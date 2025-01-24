Dr.STONE バトルクラフト 新イベント「全土大乱戦開始！石像ゲットを目指せ！」開催
ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて新イベント＆ガチャを開催したことを知らせいたします。
ランキングイベント「全土大乱戦開始！石像ゲットを目指せ！」開催！
■イベント開催期間
1月24日(金)18:00 ~ 2月4日(火)14:59
■イベント内容
イベント専用ステージをクリアすることでスコアを稼ぎ、累積スコア報酬やランキング報酬がゲットできます。
累積スコア報酬ではジェムや覚醒石(特大)や限定[SSR][全土大乱戦]西園寺羽京などが入手可能です。
さらに、本イベントランキングの上位入賞でも、限定[SSR][全土大乱戦]西園寺羽京が入手可能です。
目玉報酬「限定[SSR][全土大乱戦]西園寺羽京」
また、1月21日(火)から開催中の
「[SSR][レーダー&ソナー！]七海龍水新キャラ登場ガチャ」から排出される
「[SSR][レーダー&ソナー！]七海龍水」をデッキに編成して、
ステージをクリアすることで有利にイベントを進めることができます。
「[SSR][レーダー&ソナー！]七海龍水」
「全土大乱戦開始！石像ゲットを目指せ！ 応援ログインボーナス」開催
■開催期間
1月24日(金)18:00~2月4日(火)14:59
■開催内容
スタミナ回復魚などランキングイベントに役立つアイテムが獲得可能です。
期間中に毎日ログインしてイベントを有利に進めましょう！
■製品概要
タイトル名 ：Dr.STONE バトルクラフト
リリース日 ：2021年9月1日
ジャンル ：ストラテジー
プラットフォーム：App Store / Google Play
配信国 ：日本
本体価格 ：無料(アイテム課金)
■ストアのURL
AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
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