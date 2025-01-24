『明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド』2025年度開催・参加申込受付開始のご案内

本州四国連絡高速道路株式会社

JB本四高速では、世界最大級の吊橋・明石海峡大橋の歴史と建設技術を紹介し、普段立ち入ることの出来ない管理路や海面上300mの塔頂へ、橋の建設に携わったツアーリーダーが中心となりご案内する塔頂体験ツアー「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」を2025年度も開催します。

今回は、4月～6月開催分のツアー参加申込を、2025年2月3日（月）10時00分より先着順で受付いたします。

※2025年3月開催分も現在予約受付中です。（開催時間にご注意ください）

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

『明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド』 開催概要

明石海峡大橋 （神戸側より）神戸側主塔（2P）からの風景 （神戸側を望む）1. ツアー開催日時

2025年4月～11月、2026年3月のうち明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド事務局が指定する日

※詳しい開催日は参加申込受付開始日に「JTB BÓKUN(https://widgets.bokun.io/online-sales/da9e8569-953a-467a-b5fc-467b302bccd6/product-list/64349?page=1)」をご確認ください。

各日とも1日2回 （午前の部 / 午後の部）開催します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/82_1_2565689a2dc4bf3f3ebbd40c2a771352.jpg ]

※2025年3月分と開催時間が異なっております。ご注意ください。

受付を済まされた方から順に、ヘルメットの装着などの準備を開始します。

2. 参加申込受付開始日

【2025年4・5・6月 開催分】

2025年2月3日（月）10時00分～受付開始

受付は、「JTB BÓKUN(https://widgets.bokun.io/online-sales/da9e8569-953a-467a-b5fc-467b302bccd6/product-list/64349?page=1)」による先着順での申込となります。

電話等での受付は実施しておりませんので予めご了承ください。

7月以降の申込受付は、下記のとおり予定しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/82_2_f69223fe2fef0c91d87cf8113ad5dd8c.jpg ]

申込受付開始日につきましては、変更になることがございます。申込受付ページ(https://widgets.bokun.io/online-sales/da9e8569-953a-467a-b5fc-467b302bccd6/product-list/64349?page=1)をご確認ください。

3. ツアーコース等について

（1）集合 ・ 解散場所

橋の科学館 （神戸市垂水区東舞子町4-114）

【アクセス】 JR舞子駅 ・ 山陽電鉄舞子公園駅 ・ 高速舞子バス停より徒歩5分

橋の科学館 アクセスマップ

（2）ご案内コース ・ 所要時間

ご案内コース

１.橋の科学館（集合・受付） ～ ツアー説明後橋の科学館見学 ～ 舞子海上プロムナード経由 ～

２.明石海峡大橋管理路 ～ ３.明石海峡大橋主塔（2P） ～ 明石海峡大橋管理路 ～ 舞子海上プロム

ナード経 由～橋の科学館（解散）

ご案内コース概略図

受付～解散までの所要時間

約2時間50分

4. 『明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド』 参加料金[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/82_3_6eddde2b9fe547741b6b442a6933ffd4.jpg ]

※集合場所までの交通費は別途必要です。

※予約申込時にクレジットカードにて事前決済いただきます。

※中学生は、大人の同伴が必要です。

年齢確認ができる身分証明書等をご提示いただく場合がございます。

※小学生以下は、ご参加いただけません。

【申込受付ページ】

お申し込みはこちらから :https://widgets.bokun.io/online-sales/da9e8569-953a-467a-b5fc-467b302bccd6/product-list/64349?page=1JTB BÓKUNよりお申込みいただきます。（会員登録不要）

【留意事項】

お申込前に必ず、『明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド』ホームページにて、注意事項等(https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/condition.html)を

ご確認ください。

明石海峡大橋ブリッジワールドHP :https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/5. 参加条件

１.中学生以上の方（中学生は、大人の同伴者が必要です）

２.補助具なしで、自ら2km以上の歩行ができ、階段の昇降ができる方

３.高所及び閉所恐怖症ではない方

４.飲酒されていない方

※必要と認めたときは、アルコールテストをする場合があります。

テストの結果、飲酒と判断された場合にはご参加いただけません。

※その他、安全確保等のための注意事項を守っていただきます。

6. 募集人員

各回 ： 48名（最少催行人員： 12名）

※開催日の7日前までに最少催行人員に満たない場合は、ツアーを中止させていただきます。

（ツアー中止の場合は、参加者の代表者へ事前に予約システムからご連絡差し上げます。）

7. キャンセル料[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/82_4_b86efa4db7cbb2d4a9cccded972bb72c.jpg ]8. その他

大雨・強風・雷などの気象の影響やその他やむを得ない事情により、実施が困難と判断した場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【公式】明石海峡大橋ブリッジワールドInstagram（akashi_bridgeworld）

にて、明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド、橋の科学館の情報を日々発信中！

Instagramはこちら :https://www.instagram.com/akashi_bridgeworld