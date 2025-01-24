【NHKカルチャー】＜参加無料＞お笑いタレント・小原正子さん（クワバタオハラ）と一緒に、子どものお口の健康と口腔ケアの最新情報を学ぶ実践セミナー
株式会社エヌエイチケイ文化センター
小原正子 お笑いタレント（クワバタオハラ）
天野敦雄 大阪大学名誉教授/特任教授(歯学研究科)
お申し込みはこちら（梅田会場受講） :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkgHdB-zWsDgxWHSPonxGUUzYpfMM31ueWA0A93YFcAvx2lQ/viewform
お申し込みはこちら（オンライン受講） :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND0CYRdLRKVfjq9oY_-QS7b4w8l9ojxT148kMZBjY9s9lQA/viewform
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お申し込みはこちら（オンライン受講） :
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小原正子 お笑いタレント（クワバタオハラ）
天野敦雄 大阪大学名誉教授/特任教授(歯学研究科)
お申し込みはこちら（梅田会場受講） :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkgHdB-zWsDgxWHSPonxGUUzYpfMM31ueWA0A93YFcAvx2lQ/viewform
お申し込みはこちら（オンライン受講） :
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2025年2月8日（土）午前10：15～11：45
会場・大阪梅田ツインタワーズ・ノース26階会議室（大阪市北区角田町8番1号 阪急・阪神「大阪梅田駅」、JR「大阪駅」、大阪メトロ「梅田駅」より徒歩約5分）にお越しいただいてのご受講のほか、全国どこからでもご参加いただけるオンライン配信もあります。
<申し込み>お申込みフォームから必要事項を記入ください
<問合せ>NHK文化センター 03-3475-1151（平日10～17時）
講座の詳細はこちら（https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1310001.html）
子どもから大人まで、お口の健康は重要です。
第一部では、口腔ケアの第一人者・天野敦雄さん（大阪大学名誉教授/特任教授(歯学研究科)）の講演。
第二部では、ゲストに小原正子さん（クワバタオハラ）さんが加わり、子どもの時に気をつけたいお口の健康と母親自身が知っておくべき口腔ケアと歯周病の最新情報について伺います。
今日からできるお口の健康法を楽しく学ぶ90分。会場でもオンラインでも無料のスペシャルセミナー。お申込みフォームからお申し込みください。
噛むことからはじめるお口の健康セミナー～ママとして、女性として～
講師：天野敦雄 大阪大学名誉教授/特任教授(歯学研究科)
ゲスト：小原正子 お笑いタレント（クワバタオハラ）
開催日時：2025年2月8日（土）10:15～11:45
受講料：会場受講・オンライン受講ともに無料
主催：NHK文化センター法人事業部
詳細：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1310001.html
お申し込みはこちら（梅田会場受講） :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkgHdB-zWsDgxWHSPonxGUUzYpfMM31ueWA0A93YFcAvx2lQ/viewform
お申し込みはこちら（オンライン受講） :
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