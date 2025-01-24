2/9開催 第32回ワン・ワールド・フェスティバル セミナー出展のお知らせ
公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）（所在：大阪市／会長：大坪 清）は、第32回ワン・ワールド・フェスティバルにセミナー出展いたします。
ゲストに(株)浜田の企画管理部経営企画課長篠崎様、O&M技術開発部技術開発課木村様をお迎えし、単独無寄港ヨット世界一周とそれを支えた企業の魅力、多様なキャリアパスなどについてお話いただきます。
【ワン・ワールド・フェスティバルとは】
1993年から毎年開催されている西日本最大の国際協力・交流お祭りのこと。市民に広く国際協力の大切さを認識してもらい、活動に参加する機会を提供しようと、関西を中心に国際協力・交流に関わるNPO/NGO、政府機関、国際機関、教育機関、自治体、企業などが協力して開催しているもの。
（*ワン・ワールド・フェスティバルウェブサイト抜粋
ONE WORLD FESTIVAL | ワン・ワールド・フェスティバル | ワンフェス(https://onefes.net/)）
「単独無寄港ヨット世界一周で世界に伝えたかったこと
～環境ソリューション企業、(株)浜田の挑戦～」
【日 時】 2025年2月9日(日)
【場 所】 梅田スカイビルタワーウエスト22階 会議室B
【対象者】 どなたでもご参加いただけます
【定 員】 60名程度
【参加費】 無料
【プログラムの流れ（予定）】
13:45-挨拶・会社概要・登壇者紹介
13:50-トークセッション（35分）
14:25-質疑応答（10分）
14:35-ラップアップ
14:45-終了
【言 語】 日本語
【お問い合わせ・お申込み】
メール： sdgs-university@prex-hrd.or.jp
申し込みフォーム：https://forms.office.com/r/9dhTSsZMep(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uw7pXm2C_0Kug107XhOLDAqR_GfW-k5DqaCl9q2k7pJUMks2NFgwRVVGVEZJNUtYT0VROVlFTDhJQS4u&route=shorturl)
【締め切り】 2025年2月5日（水）
＜本件に関するお問い合せ・取材申し込み先＞
公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）狭間、荒木、児島
TEL 090-1426-9033