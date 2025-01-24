¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û2025Ç¯2·î¤Ë¡Ö³¤Ï·Ì¾Åì¸ý¹»¡×¿·µ¬³«¹»

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Òbiima

21À¤µª·¿Áí¹ç¥­¥Ã¥º¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë¡Öbiima sports¡Ê¥Óー¥Þ¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×(¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò biima¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼·ÃÉ§)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ë³¤Ï·Ì¾Åì¸ý¹»¤ò¿·µ¬³«¹»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï43¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï400¶µ¼¼°Ê¾å¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£³¤Ï·Ì¾Åì¸ý¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¦½êºßÃÏ


¢©261-0014


¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»ÔÃæ±û3-2


ZUCC FUTSALBASE ³¤Ï·Ì¾¡Ê²°Æâ¡Ë




¡¦¥³ー¥¹¾ðÊó


£±.Ç¯¾¯～Ç¯Ãæ¥¯¥é¥¹ ¡§Ëè½µÅÚÍËÆü 13:00~13:50


£².Ç¯Ä¹～¾®3¥¯¥é¥¹¡¡¡§Ëè½µÅÚÍËÆü 14:00~14:50








¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Òbiima


¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-32-10 Æî¿·½ÉSK¥Ó¥ë7³¬


¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ûhttps://biima.co.jp/sports/inquiry/


¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://biima.co.jp/sports/