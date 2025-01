続報！2025年1月31日(金)より期間限定で渋谷モディにオープンするFlower Miffy POP UP SHOP初の限定ドリンクは、各色に合わせたフラワーミッフィーオリジナルスリーブが付属

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」は、2025年1月31日(金)から2月16日(日)までの期間限定でFlower Miffy POP UP SHOPを渋谷モディ (所在地:東京都渋谷区)にオープンいたします。本リリースでは、Flower Miffy POP UP SHOPに併設するフラワーミッフィー ジュースガーデンで提供するPOP UP SHOP限定のテイクアウト商品「フラワーミッフィー フラワーカラフルティー(全5種)」と「フラワーミッフィー ミッフィーマカロン3個セット(全2種)」の情報を公開いたします。

■Flower Miffy POP UP SHOP限定ドリンクとマカロンについて

Flower Miffy POP UP SHOP限定ドリンク「フラワーミッフィー フラワーカラフルティー」は、ローズをイメージしたピンク色のローズヒップティーや、ネモフィラの花弁の青色を思い起こすようなレモングラスとバタフライピーのブレンドティーなど、商品名にお花の名前がついた全5種のハーブティーです。ドリンクには各色に合わせたフラワーミッフィーオリジナルのスリーブが付属し、耐熱の透明カップで提供するので、フルーツのシロップで甘さをプラスしたお茶の風味だけでなくカラフルな見た目もお楽しみいただけます。

さらには、フラワーミッフィー ジュースガーデンで販売中のマカロンを3個セットにしてご用意いたします。「なかよし」のセットはいちご、バニラ、チョコの人気のフレーバーにミッフィーとボリスのお顔がデザインされたかわいらしい組み合わせです。「サプライズ」のセットはピスタチオ、オレンジ、ヨーグルトの新鮮で華やかなフレーバーがそろった特別なラインアップ。見た目も楽しめるスイーツは、贈り物にもおすすめです。

渋谷モディでの素敵なひとときをお過ごしいただくとともに、POP UP SHOP限定のドリンクとマカロンをぜひご賞味ください。

■開催概要

店舗名称:Flower Miffy POP UP SHOP

期 間 :2025年1月31日(金)~2月16日(日)

開催場所:渋谷モディ 1F カレンダリウム(東京都渋谷区神南1-21-3)

営業時間:11:00~20:00(最終入場19:30)

※施設の営業時間とは異なります。

※状況により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■入場方法について

Flower Miffy POP UP SHOPへ直接お越しください。

※混雑状況に応じて、入場規制や整理券配布を行う場合がございます。

※入場方法について変更があった際には、施設のSNSにてご案内いたします。

渋谷モディ公式サイト:https://www.0101.co.jp/721/

渋谷マルイ・モディ・アニメイベント公式X:https://x.com/marui_shibuya_a/

■「フラワーミッフィー フラワーカラフルティー」お買い上げ特典について※画像はイメージです

内 容 :「フラワーミッフィー オリジナルダイカットシール」をプレゼント

対 象 :対象ドリンクをお買い上げのお客さま

期 間 :2025年1月31日(金)~ なくなり次第終了

対象店舗:Flower Miffy POP UP SHOP

備 考 :お買い上げいただいたドリンクと同じカラーのシールを1枚お渡しいたします。

■Flower Miffy POP UP SHOPお買い上げ特典について※画像はイメージです(第二弾特典:白、第一弾特典:ピンク)

内 容 :「フラワーミッフィー オリジナルサテン巾着(全2種、第一弾と第二弾で各1種ずつ)」をプレゼント

対 象 :店内で5,500円(税込)以上お買い上げのお客さま

※テイクアウト商品も対象です

期 間 :第一弾デザイン(画像右)

2025年1月31日(金)~ なくなり次第終了

第二弾デザイン(画像左)

2025年2月4日(火)~ なくなり次第終了

対象店舗:Flower Miffy POP UP SHOP

備 考 :1会計につき1枚のお渡しです。

期間によりデザインが異なります。

■Flower Miffy POP UP SHOP限定ドリンクとマカロンについて※画像はイメージです

商品名:フラワーミッフィー フラワーカラフルティー(全5種)

ミモザ/レモングラスとカモミールなどのブレンドティーにレモンのすっきりとした甘さをプラス

チューリップ/ハイビスカスとローズヒップのブレンドティーに、いちごの新鮮な甘さをプラス

ガーベラ/癖が少なく飲みやすいルイボスティーに、マンゴーの甘酸っぱさをプラス

ネモフィラ/レモングラスとバタフライピーのブレンドティーに、ライチのほのかな甘さをプラス

ローズ/ローズヒップティーにピーチのやさしい甘さをプラス

価 格:各540円(税込)

備 考:テイクアウトのみの提供となります。

商品名:フラワーミッフィー マカロン3個セット なかよし/サプライズ

なかよし/いちご・バニラ・チョコ、サプライズ/ピスタチオ・オレンジ・ヨーグルト

価 格:各1,100円(税込)

備 考:テイクアウトのみの提供となります。冷凍された状態でのお渡しです。解凍してお召し上がりください。

発売日:2025年1月31日(金)

販売店舗:Flower Miffy POP UP SHOP

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も池袋・サンシャインシティアルパと、併設店として浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト:https://benelic.com/flowermiffy/

X(旧Twitter):https://x.com/FlowerMiffy

Instagram:https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー ネットショップ:https://www.benelic-flower.com/

