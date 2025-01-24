GLBB ジャパン、沖縄県で登録電気通信事業者として認可を発表
株式会社GLBBジャパン
Press Release
2025 年 1月 23 日
株式会社GLBBジャパン
GLBB ジャパン、沖縄県で登録電気通信事業者として認可を発表
国内外の企業に幅広くネットワーク接続サービスを提供する株式会社 GLBB ジャパン（沖縄県北谷市/東京支社：港区 代表取締役：ワトソン クレーグ 以下、GLBB）は、2025 年 1 月 20 日付で、総務省沖縄総合通信事業所より、登録電気通信事業者としての登録を受けたことをお知らせいたします。
登録概要
・登録番号：沖第３号
・登録日：2025 年 1 月 20 日
・登録機関：総務省沖縄総合通信事務所
この登録により、当社は電気通信事業法に基づく正式な登録電気通信事業者として、沖縄県内でのサービス体制を整えました。今後は、沖縄県内で独自の光ファイバーケーブルの敷設をおこない、高品質な通信サービスを提供してまいります。
また、独自の高品質の光ファイバーを用いたサービスを通じて、よりいっそうの地域の情報通信基盤の発展に貢献してまいります。
株式会社GLBBジャパン https://www.glbb.jp/(https://www.glbb.jp/)
GLBBは、"Our Mission :: To Connect" をモットーに 企業、個人を問わず、よりよいネットワーク環境の提供を目指すとともに、様々なお客様からの要望にお応えするソリューションを展開しています。
本リリースに関するお問合せ
株式会社GLBBジャパン e-mail: sales@corp.glbb.ne.jp