NPUを備えたインテル(R) Core(TM) Ultra7 NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Ti SUPER搭載「MPG Infinite X3 AI 2NUF7-019JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年2月6日(木)より新たな製品を発売開始します。高性能かつ冷却性能に優れ、AIなどの最新機能を活用できるゲーミングデスクトップPCブランド『MPG Infinite X3 AI』シリーズから、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 7 265K、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Ti SUPERを搭載し、内部を眺められるガラスパネル、おしゃれなRGBラインが煌めくブラックカラーのシックな筐体が特徴的なゲーミングPC「MPG Infinite X3 AI 2NUF7-019JP」を新たにラインナップに追加いたします。

「MPG Infinite X3 AI 2NUF7-019JP」は、AI処理専用のNPUを搭載し、手軽にAI機能を試せるインテル(R) Core(TM) Ultra 7 265K、高解像なゲーミングモニターとの組み合わせにお勧めなNVIDIA(R) Geforce RTX(TM) 4070 Ti SUPERを搭載し、AI・ゲーミング・VR・動画編集など様々な用途に対応したハイスペックモデルです。DLSS 3に対応し、1世代前の同クラスと比べ最大で約3.4倍の性能を発揮する圧倒的なパフォーマンスは高いリフレッシュレートのゲーミングモニターと組み合わせることで最大パフォーマンスを引き出すことが可能です。優れた冷却性能を誇る360mmサイズの水冷式CPUクーラー、エアフローに優れた設計の筐体により、高負荷時でも高いパフォーマンスを維持できます。高級感のあるシックなブラックカラー筐体を採用し、RGBライティングの煌びやかな冷却ファンや装飾はMystic Lightに対応し、プリインストールソフト「MSI Center」から気軽に色や発光パターンを変更して楽しむことができます。

【MPG Infinite X3 AI 2NUF7-019JP】

■ MPG Infinite X3 AI 2NUF7-019JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/MPG-Infinite-X3-AI-2NUF7-019JP

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.