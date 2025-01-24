アルコール度数6％で飲みやすさを実現。甘口スパークリングワイン「フルール・エデン」お試しキャンペーンを開始します。

写真拡大 (全2枚)

株式会社イズミセ

業務用ワインの仕入専門店「WINE PRO 楽天市場店」(運営：株式会社イズミセ)は、2025年1月24日(金)20：00～1月29日(水)01：59まで甘口スパークリングワイン「フルール・エデン」お試しキャンペーンを開催し、ポイント5倍付与、および12本ケース購入で使える1,000円OFFクーポンを発行します。





◆商品概要


アルコール度数6％で飲みやすさを実現した、シャルマ方式で造られた甘口スパークリングワイン。輝きのある黄金色、フローラルな香りと、ピーチのような柔らかくフルーティな優しい甘さ。繊細ながらいきいきとした泡が特徴で、豊かな泡がいつまでも続きます。


生産国：フランス


タイプ：白泡・甘口





■開催期間


2025年1月24日(金)20：00～1月29日(水)01：59



■販売ページのご案内


フルール・エデン


・単品　1,078円 送料別


https://item.rakuten.co.jp/winepro/435355/


・12本ケース　11,760円 送料無料


https://item.rakuten.co.jp/winepro/435355-12/


12本ケース購入に使える1,000円OFFクーポン


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Sk1JWC1ESk0xLUQzOTEtMEVLSw--



【本件に関するお問い合わせ先】


WINE PRO


楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/winepro/


【会社概要】


会社名：株式会社イズミセ　


代表者：代表取締役　戸塚尚孝


所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82


　　　　京都恒和ビル4F


URL： https://www.izumise.co.jp/