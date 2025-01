360ChannelのWEBmetaverse、30万円から利用可能なイベントパッケージプランの提供を開始！バーチャルイベント開催をもっと手軽に！

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、自社の独自メタバースシステム”WEBmetaverse”にて、30万円から利用可能なイベントパッケージプランの提供を開始いたしました。多様なイベントニーズに合わせたパッケージプランをご用意しており、最短申込の翌日からイベント開催が可能です。

■イベントパッケージプラン

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3Q8HFcaVmRs ]

メタバース空間でのイベントをより手軽に開催いただけるよう、最短1日でイベントを実現できる「イベントパッケージプラン」の提供を開始いたしました。イベント開催に必要な機能はベースプランに組み込まれており、多彩なテンプレート空間からデザインを選ぶだけで、すぐにイベントを開始できます。イベント配信は、オンライン会議ツールのような管理画面を使った簡単な操作で配信を完結できるため、複雑な配信機材や専門スタッフの手配は不要で、少人数の運営体制でもスムーズにイベントを実施できます。さらに、目的に合わせてオプション機能を柔軟に組み合わせることで、多様なニーズに対応可能です。

<イベントパッケージプラン詳細>

メタバース空間ならではの魅力を活かし、リアルタイム性の高いライブ配信や双方向のコミュニケーションが可能なイベントを手軽に開催いただけます。

ぜひお気軽にお問い合わせいただき、次回のイベント運営にご活用ください。

■360Channel全社総会「キックオフ&アワード」の模様

本イベントパッケージを活用して開催された 360Channel社の全社総会「キックオフ&アワード」 についてご紹介します。

全社総会では、経営層から方針やメッセージの共有、活躍したプロジェクトへの表彰が行われました。今回は、「キックオフ」と「360Channnel AWARDS(以下:アワード)」、そして「クイズ大会」の3部から構成され、パッケージプランを活用したテンプレート空間を利用して実施されました。また、「キックオフ&アワード」に先立つ形でメタバース上で「謎解きイベント」を開催しました。

1.キックオフパート拍手をする従業員

第一部のキックオフパートでは、代表取締役社長や各部署の部長、マネージャーがスピーチを行い、前期の振り返りや今期の目標を共有しました。これにより、全社員が同じビジョンを共有する機会となりました。

また、メタバースならではの特徴として、ボイスチャットやテキストチャット機能に加え、拍手やスタンプといったリアクション機能が充実しており、参加者はただ映像を見るだけでなく、能動的にイベントに関わることができました。この双方向性とインタラクティブな仕組みにより、参加者の当事者意識が高まり、会場全体に一体感が生まれました。

2.アワードパートアワード発表中の様子

続く第二部のアワードパートでは、部門別に活躍したプロジェクトの表彰を行いました。

受賞者は自らアバターを操作してステージに上がり、ボイスチャット機能を使って感謝や意気込みをコメントしました。その様子は、まるで本物の授賞式のような盛り上がりを見せ、観覧者もリアルタイムでコメントやスタンプ、拍手のリアクションを送り、会場全体が祝福ムードに包まれました。

3.クイズ大会パートクイズ解答エリア正解発表演出

エンタメコンテンツとして「360Channel クイズ大会」を開催しました。ユーザー参加型のクイズ大会を開催することで、リアルタイムの没入体験を通じて、組織の一体感が強化され、モチベーションも向上しました。

ークイズの遊び方

問題を出題後、メタバース会場内に設置されたA・B・Cの3つの選択肢の中から、正解だと思う解答エリアに自身のアバターを移動させます。クイズはユーザーが操作する画面上に「問題」、「選択肢」、「何問正解中か」などが表示されており、正解発表の演出も効果音とともに表示さるため、直感的にもわかりやすいUIや演出となっています。

また、クローズドな社内イベントでは、セキュリティの観点から、メタバース空間にアクセスする際にはユーザ認証を行っているため、クイズ終了後に管理画面から「集計ボタン」を押すだけで、正解者数の分布や正解者のリストなどを即時に集計することが可能です。

ー管理画面で簡単にクイズを出題

クイズゲームの管理画面イメージ

クイズゲームの機能は管理画面を活用することで、以下のプロセスを一元的に管理できます。

・問題の登録・編集

・出題と正答発表

・正解者数の分布やリストの集計

複雑な管理・操作は不要でスムーズな運営が可能となり、イベントの盛り上がりを一層引き立てることができます。

<謎解きイベント>

全社総会「キックオフ&アワード」開始前にメタバース空間を公開し、従業員たちは謎解きイベントを楽しみました。参加者は空間内に散りばめられたヒントを探索し、謎を解き明かすことでキックオフ&アワード会場への入場に必要な「キーワード」を手に入れる仕掛けを導入しました。

ー実際に空間に設置された「謎」パネル

「謎」が書かれたパネルの前で、テキストチャットやボイスチャットで協力しながら謎解きにチャレンジする様子

ー空間に散りばめられたキーワードの一例。

空に浮かぶキーワードと3Dオブジェクトにかくされたキーワード

ー最後の解答入力画面。「キックオフ&アワード会場」入口で正解を入力すると会場に入ることができる。

誰でも安心して楽しめるよう、謎解きを進めながら自然にメタバース上での操作を習得できる設計を採用しました。さらに、ボイスチャットやテキストチャット、ダイレクトメッセージ機能を活用し、従業員同士が協力し合う仕組みを導入。これにより、一方的な配信型イベントにはない一体感を生み出しました。この体験型コンテンツは、楽しみながらメタバースに没入できるだけでなく、参加者間の交流やコミュニケーションを活性化させ、イベント全体を大いに盛り上げる効果をもたらしました。

<パッケージプランを活用し、簡単にイベントを開催>配信管理者(左手前)、発表者(中央)、司会(右奥)

イベントパッケージを活用し、管理画面操作だけで全社総会を行いました。使用した機材は配信用PCと管理画面操作用PC、外部接続マイクの3つのみで、複雑な配信機材の準備や専門スタッフを導入せず、少人数の運営でイベント配信を実現しました。

■全社総会で利用した機能等の紹介

1. 超低遅延配信

管理画面から簡単にライブ配信を開始でき、複雑な機材や専門的なセットアップは不要です。さらに、超低遅延ライブ配信を採用することで、平均0.1秒以下で配信が可能です。これにより、リアルタイム性が求められるイベントでも、スムーズな進行が可能です。視聴者とのインタラクションが重要な場面や、迅速なレスポンスが必要な場面で特に効果を発揮します。

2. 画面共有機能

画面共有機能を使えば、現在開いているウィンドウやアプリケーション、ブラウザタブ、あるいはデスクトップ全体をメタバース空間のスクリーンにリアルタイムで映し出すことができます。

異なる画面間を管理画面でスムーズに切り替えることができるため、プレゼンテーションの流れを途切れることなく進行可能です。

また、「画面共有」と「カメラ」機能を切り替えることもでき、司会者や発表者を映し出し、リアルな臨場感を演出できます。

※「カメラ」機能をご利用の際は、カメラ機能付きPCまたは外付けカメラをご用意ください。

画面共有機能の詳細はコチラ:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000020337.html

3. ボイスチャット

メタバース空間内では、ボイスチャットが可能です。UI上の操作で簡単にボイスチャットのON/OFFを切り替えることができます。

ボイスチャットの形式は、以下の2種類から選択可能です

1.自分の周囲にいるユーザーとのボイスチャット

周囲のユーザーと自然な会話を楽しむことができます。

2.同じ空間内にいる全ユーザーとのボイスチャット

空間全体で情報を共有したい場合に便利です。

4. プライベートチャットブース

半透明の仕切りで区切られた人数制限のある空間です。このブース内では外界の音が遮断され、内部にいるユーザー同士だけでボイスチャットが可能です。また、ブースには一度に利用できる人数の上限が設定されているため、プライベートな空間として安心してご利用いただけます。商談の場面や特定のメンバーとだけ話したい場合に最適です。

5. テキストチャット・ダイレクトメッセージ機能によるリアルタイムコミュニケーション

テキストチャットとダイレクトメッセージ機能を使い分けることで、さまざまなニーズに対応したコミュニケーションが可能です。



ーテキストチャット

全体に公開されるチャットボードです。キックオフやアワード発表時のお祝いコメントなど、参加者全員で盛り上がりを共有できます。

クイズ大会のランキング発表で盛り上がる参加者たち

ーダイレクトメッセージ機能

1対1のメッセージ送信が可能です。運営との連絡やプライベートなやり取りが必要な場合に活用いただけます。

ダイレクトメッセージ機能でイベント運営に質問する様子6. ジェスチャーやリアクション機能を用いた双方向コミュニケーション

ジェスチャーやスタンプを用いてリアクションを送ることが可能です。一方的な情報発信にとどまらず、配信中でも視聴者のリアクションをリアルタイムで確認できるため、イベントやプレゼンテーションの盛り上がりを演出できます。また、プレゼンターにとっても視聴者の反応をキャッチできることが大きなメリットです。これにより、参加者との双方向のコミュニケーションをスムーズに行うことが可能になります。

7. アバターカスタマイズ機能

アバターカスタマイズ機能では、複数のパーツやオプションを選択することで、顔や髪型、服装などを細かく設定でき、自分らしいアバターを簡単に作成できます。また、肌や瞳、髪の色なども用意しており、他のユーザーと差別化したアバターを作ることが可能です。

思い思いのアバターで参加する従業員たち

アバターカスタマイズ機能の詳細はコチラ:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000020337.html

8. 簡易CMS機能

ーパネルをリアルタイムに切り替え

予め設定したパネルをリアルタイムで変更可能です。事前に変更前と変更後の画像を登録することで、管理画面の切り替えボタンをワンクリックで瞬時にパネルを変更することが可能です。表彰式(アワード)などで発表があった後に、対象の賞と人物について記載された画像をリアルタイムに表示切り替えすることが可能です。

リアルタイムに変更可能なパネル

ー空間のオブジェクトも簡単に変更可能

空間内に設置されているロゴなどの画像オブジェクトも管理画面から簡単に差し替えることができます。

<全社総会終了後のアンケート結果>

差し替え可能なオブジェクトの一例CMS機能管理画面イメージ

謎解きイベント・キックオフ&アワード・クイズ大会を通じて、以下に抜粋するような参加者意識や一体感の向上、企業理念に対する理解が深まったという意見が集まりました。

⚫︎ WEBmetaverseでの開催は「新しいことをやっていこう」というビジョンにもピッタリで、会社の事業理解の向上に繋がったのではと思います。

⚫︎ 帰属性やモチベーションアップなど、様々な面でとてもいい取り組みだったなと感じています。

⚫︎ みんなの反応がアバターの動きや、テキストチャット、ボイチャなどでわかったのがよかった。

⚫︎ ウェビナー形式と異なり、みんなと一緒にゲームをやっているような一体感に近いものを感じました。協力して楽しめるようにしようという感じがよかったので続けて欲しい。

⚫︎ リモートの方ともコミュニケーションとれたので、よかったです。

360Channelは、新技術の検証、導入に積極的に取り組んでおります。今後も企業と消費者の新しい接点を作り、メタバースの可能性を拡大させるべく事業を展開して参ります。

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウド・レンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



