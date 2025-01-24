独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）関東本部は、自治体ならではの事業承継支援について考える「令和6年度事業承継支援セミナー ～自治体による事業承継支援のファーストステップ～」をオンライン配信にて2月26日（水曜）に開催いたします。

本セミナーでは、7つの自治体における事業承継支援に取り組み出したきっかけや内容、試行錯誤を含めたプロセスや苦労話などについて、実際にご担当されている職員の方のリアルな体験談を交えながらご紹介いたします。

どのように事業承継支援に取り組めば良いか、どのように他の地域や機関と連携できるかなど、自治体が事業承継支援を進めるにあたっての“打ち手”を、ぜひこの機会に考えてみませんか。

【令和6年度事業承継支援セミナー】開催概要

日時：2025年2月26日（水曜）13時30分～15時40分

場所：オンライン（YouTube中小機構公式チャンネル）

【アーカイブ配信】3月12日（水曜）17時00分まで

参加費：無料

対象者：自治体職員、自治体との連携を考える支援機関等（商工団体・金融機関・士業等専門家）

申込方法：事前申込制です。下記ページよりお申し込みください。

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/a8ab07f4113242de872ff4c28237f70e

申込締切：2025年2月24日（月曜）

主催：中小企業基盤整備機構 関東本部

共催：関東経済産業局

【チラシ】令和6年度事業承継支援セミナー

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1656-29eec90f008a3489d5b2b47919eb7cc6.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。