公益財団法人太平洋人材交流センター

　公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）（所在：大阪市／会長：大坪 清）は、第32回ワン・ワールド・フェスティバルにセミナー出展いたします。


　ゲストに(株)浜田の企画管理部経営企画課長篠崎様、O&M技術開発部技術開発課木村様をお迎えし、単独無寄港ヨット世界一周とそれを支えた企業の魅力、多様なキャリアパスなどについてお話いただきます。



【ワン・ワールド・フェスティバルとは】


1993年から毎年開催されている西日本最大の国際協力・交流お祭りのこと。市民に広く国際協力の大切さを認識してもらい、活動に参加する機会を提供しようと、関西を中心に国際協力・交流に関わるNPO/NGO、政府機関、国際機関、教育機関、自治体、企業などが協力して開催しているもの。


（*ワン・ワールド・フェスティバルウェブサイト抜粋　


　　ONE WORLD FESTIVAL | ワン・ワールド・フェスティバル | ワンフェス(https://onefes.net/)）




「単独無寄港ヨット世界一周で世界に伝えたかったこと
～環境ソリューション企業、(株)浜田の挑戦～」

【日 時】 2025年2月9日(日)


【場 所】 梅田スカイビルタワーウエスト22階　会議室B


【対象者】 どなたでもご参加いただけます


【定 員】 60名程度


【参加費】 無料


【プログラムの流れ（予定）】　　


13:45-挨拶・会社概要・登壇者紹介


　　　　　 13:50-トークセッション（35分）


　　　　　 14:25-質疑応答（10分）


　　　　　 14:35-ラップアップ


　　　　　 14:45-終了


【言 語】 日本語


【お問い合わせ・お申込み】


メール： sdgs-university@prex-hrd.or.jp


申し込みフォーム：https://forms.office.com/r/9dhTSsZMep(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uw7pXm2C_0Kug107XhOLDAqR_GfW-k5DqaCl9q2k7pJUMks2NFgwRVVGVEZJNUtYT0VROVlFTDhJQS4u&route=shorturl)


【締め切り】 2025年2月5日（水）




＜本件に関するお問い合せ・取材申し込み先＞


公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）狭間、荒木、児島 　


TEL 090-1426-9033　