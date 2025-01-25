Girls Live Action『降臨SOUL ～ 是非ニ及バズ ～ 』出演キャストが決定！星守紗凪、大滝紗緒里、本西彩希帆らが新たに出演

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、出資するGirls Live Action『降臨SOUL ～ 是非ニ及バズ ～』の公演スケジュール、キャスト情報、チケット販売スケジュールを発表いたします。本作品は近未来の日本を舞台にした壮大なバトルストーリーです。主演の緒河桃歌役は引き続き反田葉月が務め、織田信長役の舞川みやこと共に同カンパニーを牽引いたします。新キャストには星守紗凪、森青葉、大滝紗緒里、本西彩希帆、隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）ら強力なキャストが揃いました。また、前作に引き続き高井千帆、根岸愛など豪華メンバーも継続して出演いたします。

公演は2025年5月21日（水）～5月25日（日）／六行会ホールにて上演。全9公演を予定しております。そして、チケット販売スケジュールを同時に公開、本日1月25 日（土）20：00よりキャストFC先行の受付を開始いたします。詳しくは、公式サイト、公式X（旧Twitter）をご確認ください。

概要

【タイトル】

Girls Live Action『降臨SOUL ～ 是非ニ及バズ ～』

（読み方：ガールズライブアクションこうりんソウル～ぜひにおよばず～）

【キャッチコピー】

歴史と運命が交錯する時、光と闇の激闘が始まる！遂に、狂都血戦！第六天魔王編、三部作……最終章！！

【あらすじ】

近未来の日本、突如現れた「死武者」が人々を襲い、世界は混乱に陥る。その脅威に立ち向かうのは、「戦国武将」を降臨できる力を持つ少女たち――降臨マスター。新宿支部に復帰した明池蜜子と降臨マスターたちは死武者や進化した「幻魔」との戦いに明け暮れていた。光の力を覚醒させた緒河桃歌は蜜子と共に、日々幻魔討伐に挑む。一方、昇進した豊臣秀吉が横暴な態度を見せ始め、新宿支部内は不穏な空気に包まれる。そんな中、狂都で謎の降臨マスター・黒滝明凪が現れる。彼女が降臨させたのは『あの武将』だった。この事態を受け、天帝は新宿支部に「狂都征伐」を命じるが、その背後には隠された真相が――。降臨マスターたちは任務の途中、砂田幸と彼女の降臨武将・真田幸村と出会い、友情を深めていく。しかしその裏では、血夜堕本部が徳川家康を解放し、信長征伐隊を編成し桃歌たちに迫っていた！運命が交錯する中、光と闇の激突が始まる！歴史と未来が織りなす壮大なバトルストーリー、いま幕を開ける！

【公演スケジュール】

2025年5月21日（水）～5月25日（日）

☆終演後特典会

※千秋楽SPカーテンコール

【特典会のチーム分け】

・Aチーム

反田葉月 舞川みやこ 鶴見萌 清水凜 平瀬美里 藤井彩加 長月明日香 高見彩己子 大滝紗緒里 本西彩希帆 草場愛 隈本茉莉奈 中村朱里

※反田葉月は5月23日（金）18:30公演、5月24日（土）13:00公演の参加になります。

・Bチーム

あわつまい 梅原サエリ 高井千帆 山崎悠稀 星守紗凪 森青葉 根岸愛 相澤瑠香 倉田瑠夏 絃ユリナ 夏未ゆうか 優希クロエ

※根岸愛は5月23日（金）13:30公演、5月24日（土）18:00公演の参加になります。

【劇場】

六行会ホール

〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3

【出演者】

＜新宿支部＞

緒河桃歌……反田葉月

織田信長……舞川みやこ

明池蜜子……あわつまい

明智光秀……梅原サエリ

前野マツ……鶴見萌

前田利家……清水凜

破芝英美……平瀬美里

豊臣秀吉……藤井彩加

＜血夜堕本部＞

伊井田尚……高井千帆

井伊直政……山崎悠稀

ホンダ・ミッシェル……長月明日香

本多忠勝……高見彩己子

＜狂都支部＞

アシカガ……根岸愛

足利義輝……相澤瑠香

＜司令部＞

汐崎弥生……倉田瑠夏

渚 洋子……絃ユリナ

望月 望……夏未ゆうか

■新キャスト

＜血夜堕本部＞

徳空葵……星守紗凪

徳川家康……森青葉

＜死無野支部＞

砂田幸……大滝紗緒里

真田幸村……本西彩希帆

＜？？？＞

黒滝明凪……草場愛

織田信長……隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）

＜ダブルキャスト＞

天帝……中村朱里/優希クロエ

＜降臨衆＞

伊藤勇姫、原田朱理、堀川 恵利、盛一季美香、倭香

【ダブルキャストスケジュール】

5月21日(水) 18:30 中村朱里

5月22日(木) 13:30 中村朱里

5月22日(木) 18:30 優希クロエ

5月23日(金) 13:30 優希クロエ

5月23日(金) 18:30 中村朱里

5月24日(土) 13:00 中村朱里

5月24日(土) 18:00 優希クロエ

5月25日(日) 12:00 優希クロエ

5月25日(日) 16:30 中村朱里

【スタッフ】

原作・脚本・演出：松多壱岱

美術：照井旅詩

舞台監督：田中聡

照明：村山寛和（マーキュリー）

照明オペレーター：鈴木杏理（マーキュリー）

音響：田中慎也

殺陣効果音：山本美智子

主題歌制作：松ヶ下宏之

映像：曾根久光（co:jin projects）/御調晃司

殺陣振付：森大

ダンス振付：青井美文

衣裳：壺阪英理佳

ヘアメイク：MIG

特殊造形：添田翔太

演出助手：雪原千歳

宣伝美術：宮本徹、志賀康弘（DAMUS）

宣伝写真：平賀正明（平賀スクエア）

ロゴデザイン：山崎かれん（ILCA）

WEB製作：岡本宏輔（BG-BASE）

収録：つくばテレビ

AP：坂本奈緒（ILCA）、西初恵（アリスインプロジェクト）、浅田凪（HIKE）

プロデューサー：高橋奈央（ILCA）、松多壱岱（ILCA）、鈴木正博（アリスインプロジェクト）、矢口達也（HIKE）、吉成将（HIKE）

エグゼクティブプロデューサー：岩崎拓矢（ILCA）

【チケット価格】

SS席＜前方A～D列＞

13,000円(税込）＊特典付き

12,000円(税込）＊特典なし

S席＜E～H列＞

11,000円(税込）＊特典付き

10,000円(税込）＊特典なし

A席＜I 列以降＞

9,900円（税込）＊特典付き

8.900円（税込）＊特典なし

【チケット特典】

特典：キャストブロマイドセット（選択式）

キャストブロマイドセット６種のうち、1セット選択されたものを配布

A：反田葉月 舞川みやこ 平瀬美里 藤井彩加

B：あわつまい 梅原サエリ 鶴見萌 清水凜

C：星守紗凪 森青葉 長月明日香 高見彩己子

D：高井千帆 山崎悠稀 草場愛 隈本茉莉奈

E：根岸愛 相澤瑠香 倉田瑠夏 絃ユリナ 夏未ゆうか

F： 大滝紗緒里 本西彩希帆 中村朱里 優希クロエ

【チケット販売スケジュール】

キャストFC先行：受付期間：1 月 25 日（土）20:00～2 月 2 日（日）23:59

【ファンコミュニティ】

◆.yell Lliveにて降臨SOULのファンコミュニティ『降臨FANDOM』発足！

１コマ漫画『降臨BUZZ』、配信番組『降臨TALK ～ たけぽよ、天下人への道 ～』など様々なコンテンツを配信します！

詳細は『降臨FANDOM』公式HPと.yell Lliveのアプリにて『降臨FANDOM』と検索！

・「降臨BUZZ」

降臨SOULの歴代キャラクターが2次元化！

キャラクターたちの可愛い日常が一コマ漫画に…！

・「降臨TALK ～ たけぽよ、天下人への道 ～」

出演者：蛭田愛梨、雛形羽衣

ゲストを迎えてお届けする予測不可のドキドキトークバラエティ!」

【公式サイト】

URL：https://calling-soul.com/

【公式X（旧Twitter）】

X：https://x.com/calling__soul

※推奨ハッシュタグ #降臨SOUL

【チケット購入サイト】

カンフェティ：http://confetti-web.com/@/calling-soul3

※FC先行は各キャストからのお知らせをご確認ください。

【権利表記】

(C)︎降臨SOUL製作委員会

【製作】

降臨SOUL製作委員会（ILCA/HIKE/アリスインプロジェクト）

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

代表者：代表取締役 三上 政高

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)降臨SOUL製作委員会

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。