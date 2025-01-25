「物言う株主・アクティビストファンドの 「中の人（最高投資責任者）」が語るアクティビスト投資の舞台裏と 一般個人の投資チャンス」｜1日限りの展示会 「THE GOLD ONLINE フェス 2025」

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年2月8日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025」にて、スイスアジア・フィナンシャル・サービシズ最高投資責任者 門田 泰人 氏が特別講演を実施することをご報告いたします。

登壇者

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes門田 泰人 氏

スイスアジア・フィナンシャル・サービシズ

最高投資責任者（CIO）

上場株投資・PE投資・VC投資・債券投資、並びに、M&A、資金資本調達、LBO/MBO等のアドバイザリー、ハンズオン支援業務に長年従事。 UBS証券およびドイツ証券の投資銀行部門、ローン・スター・ファンドの日本の事業投資責任者、アスリード・キャピタルなどを経て、現職。

スイスアジア・フィナンシャル・サービシズ最高投資責任者 門田 泰人 氏 特別講演について

◼︎タイトル

「物言う株主・アクティビストファンドの 「中の人（最高投資責任者）」が語るアクティビスト投資の舞台裏と 一般個人の投資チャンス」

◼︎講演内容

・アクティビスト投資、アクティビストファンドとは？

・日本企業へのアプローチ／交渉の実際

・財務指標、資本構造、ガバナンス…投資先はこう選ぶ

・一般個人にとっての投資チャンスはあるのか？

（会場限定。WEB配信はありません）

THE GOLD ONLINE フェス 2025とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/10_1_f9c435db5c12a4945a22b86f292d37e5.jpg ]門田 泰人 氏のセミナー無料予約はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/seminar/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

50社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など多彩なテーマで最新情報やノウハウをお届けします。

著名な講師による特別講演や、資産防衛のプロフェッショナルによる相談会も実施します。

専門家から直接、資産運用に関する最新の知識を実践的なアドバイスを手に入れる絶好のチャンスです。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 3つの見どころ

1）あなたの課題を解決する出展ブースが50社以上

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が50社以上ブース出展！最新情報をその場でお届け！

2 ）資産防衛の専門家による無料相談コーナー

相続、不動産経営、海外移住、信託活用等に関する無料相談コーナーを開設。

弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士等の専門家からアドバイスがもらえる

＜午前の部＞

相談時間：１.10:00～10:30 ２.10:30～11:00 ３.11:00～11:30 ４.11:30～12:00 ５.12:00～12:30 ６.12:30～13:00

ブース１）小峰孝史 弁護士「海外を活用した節税／移住／相続対策」

ブース２）服部誠 税理士「税務調査を意識した相続対策／相続税の申告」

ブース３）辻哲弥 公認会計士・税理士「法人・個人の事業承継・相続」

ブース４）フジ総合グループの不動産鑑定士 藤宮浩「【地主・不動産オーナー向け】相続税還付」

ブース５）元メガバンカー×不動産鑑定士 小俣年穂「地主の相続対策：遺産分割／納税資金確保／アパートローンの借り入れetc.」

＜午後の部＞

相談時間：１.13:30～14:00 ２.14:00～14:30 ３.14:30～15:00 ４.15:00～15:30 ５.15:30～16:00 ６.16:00～16:30

ブース１）山口明 弁護士「老朽化した賃貸物件・商業ビルの諸問題：建て替え・再開発等」

ブース２）小池俊 税理士「事業承継×地方創生：地域・地場企業の事業承継・相続対策による地方の活性化」

ブース３）黒瀧泰介 公認会計士・税理士「個人・法人の相続・事業承継」

ブース４）フジ総合グループの不動産鑑定士 住江悠「【地主・不動産オーナー向け】不動産M&A」

ブース５）民事信託活用支援機構 理事 石脇俊司「家族信託全般：上手な使い方・お悩み・セカンドオピニオン」

3）著名人による特別講演、ミニセミナーも多数開催

無料相談コーナーの詳細はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/consultant/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes

メイン会場の特別講演6本、サブ会場セミナー12本を開催。

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎メインステージ

10:00-10:40 杉村太蔵 氏

「実はガチで「お金儲けのプロ」杉村太蔵がホンネで語る、人生100年時代の資産防衛戦略」



11:00-11:40 門田 泰人 氏

「物言う株主・アクティビストファンドの「中の人（最高投資責任者）」が語るアクティビスト投資の舞台裏と一般個人の投資チャンス」



13:00-13:40 杉原 杏璃 氏

「億り人・杉原杏璃、わたしのお金の守り方・増やし方」

14:00-14:40 吉田 恒 氏

「「2024年 歴史的円安」の真実～円安は終わったのか？人気のFXアナリストが明かす「2025年 ドル円相場」の展望」



15:00-15:40 さんきゅう倉田 氏

「元国税局芸人が教える、税務調査の現場と裏側」



16:00-16:40 鴨下 一郎 氏

「医療業界を知り尽くした「元衆議院議員×現役医師」だから語れる「スーパードクター」の世界と

接点のつくり方」

無料セミナー詳細はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/seminar/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/10_2_8f2244aeae1993e7dc77da85423c87ad.jpg ]

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お問い合わせ先

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025Feb/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025_button_prtimes

THE GOLD ONLINE フェス 運営事務局

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TEL：03-5411-6270

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp

HP：https://gentosha-go.com/