin¡¡ARARE ¥¤¥áー¥¸