SNEAKER LAB「お気に入りのニューバランスを綺麗にしよう！」2/8(土)・2/9(日) ニューバランス渋谷スクランブルスクエアにて“スペシャルシューケアイベント”を開催

株式会社ビーズインターナショナル

XLARGE、X-girl、MILKFED.などのストリートブランドを手掛ける株式会社ビーズインターナショナル

(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開するシューケアブランド『SNEAKER LAB(スニーカーラボ)』が、2 月 8 日(土)と 9 日(日)の2日間 ニューバランス渋谷スクランブルスクエアにて “スペシャルシューケアイベント“を開催いたします。

お気に入りのシューズを大事に長く履くために、

知識が豊富な SNEAKER LAB のシューケアスペシャリストがレクチャーしながら、

お客様自身でシューズのケアを行う体験イベントとなります。

SNEAKER LAB の製品は、100%天然由来の成分を原料としており、

お手入れ方法も簡単なのでどなたもお気軽に参加していただけるイベントになっております。

また、ワークショップ後もシューズの基礎知識から長もちするコツや保管方法など、

ご自身でケアを続けられるワンポイントアドバイスなどをご紹介いたします。

ぜひこの機会にシューケアの知識を学んでみてはいかがでしょうか?

皆様のご参加お待ちしております。

「スペシャルシューケアイベント」

【開催日】

2025 年 2 月 8 日(土)/2 月 9 日(日)

【開催場所】

ニューバランス渋谷スクランブルスクエア

渋谷区渋谷 2 丁目 24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 4 階

TEL:03-6419-7455

アクセスはこちら(https://company.newbalance.jp/store/official-store/shibuyascramble)

【ご予約時間】

10:30-、12:00-、14:00-、17:00- の全4回

*各回 60 分程度、1 枠 3 名様までとなります。

【ご予約開始日/可能期限】

1 月 24 日(金) 10:00 より予約開始いたします。

各予約時間の 24 時間前までお申し込み可能です。

例) 2/8(土)12:00、予約を希望の場合、2/7(金)11:59 までお申し込み能です。

【参加方法】

・予約ページより事前のご予約をお願いいたします。

予約ページはこちら(https://coubic.com/nbstore/1114863/express)

・参加日当日、ご予約時間にニューバランス渋谷スクランブルスクエアへご来店いただき、

myNB 会員証(スマホ画面)をご提示ください。

【参加費用】

無料

【ご注意点】

・今回のイベントは「ニューバランスシューズ」に限らせていただきます。

・お持ち込み/着用シューズは問いません。

・足数制限はございません。

・各回開始 24 時間前までのご予約/キャンセルが可能となります。以降のキャンセルの方は、

直接 ニューバランス渋谷スクランブルスクエア店舗までお電話ください。

・シューズの素材や状態によって、汚れが落ちにくい場合がございます。予めご了承ください。

・色の濃淡や着用時の使用感の違いが見られる場合がございます。予めご了承ください。

・イベントの様子を撮影した画像を、後日掲載する場合がございますので予めご了承ください。

詳細は規約をご確認ください。

・お問い合わせボタンからご予約やキャンセルの受付、またご返信はできかねます。

・ご予約いただいた時点で、本ご注意に同意したものとみなします。

【満席の場合】

ご希望の日時が満室の場合は、キャンヤル待ちが可能となります。空席が出た場合、

ご希望日時のキャンヤル待ちをしている方全員へメールを配信いたします。

メール受信後、お手数ですがお客様側にてご予約の手続きをお願いいたします。

空席メール受信で、ご予約が自動完了されませんので予めご了承ください。

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使った

プレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、

分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。

化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。

また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、

アジア、アフリカなどの主要 50 ヶ国以上で展開をしています。Instagramはこちら(https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja)

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LAB は教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体である Gold Youth

Development Agency と協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成する

プロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山 1-1-2 東山ビル 7F

ホームページはこちら(https://bs-intl.jp/)

公式オンラインストア califはこちら(https://calif.cc/)

設立年:1990 年 12 月

従業員数:360 名(2024 年 6 月時点)

資本金:4,500 万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC 事業