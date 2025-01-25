´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡ª¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍBOMU·ò¹¯ºâÃÄ¼çºÅ¡Ö¸Å»Ô²Â±û¹Ö±é²ñ¡õLIVE¡×¡£2025Ç¯2·î2Æü(Æü)¡£ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
²ñ¾ì¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖLIVE HOUSE LUSH¡×¤Ë¤Æ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£´ÑÍ÷Êç½¸Ãæ¡ª
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍBOMU·ò¹¯ºâÃÄ¤Ï¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È³è¤³è¤¤È¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ö±é²ñ¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÎÊÝ»ýÁý¿Ê¤ËÌòÎ©¤ÄÍ±×¤Ê¾ðÊó¤äÃÎ¼±¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ºÇ½é¤Î¹Ö±é²ñ¤ÏÍ´ÑµÒ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¼ñ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÏWEB»²²Ã¤â²ÄÇ½¡£²ñ¾ì»²²Ã¡¢WEB»²²Ã¡¢¤É¤Á¤é¤âÌµÎÁ¤Ç´ÑÍ÷¡¢»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹
¹Ö»Õ¤Ï¸Å»Ô²Â±û»á¡£²áµî¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂç²Ð½ý¤«¤é´ñÀ×Åª¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀäË¾¤·¼«»à¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤ÎÂÎ¤¬Æ°¤«¤ºÃÇÇ°¡£¤½¤Î¸å33²ó¤ËµÚ¤ÖÈéÉæ°Ü¿¢¤ä¼ê¤ä´é¤ÎºÆ·ú¼ê½Ñ½Å¤Í¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤«¤éÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Å¤¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤Î´«¤á¤â¤¢¤êËÜ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¸Å»Ô²Â±û»á¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¹Ö±é²ñ¡§¹¬±¿ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤±¤ì¤Ð¿´¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤¤
¹Ö»Õ¡§¸Å»Ô²Â±û¡ãÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ê²Î¤¦¹Ö±é²È¡ä
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»þ´Ö¡§14:00 - 16:00¡Ê³«¾ì13:30¡Ë
¾ì½ê¡§LIVE HOUSE LUSH
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô±ÉÄ®1-8-13¡¡Æú¿§¥Ó¥ë£²F
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://bomu.or.jp/lecture-schedule/20250202/
¢¨²ñ¾ì»²²Ã¡¢WEB»²²Ã¤É¤Á¤é¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹
¢¨¹Ö±é²ñ¤Î¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ï¡¢JR¾ÆÄÅ±ØÆî¸ý¤Î¾¦Å¹³¹¤Î³ÆÅ¹ÊÞÂ¾¡¢¤¯¤í¤·¤ª²¹Àô¡¢¥ïー¥¯¤¹¤Ð¤ë¡¢¤¦¤ÊïÄ¡¢LIVE HOUSE LUSH¼þÊÕ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍBOMU·ò¹¯ºâÃÄ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍBOMU·ò¹¯ºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Å¤¯¤ê¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bomu.or.jp/