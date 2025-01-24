FMヨコハマ開局40周年記念！人気番組がFM局を巡る特別企画「神奈川FMサーキット」がスタート！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ(84.7MHz)では、開局40周年を記念して、さまざまな番組が神奈川県内のFMラジオ局とコラボレーションする特別企画「神奈川FMサーキット」を始動いたします。

その第一弾として、2025年1月28日(火) 12:00～15:00に、茅ヶ崎FMの人気番組「エボラジLUNCH STATION」とFMヨコハマの「Kiss & Ride」がコラボレーションした公開生放送「FMヨコハマ 40th Anniversary SPECIAL 神奈川FMサーキット～Kiss & Ride meets エボラジ LUNCH STATION～」を実施します。今回は特別に、素敵なカフェが併設されている茅ヶ崎FMスタジオ（住所：茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-14）から放送。FMヨコハマからは、「Kiss & Ride」DJの小林大河、高橋茉奈。茅ヶ崎FMからは「エボラジLUNCH STATION」の石本沙織が登場。さらに、令和応援団 龍口健太郎がリポーターとして会場の熱気を伝えます。ランチタイムのお供に、ぜひ現地で、ラジオで、この特別な放送をお楽しみください！

【番組概要】

番組名：FMヨコハマ 40th Anniversary SPECIAL 神奈川FMサーキット

～Kiss & Ride meets エボラジ LUNCH STATION～

放送日時：2025年1月28日(火) 12:00～15:00

DJ：小林大河／高橋茉奈／石本沙織

リポーター：令和応援団 龍口健太郎

会場：茅ヶ崎FMスタジオ(住所：茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-4)(https://maps.app.goo.gl/iB1535cJ8hctXwNK6)

番組サイト：https://www.fmyokohama.co.jp/program/kanagawafmcircuit_kiss_ride

メールアドレス：kr@fnyokohama.jp

左上：小林大河／右上：高橋茉奈／左下：石本沙織／右下：令和応援団 龍口健太郎

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系ＦＭ局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



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