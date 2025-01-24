【本日1/24 18時より受注販売開始】STU48 曽川咲葵 オフィシャルグッズが登場！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48 曽川咲葵のオフィシャルグッズの販売が決定したことをお知らせいたします。
本日2025年1月24日（金）18:00より、STU48オフィシャルソロショップ内にて、STU48 曽川咲葵のオフィシャルグッズが受注販売で登場しました。
今回販売されるアイテムは、すべて曽川咲葵のセルフプロデュース。
曽川咲葵のフレッシュな魅力を引き立てるイエローを基調として開設した個人ファンクラブに合わせ、特別なデザイングッズをご用意いたしました！
ぜひこの機会にお求めください。
なお、グッズのご購入は曽川咲葵オフィシャルファンクラブ会員限定となります。
ご入会はこちらから
https://sogawasaki.official-fc.site/lp(https://sogawasaki.official-fc.site/lp)
■ グッズ詳細
フェイスタオル 3,000円（税込）
アクリルスタンド 1,600円（税込）
アクリルキーホルダー 1,500円（税込）
ブロマイド 1,500円（税込）
※全商品、受注期間限定のため、お早めにお申し込みください。
※ご注文のキャンセルやご返金には対応いたしかねますので、予めご了承ください。
※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインが異なる場合がございます。
※価格はすべて税込です。
ご購入はこちら
★STU48オフィシャルソロショップ(https://sogawasaki.official-fc.site/signin/shopping?redirectUrl=https://stu48.official-ec.shop/collections/sogawa)
詳しくはこちら
https://sogawasaki.official-fc.site/news/detail/4w8AM3EWvJiWuxEPjtWp3C(https://sogawasaki.official-fc.site/news/detail/4w8AM3EWvJiWuxEPjtWp3C)
【受注期間】
◎受注開始 2025年1月24日（金）18:00～
◎受注締切 2025年2月3日（月）17:59
◎商品お届け 3月中旬から順次発送予定
【STU48 ソロファンクラブについて】
メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。
■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://stu48solofanclub.studio.site/(https://stu48solofanclub.studio.site/)
■曽川咲葵オフィシャルファンクラブ
https://sogawasaki.official-fc.site/(https://sogawasaki.official-fc.site/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)