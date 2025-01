春の訪れを告げる、オリビア・バートン（OLIVIA BURTON）の新作コレクション

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、イギリス・ロンドン発のファッションウォッチブランド「オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)」の日本総輸入代理店として、春の陽光に包まれる季節にぴったりの新作ウォッチとアクセサリーコレクションを発売いたします。柔らかなデザインと洗練されたディテールが、日常にさりげない特別感をもたらし、心ときめく瞬間を演出します。

WATCH COLLECTION

Signature - Abstract florals

シグネチャー- アブストラクトフローラル

柔らかな陽光に包まれる春の季節にふさわしい、オリビア・バートンの人気コレクション「アブストラクトフローラル」から、新作ウォッチが登場しました。優しいパステルカラーの文字盤には、手描きのアネモネの花々が繊細に重なり合い、淡いぼかし加工とスクリーン印刷で大理石のような優美なニュアンスを演出。さらに、きらめくメタリックエッチングが、春の柔らかな光を思わせる仕上がりとなっています。まるで花が咲き誇る春の庭園を身につけるような、エレガントでフェミニンなデザインです。

24000225 / \19,800 (in tax)24000224 / \24,200 (in tax)

ケース径: 30mm / 厚さ: 8.1mm / ケース素材: ステンレススチール/ ストラップ素材: カーフレザー、ステンレススチール / 風防: ミネラルガラス/ ムーブメント: 日本製クォーツ/ 防水: 3気圧

Signature - Lucky bee

シグネチャー- ラッキービー

春の訪れとともに、新しい始まりに幸運をもたらす「ラッキービーコレクション」。グリッターが美しく輝く文字盤には、オリビア・バートンの象徴的な蜂モチーフが繊細なエッチングで表現され、上品な華やかさをプラスしています。

24000229 / \28,600 (in tax)24000230 / \28,600 (in tax)24000231 / \26,400 (in tax)

ケース径: 23mm / 厚さ: 8.0mm / ケース素材: ステンレススチール/ ストラップ素材: ステンレススチール、カーフレザー / 風防: ミネラルガラス/ ムーブメント: 日本製クォーツ/ 防水: 3気圧

ACCESSORIES COLLECTION



Classic - Locked Heart

クラシック- ロックハート

このモダンなラブトークンコレクションは、古き良き時代のロマンチックなムードと現代的なエレガンスを融合させた特別なデザインです。アンティークのヴィクトリア朝ジュエリーやロケットペンダントからインスピレーションを受け、オーバーサイズのシルエット、クリスタルをあしらった鍵穴の繊細なエングレービング、存在感のあるチェーンなど、愛を象徴するディテールが散りばめられています。心を伝えるロケットスタイルのペンダントは、このバレンタインにぴったりのギフトです。

24100263 / \15,400 (in tax)

また、ペンダントだけでなく、特別な日のコーディネートをさらに華やかに彩るジュエリーも揃っています。ハートリンクが連なり、中央にクリスタル付きのパドロック(錠前)があしらわれたブレスレットは、大切な人への「心を預ける」気持ちを表現します。

24100265 / \15,400 (in tax)

さらに、コレクションの他のアイテムとして、ハギーフープピアスも登場。シルバー、ゴールド、ローズゴールドの3色展開で、それぞれ繊細なハートチャームと中央に輝くクリスタルがセットされ、特別な瞬間を一層ロマンティックに演出します。

24100267 / \11,000 (in tax)

素材: ステンレススチール、クリスタル

ネックレスチェーン: 全長450mm (内アジャスター:50mm)

ブレスレットチェーン: 全長160mm-180mm

Signature - Ever Stacked Honeycomb

シグネチャー- エバースタックトハニカム

象徴的なハニカムモチーフが繊細なドロップイヤリングとして新登場。六角形のスタッドと繰り返されるドロップデザインが幾何学的な美しさを演出。シルバーとゴールドの2色展開で、日常に優雅な輝きをプラスします。

24100292 / \9,900 (in tax)24100293 / \11,000 (in tax)

素材: ステンレススチール

Trend - Ever Stacked

トレンド- エバースタックト

シルバー、ゴールド、ローズゴールドの3色展開のクローフープイヤリング。中央のバンドにきらめくパヴェクリスタルを施し、春の陽光を閉じ込めたような輝きです。3重のフープデザインがクラシックでありながらモダンなスタイルを演出します。バレンタインギフトにも最適です。

24100294 / \12,100 (in tax)24100295 / \15,400 (in tax)24100296 / \15,400 (in tax)

新作ウォッチとアクセサリーコレクションは、2025年1月25日(土)より、オリビア・バートン取扱店とオリビア・バートン日本公式オンラインストアにて発売を開始いたします。

春の訪れとともに、オリビア・バートンの新作コレクションで心ときめく瞬間をお楽しみください。

オリビアバートン日本公式オンラインストア

https://www.oliviaburton.jp/



▼商品に関するお客様お問い合わせ先

H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス3F

045-620-7525