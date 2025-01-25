¥ß¥2025Ç¯½é¤Î¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ö¥ß¥¤À¤±´óÀÊin¿·½ÉËö×¢Äâ¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
2025Ç¯3·î14Æü(¶â)¤ËÅìµþ¡¦¿·½ÉËö×¢Äâ¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥¤Ë¤è¤ë¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥ß¥¤À¤±´óÀÊin¿·½ÉËö×¢Äâ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¥ß¥¤À¤±¡£Èà¤é¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë60Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¾Ð¤¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¥ß¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤â²ñ¾ì¤Ï¿·½ÉËö×¢Äâ¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ¡ºÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°Ø»ÒÀÊ¤È¡¢Îò»Ë¤¢¤ë´óÀÊ¾®²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»·ÉßÀÊ¤Î2¼ïÎà¤ÎºÂÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯1·î26Æü(Æü)11:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¥ß¥Ì¡ºÍ¤ÎËë³«¤±¤òÀ§Èó·à¾ì¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
ÚåÀ¸
¿·½ÉËö×¢Äâ¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª
Ê·°Ïµ¤È´·²¡ª¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡ª
°¡À¸
º£Ç¯¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªËÍ¤é¤À¤±¤Î´óÀÊ¡ª
¥ß¥¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª
¡Ö¥ß¥¤À¤±´óÀÊin¿·½ÉËö×¢Äâ¡×³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯3·î14Æü(¶â)¡¡³«¾ì21:00¡¡³«±é21:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¿·½ÉËö×¢Äâ¡¡(¿·½É¶è¿·½É3₋6₋12)
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥ß¥¡¡
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
Á°Çä3,000±ß¡¡ÅöÆü3,500±ß¡¡
¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡§https://yoshimoto.funity.jp/r/mikidakeyose-250314/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Àè¹Ô¼õÉÕ¡§1·î26Æü(Æü)11:00¡¡～¡¡1·î29Æü(¿å)11:00
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2·î3Æü(·î)10:00
¢¨Àè¹Ô¡¦°ìÈÌ¤È¤â¤ËFANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û¡¡
FANY¥Á¥±¥Ã¥ÈÌä¹ç¤»¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL:0570-550-100(10:00~19:00/Ç¯ÃæÌµµÙ)