【1/26はコラーゲンの日】「コラーゲンペプチド」が3日間限定で25%OFFになるセールを開催！｜Naturecan

Naturecan株式会社- Naturecan公式サイトにて、1/25(土)~1/27(月)までコラーゲンペプチドを25%OFFで販売- 1食分当たり12500mgのドイツ製造高品質コラーゲンペプチド含有- パウチタイプのオレンジ味・個包装タイプのパイン味から選べるフレーバー- コラーゲン特有の味と匂いを感じにくいパウダータイプで、飲み物や食べ物に溶けやすい仕上がり

コラーゲンペプチドをお得に購入できる3日間!

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/collagen-peptides-orange

英国発CBD専門店Naturecanでは、1/26(日)のコラーゲンの日に合わせて、1/25(土)~1/27(月) に公式サイトにて「コラーゲンペプチドセール」を開催いたします。

セール概要

■期間:1/25(土)~1/27(月)

■対象商品:コラーゲンペプチド オレンジ味・パイン味

■割引率:25%OFF

商品詳細- 世界が注目の特許取得済の3種のバイオアクティブコラーゲンペプチド*を使用- 1食分当たり12500mgのドイツ製造高品質コラーゲンペプチド含有- さらっと溶けやすいパウダータイプ- 美容と健康をサポートするオールインワン商品- パイン味は人工甘味料、保存料、合成着色料不使用- 内容量:オレンジ 300g(20食分)/パイン 210g(14食分:15g x 14包)

* TENDOFORTE(R)、FORTIGEL(R)及びVERISOL(R)含有で、GELITA AGの登録商標です

コラーゲンの役割とは?

コラーゲンは体の約30%・お肌の約40%を占めるとても大切なタンパク質。

特に潤いやハリには必要不可欠な成分ですが、加齢や紫外線などにより年齢とともに減少していきます。

また、コラーゲンは美肌のためには1日5000mg以上、身体の健康のためには10000mg以上の摂取が必要と言われていますが、普段の食事では不足しがち。

そんなときには、サプリメントで毎日効率よく摂取するのがおすすめです。

Naturecanのコラーゲンペプチドには、1食分あたり12500mgのコラーゲンペプチドに加えて、亜鉛・ビタミンC・銅の3種類の美容成分を配合。

味にもこだわっており、コラーゲン特有の味やにおいを最大限除去して、毎日美味しく続けられるように仕上げました。

美容だけでなく、身体の健康維持もサポートする”オールインワン商品”を、この機会にぜひお試しください。

セレブも愛用するGelita社(ドイツ)の特許取得コラーゲン原料を使用

Naturecanのコラーゲンペプチドは、特許取得済&臨床試験実施済であるGelita社の3種のバイオアクティブコラーゲンペプチド原料を使用しています。

Gelita社のコラーゲン原料を利用した製品は、ジェニファー・アニストンや少女時代Seohyunといったセレブが愛用している事でも有名。

世界が注目しているコラーゲン原料を使ったNaturecanのコラーゲンペプチドは、飲み続ける事で違いを“実感できる”、サイエンスに裏付けされた信頼のコラーゲンです。

普段の食事では不足しがちなコラーゲンをサプリメントで毎日効率よく摂取することで、おいしく手軽に美容・健康習慣をはじめませんか?

Naturecanについて

公式サイトへ :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材や環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

