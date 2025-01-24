定期購買アプリ & コンサルティングサービス「ECグロース」、「PAPABUBBLE 公式オンラインストア」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、高機能・サポート充実の日本製サブスク「定期購買」アプリ、および、ECのプロフェッショナルが売上向上を支援するコンサルティングサービス「ECグロース」が、株式会社PAPABUBBLE JAPANが運営する「PAPABUBBLE 公式オンラインストア」（ https://papabubble.co.jp/ ）に採用されたことをお知らせいたします。

■ 「PAPABUBBLE」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

以前より定期便はおこなっていましたが、認知度も低く、購入までのプロセスでお客様がどこでつまづいているのかが不明確でした。

また、定期便を購入してくださる方はすでにファンの方が多いので、どこよりも早く新商品が届くプレミアム体験をお届けしたいとの思いがありました。

〈導入の決め手〉

過去実績が豊富で、ノウハウを含めて最適なご提案やローンチまでの伴走をおこなっていただけると考えたことが一番の決め手です。

〈「ECグロース」を使ってみての感想〉

リリースまでのスケジュールを細分化し、週に1度のミーティングで一緒に進捗を追ってくださるのが大変ありがたく、そのスピード感と手厚いサポートで、立ち上げから2ヶ月ほどで定期便をリニューアルすることができました。

発売開始後は弊社ではおこなうことのできない細かな分析、クリエイティブのABテストのご提案など、他社事例を踏まえて改善点を教えてくださり、今後販売をしていくにあたり基盤を作っていただきました。

■ 「PAPABUBBLE」について

PAPABUBBLE公式オンラインサイト https://papabubble.co.jp/

2003年スペイン バルセロナ発祥のアート・キャンディ・ショップ。

伝統のアメ細工技術をパフォーマンスにまで昇華し、ワクワクするスイーツを全て職人の手作りで製造。2025年現在、21店舗を展開し「世界一面白いお菓子屋さん」であり続けるために、遊び心あふれるコンフィズリーを発信しています。

■ Shopifyアプリ「定期購買」について

Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

〈特徴〉

・直感的でシンプルな設定画面

・お客様からも高評価をいただくカスタマーサポート体制

・カスタム開発、機能要望をスピーディーに実現する開発体制

・広告等の成果計測も可能（計測タグの設置には別途アプリや、Liquidファイルの編集が必要になります）

〈機能〉

・テーマへ定期購買機能のインストール

・定期購買のプラン設定

・定期購買の初回、回数指定などの柔軟な割引設定

・サンプル商品販売機能

・定期購買の注文、顧客管理

・購入金額によって割引率を変更できる会員ランク機能

・マイページでの商品追加/変更/削除やアップセル機能

・マイページのフルカスタマイズ機能 など

〈導入インストール数8,000以上、Shopifyの定期購買アプリ〉

■ コンサルティングサービス「ECグロース」について

ECのプロフェッショナルが売上向上を支援するコンサルティングサービス「ECグロース」

https://huckleberry-inc.com/ecgrowth?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/ecgrowth?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

一般的なコンサルティングサービスは、「集客のみ」「広告のみ」など部分的な観点の支援となりがちです。ハックルベリーのコンサルティングサービス「ECグロース」なら、EC事業の経験者が直接支援します。実務を経験しているからこその現実的な提案と支援をおこないます。

〈特徴〉

- ストア全体を分析し、以下ポイントをすべて一気通貫で支援- 各種分析- - 事業計画の立案- - CVRやCRM、集客施策の課題の抽出- - 課題に対する施策- - 施策の実行支援- Shopifyアプリを作成・提供しているShopifyのプロフェッショナルによる支援- 様々な店舗の実績をふまえた、高い安定感と再現性

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービスについて】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

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決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

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Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

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不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

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抽選販売アプリ「Raffle315」

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Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

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主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)