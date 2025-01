世界で最もプレイされている MOBA ゲーム 『Honor of Kings (オナー・オブ・キングス)』で「巳年」を祝おう　本日から2月12日までイベントを開催！

Proxima Beta Pte. Ltd.

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の開発を手掛けるTiMi Studio Groupとパブリッシングを行うLevel Infiniteは、旧正月の巳年が間もなく訪れるのを記念して、本日からスタートする限定イベントの開催を発表いたしました。本イベント期間中は、限定スキンや巳年マーケットでの豊富なオファーや報酬、新バトルフィールドテーマのほか、無料で「巳ヒーロー」を入手できるチャンスなどが含まれます。

公式トレーラー:『Honor of Kings』巳年限定シリーズスキン「天に届く願い」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=enb5_RvvgZo ]

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでご利用可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja

巳年限定シリーズスキンを手に入れよう!

美しいデザインの限定スキンでゲームプレイを変化させて、巳年を祝福しましょう。

- 澜(らん)「願照・開拓」:混沌を秩序ある地へと変化させ、神の手によって未来を守ります。- 虞美人(ぐびじん)「願照・流刻」:天と地の法則を求め、順風満帆を約束します。- 妲己(だっき)「願照・友愛」:全ての生と同調し、調和の恵みを授けます。- 女媧(じょか)「願照・繁栄」:天界より永遠の恵みを授けます。

1月28日(火)1:00からの初週特別オファーをお見逃しなく!そして峡谷に繁栄を!「巳年スキンラッキーカード」の割引も利用してゲームプレイを強化しましょう。

巳年マーケットの祝祭を楽しみましょう!(1月24日~2月12日)- 「ヘビケーキ」を集めよう:デイリーミッションや限定ミッションに参加して「ヘビケーキ」を集め、取引や報酬交換に利用しましょう。デイリーミッションは毎日14:00にリセットされ、限定ミッションはイベント期間中に一度のみ完了可能です。- 「ヘビケーキ」で取引しよう:自分の市場や他のプレイヤーの市場で「ヘビケーキ」を売却して「ヘビコイン」を稼ぎましょう。「ヘビケーキ」の市場価格は毎日リフレッシュされるので、友達の市場をチェックしてより良い取引や多くの「ヘビコイン」を狙いましょう!- ボーナスを獲得しよう:他のプレイヤーがあなたの市場で「ヘビケーキ」を売却すると、売上の5%があなたの収益として加算されます。市場コードをシェアして収益を最大化しましょう!- 報酬を交換しよう: 「ヘビコイン」を引換ショップで使用し、無料の限定レジェンダリースキンをゲットしましょう。

バトルフィールドで祝福を受けよう!(1月24日~2月12日)

2月12日までの期間中は「グレイス」バトルフィールドテーマをお楽しみいただけます。試合中、川沿いにランダムなルーンが出現する際に、ゲーム内で通知が表示されます。最初のルーンは試合開始2分後に出現し、その後ミニマップに15秒のクールダウンが表示されます。

ルーンはその後、10分経過するまで毎分再出現します。拾われなかったルーンはマップ上に残り、主要なバトルフィールドルーンは2分間持続します。この間、他のルーンを拾うことはできません。

ルーンの効果

- ゴールドバフ:ゴールドを獲得した後も継続的にゴールドを獲得します。- MP回復バフ:即座にMPを回復し、継続的なMP回復を提供します(MPゲージを持たないヒーローは代わりにHPが少量回復)。- HP回復バフ:即座にHPを回復し、戦闘後も持続的なHP回復を維持します。- 移動速度バフ: 即座に短時間のスピードアップ効果を発動します。- CDバフ:スキルのクールダウンを短縮し、スキル回転を加速させます。無料の巳年ヒーローをアンロックして祝おう!(1月28日~2月12日)

巳年の今年は、素晴らしいヒーローを無料で手に入れるチャンスが提供され、イベント期間中に澜(らん、虞美人(ぐびじん)、妲己(だっき)、そして女媧(じょか)を獲得していただけます。期間中にトークンを集めて、お好きなヒーロー2体をアンロックしましょう!さらに、4体のヒーロー全員の7日間体験カードもお楽しみいただけます。

ヒーローを手に入れる方法

- 毎日ログイン:ログインするだけで交換コインを2枚獲得!- 1日1回ゲームをプレイ:交換コインを1枚ゲットして報酬を継続的に獲得!- 1日3回ゲームをプレイ:交換コインを2枚獲得。- 3試合チームアップ:一気に15枚の交換コインを獲得!- 交換コイン35枚を使用:お気に入りのヒーロー(澜、虞美人、妲己、そして女媧)を選んでアンロック!- 交換コイン5枚を使用:ヒーローの欠片4つを入手(最大20までなので早めに入手しよう!)。

壮大な巳年のイベントに備えて、プレイすればするほど、より多くのヒーローをアンロックできます!

さらに、毎日ログインすると200ドラゴンクリスタルを受け取り、ランク戦で初勝利するごとに追加で300ドラゴンクリスタルを獲得できます!

赤いお年玉袋で運試し!

プレイヤーは、指定された数のお年玉袋を開けることで、まだ所有していないスキンをアンロックすることができます。

赤いお年玉袋の入手方法

- 赤いお年玉袋を入手できる2つのイベント(1) 1月24日~2月12日の期間中にログインして「ラッキーお年玉袋」を20個獲得。(2) 1月28日~2月4日の期間中、毎日対戦に参加して「ラッキーお年玉袋」を40個獲得。- ラッキーお年玉袋を開けて確定報酬を獲得しよう!各お年玉袋には、ダイヤモンド、ステラ、スキンの欠片、またはランダムなスキンチェストなどの報酬が含まれています。確定報酬: お年玉袋を10個開けると、まだ所有していないスキンが含まれるランダムスキンチェストを1つ獲得。- スキンチェストの報酬例キックオフスキン、レアスキン、エピックスキンなど。- ラッキーお年玉袋の使用場所(1) ワールドチャットチャンネルで送信および開封(1日2回まで)。(2) ヒーロー選択中の試合で配布および開封(1日2回まで)。注意: ヒーロー選択中にお年玉袋を配布するには、無料の春節スキン「李白 - 千年の狐」または対応するスキン体験カードを所有している必要があります。8日間のバフボーナス(1月28日~2月4日)

毎日3試合をプレイして、ステラ、経験値、ブレイブポイントを含む2倍の報酬を楽しみましょう。この2倍報酬の上限は1日3試合まで、イベント期間中はすべてのランクで参加可能で、ボーナスは9:00~8:59の24時間ごとに、いつでも有効です。

サインインイベントをお見逃しなく!(1月24日~2月12日)- 毎日ログインして素晴らしい報酬を集めましょう!報酬には以下が含まれます。- 「ラッキーパック」仲良し度×10- 1,500アルカナの欠片- 無期限アイコン「お年玉ちょうだい」- 複数のラッキーお年玉- フレーム「幸運の金蛇」- 限定の春節称号

毎日ログインして、これらの豪華なアイテムを手に入れ、スタイリッシュにお祝いしましょう!

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格:基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

