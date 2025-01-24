建設業界の第一線で活躍する女性たちによるトークイベントを北九州市と福岡市で開催！
男性が活躍している印象が強い建設業界の職場ですが、実は福岡県でも既に多くの女性がその才能を発揮し、輝く仕事ぶりを見せています。第一線で活躍する女性たちをゲストに招き、建設産業の魅力や今後の挑戦について伺います。現地参加はもちろん、オンラインでの視聴も可能です。
土木の現場で活躍する女性たち
開催日：2025年1月29日（水）
時間：19:00～21:00
開催場所：TangaTable.（福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目5-25 ホラヤビル4F）
モデレーター：一般社団法人 土木技術者女性の会 副会長 本田 顕子 氏
登壇者：
川本建設工業株式会社 高倉 佑菜 氏（現場監督）
アジアエンヂニアリング株式会社 平井 春奈 氏（建設コンサルタント）
株式会社建築環境研究所（公益財団法人リバーフロント研究所に出向中）仁田原 汀 氏（建設コンサルタント）
◎来場者には、会場となるTangaTable.内のカフェ「ダイニング」のドリンクをプレゼント！
お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNWmstGJ3VO1A3En7q8-_DzPLmJsfnmIlSpGnz03-V_qsRyQ/viewform
当日はオンラインでの配信も予定しています。
オンライン配信はこちら :
https://www.youtube.com/live/IWGp55JbHkE
建築で活躍する女性たち
開催日：2025年 2月5日（水）
時間：19:00～21:00
開催場所：大央ホール（福岡県福岡市中央区大名2丁目6-1 福岡国際ビル1F）
モデレーター：有限会社ゼムケンサービス/けんちくけんせつ女学校 籠田 淳子 氏
登壇者：
大庭早子設計建築事務所 大庭 早子 氏（建築士）
インテリアmai 古木 麻衣 氏（内装職人）
株式会社大林組 清水 清美 氏（建設営業）
◎来場者には、福岡で人気のコーヒーショップ「manucoffee」のインスタントコーヒーをプレゼント！
お申し込みはこちら :
https://forms.gle/xbyZySHJ3zFv6RSA9
当日はオンラインでの配信も予定しています。
オンライン配信はこちら :
https://www.youtube.com/live/IyptV90gLAE
土木と建築、それぞれの業界の第一線で活躍する女性からお話を聞ける貴重なチャンスです。
ぜひ足をお運びください。
お問い合わせ先
令和6年度福岡県建設産業魅力発信・女性活躍セミナー事務局
（株式会社ダイスプロジェクト内 担当：鳥居／西野入）
※株式会社ダイスプロジェクトは福岡県の委託事業者です。
E-Mail：dice2@diceproject.com
主催：福岡県 県土整備部 県土整備企画課
▽土木の現場で活躍する女性たちチラシ
▽建築で活躍する女性たちチラシ