アルコール度数6％で飲みやすさを実現。甘口スパークリングワイン「フルール・エデン」お試しキャンペーンを開始します。
株式会社イズミセ
業務用ワインの仕入専門店「WINE PRO 楽天市場店」(運営：株式会社イズミセ)は、2025年1月24日(金)20：00～1月29日(水)01：59まで甘口スパークリングワイン「フルール・エデン」お試しキャンペーンを開催し、ポイント5倍付与、および12本ケース購入で使える1,000円OFFクーポンを発行します。
◆商品概要
アルコール度数6％で飲みやすさを実現した、シャルマ方式で造られた甘口スパークリングワイン。輝きのある黄金色、フローラルな香りと、ピーチのような柔らかくフルーティな優しい甘さ。繊細ながらいきいきとした泡が特徴で、豊かな泡がいつまでも続きます。
生産国：フランス
タイプ：白泡・甘口
■開催期間
2025年1月24日(金)20：00～1月29日(水)01：59
■販売ページのご案内
フルール・エデン
・単品 1,078円 送料別
https://item.rakuten.co.jp/winepro/435355/
・12本ケース 11,760円 送料無料
https://item.rakuten.co.jp/winepro/435355-12/
12本ケース購入に使える1,000円OFFクーポン
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Sk1JWC1ESk0xLUQzOTEtMEVLSw--
【本件に関するお問い合わせ先】
WINE PRO
楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/winepro/
【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ
代表者：代表取締役 戸塚尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82
京都恒和ビル4F
URL： https://www.izumise.co.jp/