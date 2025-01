「リラックマ」・「すみっコぐらし」のデザインがかわいい(ハート)卓上ミニのぼりが登場♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:小濱 剛)は、サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史))とのライセンス契約に基づき、キャラクター版権の仲介・販売等を行っています。

この度、「リラックマ」・「すみっコぐらし」の卓上ミニのぼりが登場しました!

キャラクターのかわいいデザインが、お仕事用のデスクや会議室などを柔らかく彩ります☆

【リラックマ】全8種/各1,320円(税込)

【すみっコぐらし】全8種/各1,320円(税込)

【商品詳細】

■商品名:卓上ミニのぼり

■種類:リラックマ・すみっコぐらし 各8種

■価格:1,320円(税込)

■サイズ:のぼり 9cmX26cm、台座 12cmX36cm

▼リラックマのデザインはこちら(https://juke19online.thebase.in/items/94005324)!

▼すみっコぐらしのデザインはこちら(https://juke19online.thebase.in/items/94005770)!

【リラックマ】定時退社します【リラックマ】本日出張中です

【すみっコぐらし】ただ今休憩中です【すみっコぐらし】本日の電話当番

【商品についてのお問い合わせ】

会社名:ジューク19株式会社

メール:info@juke-19.jp

受付時間:AM9時~PM18時

【サンエックスについて】

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

https://www.san-x.co.jp/company/

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名: アイピーフォー株式会社

本社所在地: 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋2F

代表取締役: 小濱 剛

事業内容: ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立: 2002年05月

電話番号: 03-5951-1940

HP: https://www.ip4.co.jp/

問合先:rights@ip4.co.jp

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.