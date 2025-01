『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』POP UP CORNERが開催！　新作グッズにはサンリオキャラクターズコラボも!!

株式会社A3

『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』POP UP CORNERが、2025年1月24日よりサンリオアニメストア池袋P’PARCO店にて開催!

これにあわせて、サンリオデザインプロデュース&サンリオキャラクターズコラボの新作グッズが登場です。(※通販でもお取り扱い中)



今回はデフォルメタッチでキュートに描かれた遊戯たちと、モンスターの格好をしたサンリオキャラクターズにご注目。また、購入特典として限定ポストカード(全3種)も用意されていますので、お気に入りのグッズと一緒にぜひGETしてください!





サンリオアニメストアONLINEへhttps://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806)※KC STOREの通販ページはこちら※https://kaiba-corp.com/pickup/?id=215

【開催情報(店舗/通販)】

■開催日:2025年1月24日(金)~

■開催店舗:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店

■通販:「サンリオアニメストアONLINE(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806)」および「KAIBA CORPORATION STORE(https://kaiba-corp.com/pickup/?id=215)」(=「KC STORE」)からも各種グッズをご購入いただけます。



※店頭販売時、状況に応じて入店制限・整理券配布・購入制限等の対応を実施する場合がございます。

※購入特典ポストカードの絵柄が「サンリオアニメストア(店舗/通販)」と「KC STORE(通販)」でそれぞれ異なります。詳細は記事後半にてご確認ください。

【グッズ一覧】超レアなコラボイラストはファン必見!

今回は、デフォルメタッチの闇遊戯たちが楽しめる「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ Design produced by Sanrio」と、モンスターの格好をしたサンリオキャラクターズが可愛すぎる「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ×サンリオキャラクターズ」の新作グッズが多数ラインナップ!

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ Design produced by Sanrio」

【グッズ一覧】

■ホログラム缶バッジ(全6種/ブラインド商品)

■コレクションシート(全6種/ブラインド商品)

■アクリルスタンドプレート(全6種)

■プレミアム アクリルジオラマプレート(全1種)

■小物ケース(全3種)

■プレミアムポストカードホルダー(全1種)

■クリアファイル(全1種)



※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます(以下、同様)。

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ×サンリオキャラクターズ」

【グッズ一覧】

■ホログラム缶バッジ(全10種/ブラインド商品)

■パーツ付きアクリルキーホルダー(全10種/ブラインド商品)

■アクリルぷちスタンド(全10種/ブラインド商品)

■フレークシール 10種セット(全1種)

■ギャザートートバッグ(全1種)

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ Design produced by Sanrio」

デフォルメタッチがキュートな闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラが大集合!

ホログラム缶バッジ&コレクションシート(各6種/ブラインド商品)

直径6.5cmのホログラム缶バッジは、キラキラと輝く仕様でキャラクターたちの可愛さがぐ~んとアップ!

またコレクションシートは、やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカードとなっており、そのまま壁に立てかけて飾ればお部屋が一気に華やぎます!!

アクリルスタンドプレート(全6種)

「デュエルディスク」がデザインされた台座にもご注目! 組み立て前が縦横最大12cmと、飾りやすくも存在感のあるアクリルスタンドプレートです。

組み立てると立体感が出るので、デュエルを楽しむ闇遊戯たちのワクワク感がダイナミックに感じられるはず!

プレミアム アクリルジオラマプレート(全1種)&小物ケース(全3種)

プレミアム アクリルジオラマプレートは、約4cm×29cmの台座に闇遊戯たち6人のパーツを差し込んで、賑やかに飾ることができる組み立てタイプのアイテムです。

また、およそ縦10cm×横11cm×厚さ3cmの小物ケースには、イヤホンなどの必需品はもちろん、缶バッジやコレクションシートといった各種グッズも収納可能!

プレミアムポストカードホルダー&クリアファイル(各1種)

プレミアムポストカードホルダーは、ポストカードやハガキ、L判の写真など10cm×14.8cm以内のものを30ポケット分しまえる大容量のホルダー。また、A4サイズの紙類が入るクリアファイルも普段使いにぴったりです。

どちらも、サンリオデザインプロデュース&サンリオキャラクターズコラボの両イラストが堪能できます♪



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806)

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ×サンリオキャラクターズ」

モンスターの格好をしたサンリオキャラクターズが集結――デュエルスタンバイ!



【コラボ詳細】

ブラック・マジシャン×ハローキティ/ブラック・マジシャン・ガール×マイメロディ/青眼の白龍×シナモロール/真紅眼の黒竜×バッドばつ丸/クリボー×けろけろけろっぴ/封印されしエクゾディア×ポムポムプリン/時の魔術師×ポチャッコ/ラーの翼神竜×タキシードサム/オシリスの天空竜×クロミ/オベリスクの巨神兵×ハンギョドン

ホログラム缶バッジ&パーツ付きアクリルキーホルダー(各10種/ブラインド商品)

キラキラと輝きを放つ直径6.5cmのホログラム缶バッジは、集めごたえも見ごたえも抜群!

また、約6cm×5cmのアクリルキーホルダーには、モンスターにちなんだモチーフイラストのパーツが付いており、細部まで作品愛を感じられるコラボ限定アイテムとなっています!!

アクリルぷちスタンド(全10種/ブラインド商品)

手乗りサイズで可愛い上に“強者感”も漂う!? コレクションにも持ち歩きにも最適な、縦横最大7cmのアクリルぷちスタンドです。

フレークシール 10種セット(全1種)

縦横最大4cmのフレークシールは、10種1組の贅沢なセットアイテム。手帳や透明なスマホケースなどに挟んで持ち歩くほか、身の回りのアイテムに貼って自分好みにデコるのもおすすめです。

キュートなコラボイラストが目に入るたび、ほっこり癒されること間違いなし♪

ギャザートートバッグ(全1種)

約40cm×35cmのギャザートートバッグは、シーチング生地と比較して中身が透けにくい厚手なコットンバッグ。開口部をキュッと閉めれば中身が飛び出る心配もなく、さらに持ち手が2.5cm×62cmと肩にかけやすいのも嬉しいポイントです。

今回ラインナップした缶バッジなどを付ければ、オリジナリティも出て可愛さアップ♪

【通販も対象】購入特典は限定ポストカード(全3種)

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ Design produced by Sanrio」と「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ×サンリオキャラクターズ」の新商品のみを1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてポストカードを1枚プレゼント。



「サンリオアニメストア(店舗/通販)」では全2種がランダム配布され、「KC STORE(通販)」では全1種がGETできます。それぞれ絵柄が異なりますので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください!(※特典はなくなり次第終了)



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/289?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt806)

https://kaiba-corp.com/pickup/?id=215



豊富なラインナップが見どころの『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』POP UP CORNER。この機会にサンリオデザインプロデュース&サンリオキャラクターズコラボの新作グッズをお迎えして、いつもとは一味違う“限定感”や“特別感”を味わい尽くしましょう!



(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650086

株式会社A3

【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

推し活最新情報(OSHI+):https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus