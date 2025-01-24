上坂すみれさんの最新フォトブックが3月14日(金)に発売！特典・イベント情報解禁＆本日より予約スタート！

株式会社イマジカインフォス

“フルーツ酒”“隅田川”“コンカフェ”など、24テーマのアザーカットを掲載。

また、撮り下ろしは福岡・熊本で撮影。

中洲の屋台、室見川、熊本の城下町や温泉でのんびりしている様子をお届けします。

【上坂すみれさんコメント】

まさかの５冊目のフォトブックということで驚いておりますが、声グラの連載は私自身の成長アルバムでもあるので、また新たに思い出と成長記録ができたなと思っています。

こんなに遠出をした声グラのロケは初！

私のゆかりの地・室見川で「むろみ！ ここだ！」を達成することもできましたし、お風呂も入ってるよ(ハート)

リッチな一人女子旅を余すところなく収録しているはずです。

二泊三日ずっと楽しくて、おいしくて、酩酊して、笑いと発見と学びと焼酎の旅でした。

【先行イメージカット1】上坂すみれフォトブック（仮）【先行イメージカット2】上坂すみれフォトブック（仮）【先行イメージカット3】上坂すみれフォトブック（仮）【先行イメージカット4】上坂すみれフォトブック（仮）

法人別特典の内容、イベントの詳細も解禁され、各書店では本日より特典付きで予約受付がスタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、発売記念イベントも開催！

・早期予約キャンペーン

対象期間：2025年1月24日(金)～2月3日(月)

期間内にインフォスクエアにて『上坂すみれフォトブック(仮)』いずれかの商品をご予約いただいた方に、抽選で宛名＆サイン入りのフォトブックを200名様にお届け。

対象商品一覧はこちら

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n)

・特典情報

アニメイト

<共通特典>

複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイド2枚セット

<アニメイト限定セットpremium>

A5アナザーフォトブック + ボイスメッセージDLシリアル付き 5,720円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045383/

<アニメイト限定セットA>

A5アナザーフォトブック付き 5,280円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045381/

<アニメイト限定セットB>

ボイスメッセージDLシリアル付き 4,400円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045382/

<アニメイト通常版>

3,960円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045378/

ゲーマーズ

<共通特典>

L判ブロマイド3枚セット

<ゲーマーズ限定版>

B5アナザーフォトブック+缶バッジ3個セット付き 6,380円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10773686/

<ゲーマーズ通常版>

3,960円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10773684/

※AKIHABARAゲーマーズ本店・通販でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、AKIHABARAゲーマーズ本店・通販限定複製サイン＆コメント入りブロマイド1枚をプレゼント！

インフォスクエア

<共通特典>

１.インフォスクエア限定カバー

※通常カバーはつきません

２.クリアファイル

３.ランダムメッセージ付きフォトカード(全2種より1枚)

<インフォスクエア限定版>

B2タペストリー＋アクリルスタンド付き 7,260円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=184408359

<インフォスクエア通常版>

3,960円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=184408135

・イベント情報

アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでフォトブックをご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア

【応募方式】抽選

【対象期間】

アニメイト・ゲーマーズ：2025年1月24日(金)～2025年3月17日(月)

インフォスクエア：2025年1月24日(金)～2025年3月23日(日)

【イベント日程・会場】

2025年4月12日(土)＠都内某所

【イベント内容】

トークショー

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112611

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5952

インフォスクエア イベント詳細▼

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n)

※インフォスクエア限定版・通常版の各商品ページをご確認ください。

・パネル展情報

AKIHABARAゲーマーズ本店

【展示期間】

2025年3月12日(水）～ 2025年3月23日(日)

【プレゼントキャンペーン】

キャンペーン期間中にゲーマーズ全店舗、オンラインショップで『上坂すみれフォトブック(仮)』をご購入頂いたお客様に、1冊につき1枚プレゼント応募用紙をお渡し。ご応募頂いたお客様の中から抽選で展示に使用したパネルにご当選者のお名前&上坂さんのコメントと直筆サインを入れてプレゼントいたします。

【パネルプレゼントキャンペーン期間】

2025年3月12日（水）～ 2025年4月13日(日)

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・商品概要

書名：上坂すみれフォトブック(仮)

発売日：2025年3月14日(金)

予価：3,960円(税込)

仕様：B5 オールカラー

発行：イマジカインフォス