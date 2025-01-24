TVアニメ『誰ソ彼ホテル』放送を記念して、1月25日からアニメイト一部店舗＆通販にてフェアを開催！ 額縁に入った音子や遥斗たちをイメージした特典「ブロマイド」がもらえるほか、新グッズの販売も!!
△特典：ブロマイド（全7種）
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112336
株式会社アニメイトは、2025年1月25日から「TVアニメ『誰ソ彼ホテル』放送記念フェア」を開催いたします。
『誰ソ彼ホテル』とは、SEECが贈るスマートフォン向けゲームアプリ。生と死の狭間に存在する「黄昏ホテル」を舞台に、そこに迷い込んだ主人公・塚原音子が、なくした記憶を取り戻しながら現世に帰るための手がかりを探る脱出アドベンチャーノベルとなっています。2025年1月からは、桃河りかさん、酒井広大さん、白井悠介さんらが出演するTVアニメが放送中です。
アニメイト一部店舗＆通販にて1月25日～2月16日まで開催する「TVアニメ『誰ソ彼ホテル』放送記念フェア」では、期間中、『誰ソ彼ホテル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全7種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、音子や遥斗たち7人のアニメ立ち絵を使用しています。
また、フェアにあわせて、特典と同じイラストのアクリルスタンドやキャラバッジコレクションなどの新グッズを販売いたします。特典がもらえるこの機会にぜひ手に入れてください！
■フェア情報
TVアニメ『誰ソ彼ホテル』放送記念フェア
開催期間：2025年1月25日～2月16日
開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、広島、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、新宿、アニメイト通販
開催内容：期間中、『誰ソ彼ホテル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全7種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全7種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年1月25日
価格：各1,650円（税込）
種類：7種
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション
発売日：2025年1月25日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（7パック入り）3,080円（税込）
種類：全7種
△キャラバッジコレクション
クリアファイル
発売日：2025年1月25日
価格：各440円（税込）
種類：3種
△クリアファイル
巾着
発売日：2025年1月25日
価格：1,540円（税込）
△巾着
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)SEEC/誰ソ彼ホテル製作委員会
■関連URL
TVアニメ『誰ソ彼ホテル』放送記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112336)
『誰ソ彼ホテル』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=5086)
TVアニメ『誰ソ彼ホテル』公式サイト(https://anime-tasokarehotel.com/)