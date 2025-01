【古着屋JAM】大阪キタ初出店！1/24（金）国内最大級の古着屋JAMが梅田茶屋町店をオープン

株式会社JAM TRADING

国内最大級の取扱点数を誇る海外古着専門店の「古着屋JAM(ジャム)」を運営する株式会社JAM TRADING(大阪府大阪市/代表取締役 福嶋 政憲)は、2025年1月24日(金)11時に「古着屋JAM(ジャム)梅田茶屋町店」をオープンいたします。

「古着屋JAM梅田茶屋町店」は、古着屋JAMとしては初の大阪梅田エリアでの出店となります。

当店はJR大阪駅から徒歩9分、阪急梅田駅から徒歩2分という場所に位置し、フロア面積約230平方メートル の3階建て店舗となります。

・店内

神戸、北摂方面のお客様がよりアクセスしやすく

「日本一ファンの多い古着屋さん」をビジョンに掲げる当社は、「古着屋JAM」をはじめ、「Elulu by JAM(エルル バイ ジャム)」や「ADEL VINTAGE by Elulu(アデル ヴィンテージ バイ エルル)」、「LOWECO by JAM(ロエコ バイ ジャム)」、「無人古着屋STOPY(ストッピー)」の5ブランドを全国に36店舗*展開しております。

*2025年1月24日時点

古着屋JAMはこれまで、関西においては大阪ミナミや京都エリアには複数の店舗を構えておりましたが、神戸方面や北摂方面のお客様がアクセスしにくいという課題がありました。この度、梅田茶屋町店オープンによってこれまでご来店の難しかったお客様にも、より気軽に立ち寄っていただける機会をご提供できるようになります。

自慢の商品力は変わらず、今までにない特別フロアも

店内(3階)

当店では、1~2階は古着屋JAMらしいアメカジ、アイビー、ワーク、アウトドアといった王道古着を豊富に揃え、3階は店長やブランドMDによって厳選された古着が並ぶセレクトスペースとなっております。

またこの3階は天井高5m、両面窓から差し込む自然光が気持ちの良い開放的な空間になっており、期間限定のポップアップや特選レアアイテムの展示販売会など、イベントスペースとしての展開も視野に入れております。

これまでと変わらない豊富で魅力的な古着のご提供と、今までにない新たな取り組みの両立をかなえる店舗を目指してまいります。

なお、グランドオープン当日の1/24(金)~1/26(日)の3日間では、オープン記念スペシャルノベルティとしてご購入者全員にオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

オープンイベント

古着の魅力を伝える新たな拠点

開発が進む大阪キタエリアの中で、美容専門学校や服飾専門学校も多く、特にファッション感度の高い方の多い茶屋町という立地において、これまで通り圧倒的な商品数を確保しつつも、これまで以上にハイクオリティなセレクト商品展開を行うことで、「茶屋町」という地域のニーズに応え、これまで古着屋JAMに接点のなかったお客様に対しても古着の魅力を提供してまいります。

そして、西梅田やうめきた、中崎町とはまた異なる個性や魅力をもったこの茶屋町を象徴するような存在になっていけたらと考えております。

古着屋JAMはこれからも古着の魅力を伝えながら、古着の文化を拡め、地域の皆様に愛される古着屋を目指して参ります。

古着屋JAM梅田茶屋町店の概要

【2025/1/24(木) GRAND OPEN!!】

■住所

〒530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町2-31

■営業時間

11:00~20:00

■アクセス

JR大阪駅から850m、徒歩9分

阪急梅田駅から150m、徒歩2分

谷町線中崎町駅から600m、徒歩8分

■SNS

古着屋JAM

https://www.instagram.com/furugiya_jam_official/

古着屋JAMについて

国内最大の海外古着取扱点数を誇る「古着屋JAM(ジャム)」。

アメリカの架空の街『JAMTOWN』をコンセプトに、アメリカの街にいるような雰囲気を演出したショップ作りで、関西を中心に全国へ店舗を展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

自社のバイヤーが1点1点、ブランド、サイズ、シルエットにいたるまで徹底的に拘ってセレクト。

海外から届いた商品は全てクリーニングと検品を行い、清潔で安心感があり尚且つハイクオリティな商品をお客様に提供しております。

株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)について

2007年12月設立。

海外買い付けの古着を取り扱う「古着屋JAM(ジャム)」をはじめ、レディースヴィンテージを主に取り扱う「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」、ロープライスでエコロジーを推奨する「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」、Elulu by JAMの姉妹ブランドとして誕生した「ADEL VINTAGE by Elulu(アデル ヴィンテージ バイ エルル)」、そして24時間営業の無人古着屋「STOPY(ストッピー)」を運営、関西を中心に全国へ展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

高品質な商品を提供するために世界中から買い付けた古着の1点1点に、すべてクリーニング、ケアを施している。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)

https://jamtrading.jp/f/company