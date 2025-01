「カラフルダイヤモンド」出演のドキュメンタリー映画「カラフルダイヤモンド～君と僕のドリーム2～」が、3月14日（金）より開催される「TBSドキュメンタリー映画祭2025」にて上映決定！

株式会社フォーチュンエンターテイメント

東海地区を中心に活動する11人のボーイズグループ「カラフルダイヤモンド」。「ボイメン」の愛称で知られる名古屋発のエンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分として、2023年にグループとしてデビュー。そんな「カラフルダイヤモンド」のデビュー2年目に密着したドキュメンタリー映画「カラフルダイヤモンド~君と僕のドリーム2~」が、3月14日(金)より開催される「TBSドキュメンタリー映画祭2025」のカルチャ―・セレクションにて上映が決定いたしました!

<TBSドキュメンタリー映画祭とは>

TBSテレビやTBS系列の各局の記者やディレクターたちが、歴史的事件やいま起きている出来事、市井の人々の日常を追い続け、記録し続け、熱い思いとともにドキュメンタリー映画として世の中に発信し続けるために立ち上げられたブランド「TBS DOCS」が手がける至極の作品を集めた映画祭です。これまでも『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』(監督:豊島圭介・20)、『ももいろクローバーZ アイドルの向こう側 特別上映版』(監督:酒井祐輔・22)、『人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版』(監督:武石浩明・22)など、12作品以上を劇場公開へ繋げています。

この度、ドキュメンタリー作品第2弾の公開に向けメンバーの國村諒河、古川流唯、内海太一、古川流唯がコメント

國村諒河(「カラフルダイヤモンド」リーダー・ブラック担当)

「昨年に引き続きドキュメンタリー映画祭で僕たちの作品を上映していただきます!昨年はデビュー1年目の僕達を追っていただき、新しいことだらけで必死に食らいつき、目の前の壁と戦っていく、そんな一年目でした。今年はデビュー2年目を作品にしていただきました。正直、この一年も目の前のことで精一杯なこともありました。ですが全員がどこかで掴むための"何か"を探し続けていた気もします。アイドルであり、人間である僕達をみてください」

古川流唯(「カラフルダイヤモンド」レッド担当)

「ドキュメンタリー映画祭に2年連続で出演させていただけること、とても感謝しています!!前作ではカラフルダイヤモンドのデビューまでの道のりであった挫折、苦悩や夢見荘での様子を取り上げていただいたのですが、今作はカラフルダイヤモンドが誕生してからの2年目の姿が作品になっています。グループ内での話し合い、高みを目指すために意見を言い合うシーンもあります。僕たちのアイドル活動にかける「本気」が詰まった作品になってるので是非たくさんの方に見ていただき、カラフルダイヤモンドをもっと好きになってもらえたらなと思います!」

内海太一(「カラフルダイヤモンド」グリーン担当)

「今年もドキュメンタリー映画を作っていただけることが本当に嬉しいです。昨年に比べ、より"ありのままの姿"を届けられると思います。なので初めての方にもさらに深く僕らを見てもらえるきっかけにもなるし、昨年の映画を観てくれた方はインタビューの回答の変化などにも注目してみてください。僕的には、この1年で結構みんな大人になったなと感じました。嘘偽りないリアルな、いや、リアルすぎる僕らの姿をお楽しみください!」

また、現在はTBS報道局報道コンテンツ戦略室長として、ドキュメンタリー「解放区」、TBSドキュメンタリー映画祭を担っている津村有紀監督よりコメントもいただきました!

【津村有紀監督】

「2024年の上映から、はや1年。7月と11月にはカラフルダイヤモンドのメンバーたちと一緒に舞台を作りあげました。7月の舞台はドキュメンタリー映画をベースに彼らが本人役で自分たちの物語を演じ、11月の舞台では、本人役ではないフィクションとして、アイドルの光と影を描いております。彼らの笑顔、苦悩、涙……。制作過程は、彼らの心に深くふれる時間となりました。7月の公演初日は雨が降りましたが、11月の公演初日は雨があがって晴れに。生きていくことは、晴れた日や曇り空、雨が降る日もあります。そのような人生の空模様をカラフルダイヤモンドの皆さんと過ごしていると感じるのです。映画をご覧になった方が、今日は雨でも明日は晴れるからって、そんな気持ちになってもらえれば幸いです」

<TBSドキュメンタリー映画祭>

公式サイト:https://tbs-docs.com/

公式X:https://x.com/TBSDOCS_eigasai

2025年3月14日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国6都市にて順次開催いたします! ぜひお楽しみに♪

カラフルダイヤモンド

■プロフィール

歌にダンス、演技など多方面で活躍する11人組グループ。名古屋発エンターテイメント集団「BOYS AND MEN(ボイメン)」の弟分で、フレッシュでキラキラなダイヤモンドの原石をモチーフに、カラフルダイヤモンドとして2023年デビュー。デビューシングル『あまキュン』はオリコンデイリーランキング1位獲得、販売数は15万枚を突破、2ndシングル『まることJELLYBEVNS』も11万枚販売を達成し、連続でゴールドディスクに認定。現在、3rdシングル『キミジェニック』が発売中! スペシャル企画として、3ヶ月連続で異なる内容のCDをリリースし、その第1弾である『キミジェニック』に舞台『カラフルダイヤモンド~君と僕のドリーム2~』のテーマソングとなった「Into the Light, to the Light」を収録。第2弾CDは1月18日(土)に発売され、ほろっと苦くて甘い楽曲『ぷりーず☆カプチーノ』を収録。第3弾CDには『キミジェニック』のMVメイキングが収録され、2月12日(水)に発売。同日、都内にてイベント予定。

