¥¿¥¤¥Èー¡¢ ¹á¹Á¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿·Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª2023Ç¯12·î¤Î1¹æÅ¹¤«¤é1Ç¯3¥õ·î¤Ç4Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩木 克彦、以下タイトー)は、2023年12月15日より香港において、フランチャイズ形式で展開しているアミューズメント施設「タイトーステーション」の3号店を3月中に、4号店を1月24日(金)にグランドオープンいたします。

※3号店_クレーンゲームコーナーのみ2024年12月にプレオープン

香港への出店の背景

アジア地域全体における日本のエンターテインメントの人気は、衰えることなく高い水準を維持しており、特に香港においては、日本カルチャーが海外に広がる際の重要な発信拠点の一つとなっています。世界的に人気を誇るアニメ、マンガ、ゲームなどの日本のポップカルチャーは、香港の若者たちの間でも高い関心を集めていることからクレーンゲームの人気が急速に拡大しています。

香港の消費者の価値観は、モノを持つことよりも、体験や思い出を重視する方向へと大きく変化しており、SNS上で注目を集めるようなユニークな体験や、多様なエンターテインメントを求める傾向が強まっています。また、一瞬の体験や記憶に残る瞬間を重視する傾向も顕著です。

このような状況の中、当社は、お客様に景品を獲得するまでの過程を楽しんでいただくだけでなく、スタッフとのコミュニケーションを通じて、香港にいながら日本国内のタイトーステーションと変わらないクオリティのサービスを提供することで、アミューズメント施設を活性化させたいと考えています。

さらに、クレーンゲーム市場が急速に拡大していることを背景に、アジア地域全体においてタイトーが展開するアミューズメント施設のプレゼンスの向上と香港での更なる認知拡大を目指し、香港において3号店および4号店を展開いたします。

3号店は、親子で楽しめる空間となるよう、キッズ向けのゲーム機も設置し、あらゆる世代の人々に楽しんでいただける施設として3月中旬のオープンを予定しております。

4号店は、人気キャラクターの大小ぬいぐるみやフィギュア、お菓子などを取り揃えております。

【店舗情報】

店 舗 名:タイトーステーション Tai Po Mega Mall店 (3号店)

オープン日:2024年12月9日(月)プレオープン / 2025年3月 グランドオープン予定

所 在 地:Shop 287-295, Level 2, ZONE B, Tai Po Mega Mall On Pong Rd, Tai Po, Hong Kong

営 業 時 間:10:00~22:00

定 休 日:年中無休(母体施設に準じる)

出 店 立 地:「Tai Po Mega Mall」は香港新界区大埔最大のショッピングモールで、大埔新城の中心で

あるオンポンロードに位置し、5つの異なるゾーンで構成されており、飲食店やファッ

ションチェーン店が多く入っており、地元に密着したモールとなっています。

店 舗 名:タイトーステーション WTC店 (4号店)

オープン日:2025年1月24日(金)グランドオープン

所 在 地:Shop No. L4-13b on Level 4 of The World Trade Centre, 280 Gloucester Road,

Causeway Bay, Hong Kong Island, Hong Kong

営 業 時 間:10:00~22:00

定 休 日:年中無休(母体施設に準じる)

店舗URL:https://www.taito.co.jp/en/store/02048617

出 店 立 地:「The World Trade Centre」は ビクトリア・ハーバーを180度見渡せる銅鑼湾(Cause

way Bay)の一等地にあるショッピングセンターとオフィスタワーの複合施設で、一流

の国際的ブランドや旗艦店が軒を連ね、新たなラグジュアリー・ランドマークとして位

置づけられています。タイトーステーションが入るL4では、世界各国の人気ファッショ

ン・ライフスタイルブランドを展開し、新しい時代の消費トレンドと上質な生活体験が

できます。香港の地下鉄 MTR銅鑼湾 Causeway Bay駅から徒歩4分のアクセスも便利

な施設です。

【関連URL】

タイトー公式サイト :https://www.taito.co.jp/

「フランチャイズパッケージ」ご案内https://www.taito.co.jp/corporate/business/amusement_business/franchise

■ゲームセンターのフランチャイズパッケージについて

既にアミューズメント施設を運営している方の加盟店契約はもちろん、異業種からアミューズメント事業に新規参入される方が初めてゲームセンターを経営する際に必要なノウハウや数々のツールを「フランチャイズパッケージ」として提供しています。事業開始後もきめ細かい経営指導と迅速なサポート体制で、地域の特性に合わせたゲームセンターの運営をバックアップいたします。

【商標】

※「TAITO」、「TAITO ロゴ」および「タイトーステーション」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。