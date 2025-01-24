【日本選手権室内】エントリー選手をチェック（トラック編）！～パリ五輪日本代表の高山峻野、日本記録保持者の福部真子、U20世界選手権入賞の西岡尚輝など世界に挑戦する選手が参戦！～

公益財団法人日本陸上競技連盟アフロスポーツ／フォート・キシモト

2月1～2日（土～日）、大阪城ホールで「第108回日本陸上競技選手権大会・室内競技」が開催されます。

確定版となったエントリーリストを元に、トラック種目の注目選手をピックアップ！



2020年からシニア種目が「日本選手権・室内競技（以下、日本選手権室内）」の扱いになったことで、世界陸連（以下、WA）が展開するワールドランキング制での大会カテゴリがランクアップし、より効果的にポイントを獲得できる競技会となったこの大会。





9月に東京で開催される「東京2025世界陸上」に向けて、屋外シーズン直前の今！今年最初の ”日本選手権者” を決める熱い戦いがいよいよ開幕。

・2月16日（日）第108回日本陸上競技選手権大会・20km競歩

※パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会

※クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

・2月22日（土）第108回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走

※タラハシ―2026世界クロスカントリー選手権大会日本代表選手選考会

・4月12日（土）第109回日本陸上競技選手権大会・10000m

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月4日（金）～6日（日）第109回日本陸上競技選手権大会

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・混成競技

※東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選考競技会

・7月12日（土）～13日（日）第109回日本陸上競技選手権大会・リレー競技

当日はライブ配信も予定しておりますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。

>>エントリーリストはこちら

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1833-4.pdf

主なエントリー選手（男子）

■日本選手権男子60m

宇野勝翔（オリコ）

第108回日本陸上競技選手権大会 男子200m 5位

フォート・キシモト

西岡尚輝（東海大仰星高校）

第40回U20日本陸上競技選手権大会 男子100m優勝

リマ2024U20世界陸上競技選手権大会 男子100m 5位／男子4×100mリレー日本代表 ※DQ

第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 男子100m優勝

2024日本室内陸上競技大阪大会 U20男子60m 優勝

フォート・キシモト

■日本選手権男子60mH

高山峻野（ゼンリン）

第108回日本陸上競技選手権大会 男子110mハードル 2位

パリ2024オリンピック 男子110mハードル 日本代表

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 男子60mハードル 8位

アフロスポーツ

■U20男子60mH

古賀ジェレミー（東京高）★ダイヤモンドアスリート Nextage

第40回U20日本陸上競技選手権大会 U20男子110mハードル 7位

2024日本室内陸上競技大阪大会 U18男子60mハードル 4位

陸上競技マガジン

主なエントリー選手（女子）

■日本選手権女子60m

山形愛羽（福岡大学）

2024日本室内陸上競技大阪大会 U20女子60m 優勝

アフロスポーツ

鶴田玲美（南九州ファミリーマート）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子200m 2位

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子60m 優勝

フォート・キシモト

君嶋愛梨沙（土木管理総合）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子100m 優勝／女子200m 優勝

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子60m 3位

フォート・キシモト

■日本選手権女子60mH

福部真子（日本建設工業）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子100mハードル 優勝

パリ2024オリンピック 女子100mハードル 日本代表

フォート・キシモト

大松由季（CDL）

第108回日本陸上競技選手権大会 女子100mハードル 4位

第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 女子100mハードル 2位

フォート・キシモト

前回大会アーカイブ映像

【ダイジェスト】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o2EzsxF0RFs ]

（https://youtu.be/o2EzsxF0RFs(https://youtu.be/o2EzsxF0RFs)）



【ライブ配信：1日目】

メインチャンネル

トラック競技全種目・表彰

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Cw_6Ehkew ]

（https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew(https://youtu.be/Y3Cw_6Ehkew)）



フィールドチャンネル

フィールド競技全種目

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iTcUI9xNMY4 ]

（https://youtu.be/iTcUI9xNMY4(https://youtu.be/iTcUI9xNMY4)）



【ライブ配信：2日目】

メインチャンネル

トラック競技・表彰、U20女子走幅跳、日本選手権女子走幅跳、日本選手権男子走高跳

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nXNoeD3ukiY ]

（https://youtu.be/nXNoeD3ukiY(https://youtu.be/nXNoeD3ukiY)）



フィールドチャンネル

日本選手権女子走高跳、U20男子棒高跳、U20男子走幅跳、日本選手権男子走幅跳、日本選手権男子棒高跳、U20男子三段跳、日本選手権男子三段跳

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Cns4E1dM3cw ]

（https://youtu.be/Cns4E1dM3cw(https://youtu.be/Cns4E1dM3cw)）

【ダイヤモンドアスリート】特設サイト

>>https://www.jaaf.or.jp/diamond/(https://www.jaaf.or.jp/diamond/)