¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÇÑÇ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖENEX2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡ÖENEX2025¡×¥ä¥ó¥Þー¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¥ä¥ó¥Þー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ä¥ó¥Þー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥ä¥ó¥Þー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖENEX2025 Âè49²óÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥Þー¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ë¡¦´Ä¶Éé²Ù¥Õ¥êー¤Î´ë¶È³èÆ°¤òÃì¤È¤·¤¿¡ÖYANMAR GREEN CHALLENGE 2050¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê´ë¶È³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑÇ®¤«¤éCO2¥Õ¥êーÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ä¥ó¥Þー¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÑÇ®¤«¤éÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªÄã²¹(80¡î～95¡îÄøÅÙ)¤ÎÇÓ²¹¿å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÇÑÇ®È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¡¢350¡î°Ê¾å¤Î¹â²¹¥¬¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÇ®ÅÅÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¼Âµ¡¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥ó¥Þー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥³ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¶õÄ´µ¡¡ÖµÛ¼ýÎäÅàµ¡¡×¤òÏ¢·È¤·¡¢È¯ÅÅ»þ¤ÎÇÑÇ®¤ò¶õÄ´¤ÎÎäÇÞ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÇÑÇ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤âÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖENEX2025 Âè49²óÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡×³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì£±¡¦£²¥Ûー¥ë¡õ²ñµÄÅï¡¡¥ä¥ó¥Þー¥Öー¥¹½ÐÅ¸¾ì½ê ¾®´ÖÈÖ¹æ1N-10
ENEX2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.low-cf.jp/east/
¢£¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡¦Ç®ÅÅÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼Âµ¡Å¸¼¨¡Ë¡¡¢¨¼«¼Ò³«È¯Ãæ
¹©¾ì¤Ê¤É¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¹â²¹¥¬¥¹¤«¤éÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤·È¯ÅÅ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¾¦ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤ò´°Î»¡Ê¢¨2¡Ë¤·¡¢¼Âµ¡¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥ÞーÆÈ¼«¤Î¥µー¥â¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°Ç®¸ò´¹´ï¤òÍÑ¤¤¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®ÅÅ¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¶ÑÅù¤«¤Ä¹âÌ©ÅÙ¤Ê²ÃÇ®¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¹â½ÐÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£350¡î°Ê¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¬¥¹Ç®¸»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤«¤ÄÊ£¿ôÂæÀßÃÖ¤¬´Ê°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.yanmar.com/jp/about/company/e-stir/products/thermal-power-generation.html
Ç®ÅÅÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCG²èÁü¡Ë
¡¦ÇÑÇ®È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¢¨¼«¼Ò³«È¯Ãæ
Èæ³ÓÅªÄã²¹(80¡î～95¡îÄøÅÙ)¤ÎÇÓ²¹¿å¤«¤éÈ¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç®²ó¼ý¤«¤é·ÏÅýÏ¢·Ï¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÁÈ¹þ¤ó¤À¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤ò´Þ¤á¹©¾ì¤Ç¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇ®¸»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢10kwÌ¤Ëþ¤Î¾®·¿È¯ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÂæÏ¢·ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.yanmar.com/jp/energy/solution/binary/
¿ÛË¬»Ô¤Î¤¢¤ä¤á¸»Åò¤Ç¼Â¾Ú¤·¤¿ÇÑÇ®È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê2020Ç¯8·î¡Ë
¢¨1 ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥ä¥ó¥Þー¤¬¡ÖÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡×¤Ç¶¨¶È¡Ê2022Ç¯12·î1ÆüÉÕ¡Ë
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2022/12/01/117160.html
¢¨2 ¹©¾ìÇÑÇ®¤òCO2¥Õ¥êーÅÅÎÏ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ëÇ®ÅÅÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÍÑ²½¡Ê2025Ç¯1·î24ÆüÉÕ¡Ë
https://www.yanmar.com/jp/energy/news/2025/01/24/146874.html
¡ã¡ÖYANMAR GREEN CHALLENGE 2050¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥ä¥ó¥Þー¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖYANMAR GREEN CHALLENGE 2050¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGHG ÇÓ½ÐÎÌ¥¼¥í¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¡Ö½Û´Ä¤¹¤ë»ñ¸»¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´Ä¶Éé²Ù¥Õ¥êー¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò¼Â¸½¤¹
¤ë¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î GHG ÇÓ½Ð¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦»ñ¸»½Û´Ä²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ 3 ¤Ä¤Î²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É
¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÈA SUSTAINABLE FUTURE¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://www.yanmar.com/jp/about/ygc/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥ä¥ó¥Þー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1912Ç¯¤ËÂçºå¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥ä¥ó¥Þー¤Ï¡¢1933Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾®·¿¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»º¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÃÏ¡×¡Ö³¤¡×¡ÖÅÔ»Ô¡×¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥°¥ê¡¢·úµ¡¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£´Ä¶Éé²Ù¥Õ¥êー¡¦GHG¥Õ¥êー¤Î´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò°é¤à¥ä¥ó¥Þー¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡ÖHANASAKA¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÈA SUSTAINABLE FUTURE¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þー¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://www.yanmar.com/jp/about/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃíµ¡ä
µºÜÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£