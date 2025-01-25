【最大11時間30種飲み放題＼1,250】日本酒原価酒蔵全店で時間無制限飲み放題＼1,250イベントを限定開催┃2月1日～2月28日

株式会社ビリオンフーズ

【大好評につき2月も開催】全店で時間無制限飲み放題が\1250(税込)！



日本酒原価酒蔵（http://sake-genkabar.com） にて時間無制限飲み放題を2/1(土)～2/28(金)まで期間限定で実施致します。当キャンペーンでは生ビールやハイボール、サワー類はもちろん、特定名称酒をメインとした日本酒20種も含まれた大変お得なキャンペーンとなっております。

また＋税込550円でご利用可能なプレミアム飲み放題には、鍋島や、寫楽、作、仙禽、黒龍、などの豪華ラインナップも含まれております。

「日本酒の美味しさや素晴らしさをより多くの方に伝えていきたい！」

「皆さまが笑顔になるイベントを開催したい！」

という我々の想いを込めた企画でございます。

飲み過ぎには十分お気を付けて、

日本酒原価酒蔵で時間を気にせず日本酒をお楽しみください。

お料理は、お酒がすすむ珍味や和チーズ等はもちろん、揚げ物、温菜や鮮魚などの和食を中心に50種類以上と幅広く取り揃えております。

キャンペーン概要



●期間

2025年2月1日(土)～2月28日(金)

●料金

・日曜～木曜

\1,250(税込)

※大阪本町店のみ日曜日は定休日になります

・金曜、土曜、祝前日（一部店舗限定開催）

\1,800(税込)

※大宮店、御徒町店、池袋本店、池袋西口店、錦糸町店、神保町店、川崎店、谷町4丁目店、大阪本町店で実施

※金土祝前日に開催する店舗は原則ご予約が必須になります

※大阪本町店のみ2/23は休業いたします



・土曜、祝前日（2/23のみ）

\1,800(税込)

※神田店、横浜本店で実施

※2/10は祝前日ですが、実施致しません

※原則ご予約が必須になります

●実施店舗

日本酒原価酒蔵 全店

（新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、池袋西口店、御徒町店、新橋2号店、渋谷本店、川崎店、大宮店、神田店、錦糸町店、神保町店、横浜本店、谷町4丁目店、大阪本町店）

●アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

飲み放題メニューご紹介



お1人様+税込\550で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。





◯通常飲み放題メニュー

通常飲み放題メニュー（日本酒）通常飲み放題メニュー（日本酒以外）



◯プレミアム飲み放題メニュー

プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）

今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

備考



・新宿総本店、新宿東口店、新橋二号店、渋谷本店は日曜～木曜の限定開催

・神田店、横浜本店は\1,800（税込）で土曜、祝前日も開催します（但し、2/10は実施致しません）

・大宮店、御徒町店、池袋本店、池袋西口店、錦糸町店、神保町店、川崎店、谷町4丁目店、大阪本町店は\1,800（税込）で金曜、土曜、祝前日も開催します

※大阪本町店のみ2/23は休業いたします

・大阪本町店のみ毎週日曜日は定休日となります

・金土祝前日に開催する店舗は原則予約が必須になります

・アプリに配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です

・お1人様お通し代を別途\491(税込\540)頂戴いたします

・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いします

・お1人様+\500(税込\550)で日本酒が35種になるプレミアム飲み放題への変更も可能です

・1日30名様までの限定開催といたします

・Web予約/電話予約のいずれかで「時間無制限飲み放題」希望の旨をお伝え下さい

・Web予約に限り、他ご予約状況によっては、時間が制限される可能性がございます。その場合はお店よりお電話をさせて頂きますので予めご了承ください

・1名様～でも注文可能です

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・入館料は頂きません

・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます

・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます

・全店全席完全禁煙です

店舗一覧 / 営業時間



【東京都】

日本酒原価酒蔵 新宿総本店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/

日本酒原価酒蔵 新宿東口店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/

日本酒原価酒蔵 池袋本店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/

日本酒原価酒蔵 池袋西口店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/

日本酒原価酒蔵 新橋2号店

https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/

日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/

日本酒原価酒蔵 神田店

https://sake-genkabar.com/shop/kanda/

日本酒原価酒蔵 錦糸町店

https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/

日本酒原価酒蔵 渋谷本店

https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/

日本酒原価酒蔵 神保町店

https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/

【神奈川県】

日本酒原価酒蔵 横浜本店

https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/

日本酒原価酒蔵 川崎店

https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/

【埼玉県】

日本酒原価酒蔵 大宮店

https://sake-genkabar.com/shop/omiya/

【大阪府】

日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店

https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/

日本酒原価酒蔵 大阪本町店

https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/



◆営業時間

新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、池袋西口店、御徒町店、新橋2号店、渋谷本店、川崎店、大宮店、神田店、錦糸町店、横浜本店、谷町4丁目店

■平日

15:00~23:30

■土日祝

12:00~23:30

神保町店

■平日

15:00~23:30

■土日祝

13:00~23:30

大阪本町店

■平日

15:00~23:30

■土祝

12:00~23:30

■定休日

毎週日曜

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/