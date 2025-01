DMMオンクレにOWV・ICEx・Lienelのオリジナルグッズが登場！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/) 以下DMM )が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、2025年2月1日(土)より、『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』出演アーティストのOWV・ICEx・Lienelのオリジナルグッズを展開します。

また、2025年2月1日(土)開催の『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』にブース出展し、OWV直筆サイン入りステッカー、ICEx直筆サイン入りチェキ、Lienel直筆サイン入りチェキが当たる抽選会を実施いたします。

グッズ概要

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』の開催を記念してイベント出演アーティストの「OWV」「ICEx」「Lienel」のオリジナルグッズを展開します。

アクリルコースターやステッカーといったファン必須アイテムのほか、マグカップやアクリルロゴヘアゴムなど実用性の高いグッズもご用意しました。

展開期間:2025年2月1日(土)10:00~ 2025年2月9日(日)23:59

「OWV」特集ページURL:https://onkure.dmm.com/lp/owv

「ICEx」特集ページURL:https://onkure.dmm.com/lp/icex

「Lienel」特集ページURL:https://onkure.dmm.com/lp/lienel

展開グッズ:

◯OWV

アクリルコースター(5種)、マグネット(1種)、ステッカー(5種)、マグカップ(1種)、アクリルロゴヘアゴム

◯ICEx

アクリルコースター(9種)、マグネット(1種)、ステッカー(9種)、アクリルロゴヘアゴム(1種)

◯Lienel

アクリルコースター(7種)、マグネット(1種)、ステッカー(7種)、アクリルロゴヘアゴム(1種)

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』@野洲文化ホールにてハズレ無しの抽選会を開催!

2月1日(土)開催『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』@野洲文化ホールでは、メンバーの直筆サイン入り賞品が当たる抽選会を開催します。

抽選会参加可能時間:2月1日(土)13:00~16:15

賞品:OWV直筆サイン入りステッカー、ICEx直筆サイン入りチェキ、Lienel直筆サイン入りチェキ

参加賞:OWVオリジナルステッカー、又はICExオリジナルステッカー、又はLienelオリジナルステッカー

抽選会の詳細は会場内にて配布するチラシおよびDMMオンクレの公式Xよりご確認ください。

グッズ詳細

▼アクリルコースター

サイズ:約 90mm角

▼マグネット

サイズ:約 140x85mm

▼ステッカー

サイズ

・OWV:約 84x33mm

・ICEx:サイズ:約 63x63mm

・Lienel:サイズ:約 63x63mm

▼マグカップ

サイズ:約 310ml

▼アクリルロゴヘアゴム

サイズ:約 50mm角

グループ別オリジナルグッズ付きコラボパックも展開!

DMMオンクレのプレイに必要なDCと、グループ別のオリジナルグッズがセットになったお得なDCパックを販売します。

◯OWV

2,600DCとOWV限定ステッカーのセット

◯ICEx

3,500DCとICEx限定アクリルコースターのセット

◯Lienel

3,500DCとLienel限定アクリルコースターのセット

直筆サイン入り集合チェキがあたる「獲得グランプリ」を開催!

期間中に「OWV」「ICEx」「Lienel」のオリジナルグッズを1個以上獲得した方のうち、各グループ毎のグッズ獲得個数が多かった上位3名に、直筆サイン入り集合チェキをプレゼントする獲得グランプリを開催いたします。

[集計期間] 2025年2月1日(土)10:00~ 2025年2月9日(日)23:59

※「OWV」「ICEx」「Lienel」オリジナルグッズの獲得者が自動参加となります

※アプリ版でご利用の場合、DMMアカウントを連携していないと参加いただけません。

『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.2』とは

エフエム滋賀(e-radio 77.0Mhz)「キャッチ!」発のイベントです(通称シガクル)。

ICEx、OWV、Lienel(50音順)

<日程・会場>

滋賀県・野洲文化ホール 大ホール

2025年2月1日(土)15:30開場 / 16:30開演予定

OWVとは

2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループ。

グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

ICExとは

平均年齢18歳の"愛し愛する、志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる"8人組ダンスボーカルグループ。

スターダストプロモーション≪EBiDAN≫の新ユニットとして2023年3月31日にファンの前で結成をサプライズ発表。"全ての愛を愛す"をコンセプトに日々活動中。

Lienelとは

2023年4月29日デビュー。EBiDAN AUDITIONを経て結成された6人組ボーカルダンスグループ。

「Lienel」というグループ名はフランス語で”永遠の絆”を意味する「Lien eternel」から生まれ、メンバーとファンで絆をつないでいきたいという意味が込められている。

DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3,000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X:https://x.com/DMM_onkure

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

<プレイはこちらから>

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

【サービスに関するお問合せ】

DMMサポートセンター

https://support.dmm.com/onkure