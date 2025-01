『VOGUE JAPAN』3月号（1月31日発売）「マイ・エッセンシャル」をテーマに、表紙にはTWICEのMINAが自身のトゥシューズを纏って降臨

コンデナスト・ジャパン『VOGUE JAPAN』2025年3月号 Photographed by HYEA W. KANG (C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』3月号が、1月31日(金)に発売となります。

テーマは「マイ・エッセンシャル」。ラグジュアリーブランドのデザイナーがファストファッションとコラボレーションするケースが増え、だれもがハイファッションを楽しめる「ファッションの民主化」が進む現在、エッセンシャルなベーシックアイテムは真にスペシャルなものとして再定義されつつあります。特集「可能性を広げるギャップの変革」では2025年から本格始動するギャップの新ラインを手がけ、アン・ハサウェイのためにデザインした特注のホワイトシャツドレスが話題となったザック・ポーゼンにインタビュー。また、「ファッションの新潮流」と題したファッションストーリーでは、一段上のベーシックアイテムをスタイリッシュに昇華させています。

表紙には、今年結成10年目を迎えるTWICEのMINAが登場。バレリーナだったMINAが昔から大事にしてきた、自身のエッセンシャルアイテムともいえるトゥシューズを履いて撮影に挑みました。聡明なオーラを纏い、見るものを惹きつけてやまないMINAの、インテリジェンスを感じさせる力強い輝きに注目です。

2025年の春夏を彩る最新のバッグ&シューズや、ルイ・ヴィトンとのリエディションを発表し、国内外から注目を集める村上隆のインタビューも必読。さらに、大注目の俳優、木戸大聖が登場します。自信の性格を「負けず嫌い、優柔不断、ぶつかっていく精神」と語る彼の素顔に迫ります。





表紙:MINA バレリーナの未来図

『白鳥の湖』になぞらえて「LAST DANCE」をテーマに、MINAにしか醸し出せない、エネルギッシュでフレッシュなムードに包まれた美しいカットの数々をお届けします。結成10周年を迎えるTWICEの活動について「様々な表現をしていく中で、自分に似合うように少し変化をつけてきたことが“自分のスタイル”となった」と語ります。TWICEでの10年、そしてデビューまでの道のりでいくつもの困難を乗り越えてきた力強さに加え、「継続には楽しむことが大事」と答えるMINAの今に迫ります。





特集:村上隆、世界を驚かし続けるアーティストの現在

カオスと調和が共存するカラフルな作品で世界に驚きを与え続ける現代アーティストの村上隆が、2003年に一大センセーションを巻き起こしたルイ・ヴィトンとのコラボレーションから22年。オリジナルコレクションを再構築し、アップデートしたリエディション

「LOUIS VUITTON × MURAKAMI」が発売され、世界中で大きな話題となっている彼にインタビューを実施。改めてファッションとアートの関係について語っています。





ファッション:おしゃれを春夏へとステップ! 最新バッグ&シューズ図鑑

心もおしゃれもフレッシュにバージョンアップしてくれる春夏の最新バッグ&シューズを大特集。注目のアイテムをずらりと揃え、スタイル別に紹介します。ランウェイに見るトレンドや春夏シーズンを盛り上げる最新トピックス、この春ますます加速するムーブメントのチャームの重ねづけなどを総まとめしています。





【その他特集】

・ビューティー:強い体、強い肌。この冬鍛えたいのは免疫力

・インタビュー:アートの如く味わい深いティルダ・スウィントン

・35 SHADES OF ME 木戸大聖





